Krásně vykvetla, chválil Dvořák předělanou otrokovickou halu

V té původní trojnásobný mistr světa v desetiboji jednou závodil, zmodernizovanou si poprvé prohlédl při středečním jubilejním 20. ročníku mezinárodního halového mítinku METAL-PS.

„Poznal jsem ji, protože pořád stojí na stejném místě. Ale je to nebe a dudy,“ prohodil zlínský rodák.

V Otrokovicích soutěžili atleti po roční přestávce, kterou zapříčinila důkladná modernizace haly.

„Atleti sem jezdili rádi a doufám, že to tady budou mít rádi zase. Věřím, že kluci budou mít dost sil do další dekády,“ přál Dvořák organizátorům. Zvědavý byl především na povrch, který je v Česku ojedinělý. „První obavy, jaký bude, jsou zaplašené,“ poznamenal Dvořák.

Vlastnosti umělé plochy v modré barvě si pochvalovali i atleti.

„Překvapivě to neklouže a pocitově se mi zdá, že běžím rychle,“ líčil dálkař Adam Hromčík.

Na otrokovický mítink jezdí léta, takže člen VSK Univerzita Brno může srovnávat: „Působí to na mě jako o dvě kategorie lepší mítink než předtím. Jak je to nové, tak to vypadá moderně,“ řekl Hromčík.

Právě skokané do dálky zaznamenali po rekonstrukci největší rozdíl. Zatímco předtím končilo doskočiště hned u zdi, teď je nově umístěné ve výklenku na opačné straně.

„Je to taková větší garáž. Do podobného prostoru jsem skákal kdysi v Brně na základní škole. Jenže byl menší, takže jsem měl psychologický blok. Tady je to v pohodě,“ povídal Hromčík.

Nový sektor si vyzkoušel i stříbrný olympijský medailista Rumun Marian Oprea, který vyhrál soutěž trojskokanů pokusem dlouhým 16,03 metru.

Nejhodnotnější výkony na čistě skokanském mítinku předvedly v Otrokovicích české tyčkařky. Zvítězila Romana Maláčová, která skokem 450 centimetrů nejen vylepšila rekord mítinku, ale především splnila A limit na letošní halové mistrovství světa. Mírnější béčkový limit 435 cm překonala i juniorská mistryně světa Amálie Švábíková.

„Těším se na příští ročník,“ loučil se Dvořák s Otrokovicemi.