Macurová před Zlatým maratonem Emila Zátopka: Je skvělé běžet po celém městě

„Hezké by bylo zaběhnout ho aspoň za dvě a tři čtvrtě hodiny, ale velké očekávání nemám, protože jsem nedávno měla zdravotní problémy. Cítím se však silná a odhodlaná,“ prohlásila pětadvacetiletá bežkyně pocházející z Frýdlantu nad Ostravicí.

Nejlepší české maratonkyně jsou letos Tereza Hrochová (2:26:38), Moira Stewartová (2:38:07) a Petra Pastorová (2:42:25). Macurová tento rok žádný maraton zatím neběžela. „A ten nynější zřejmě nezvládnu rychleji než za 2:42 hodiny,“ tuší.

Zlatý maraton Emila Zátopka Ostrava startuje v sobotu v 10. 00 na Městském stadionu.

Nejlepší tři české maratonkyně by ale na startu být neměly, takže Macurová by trofej z novoborského skla v podobě zlatého monolitu mohla získat. Tu dostanou vítězové maratonu a také nejlepší Češka a Čech. „Jestli budu jediná Češka, tak jo,“ smála se. „Jaká bude konkurence, ale nevím, to raději nezkoumám, protože pak jsem z toho nervózní.

“ Zátopkův maraton se jí líbí tím, že je nový, neprozkoumaný. „V Česku maratonů není příliš, navíc aby byly dobře situované ve městě. Nejznámější je pražský, ale nevím, kde jinde by se dal udělat jeden velký okruh, což je ohromná výhoda, protože člověk se může podívat po celém městě, což je skvělé,“ pochvaluje si.

Opravdu stihne vnímat město?

„Je pravda, že mnohý člověk si řekne, jak se někdo může při běhu kochat okolím. Ale jo, jde to, je to takové podvědomí. Vždycky to stíhám,“ odpověděla.

Nový maraton by jí, jelikož je zvyklá běhat po horách, mohl vyhovovat i tím, že na trati směrem do Poruby bude i menší stoupání.

„Je jiné běhat do kopce v terénu a na silnici, takže nemohu úplně říct, že by mi to extra sedělo. Ale nevadí mi to. I na silnici mě baví, když je terén trochu vlnitý,“ řekla Macurová.

Ostatně běžného turistu často více ničí chození po městě než v horách... „Ano, někdy je člověk unavenější z maratonu než z nějakého ultraběhu přírodou,“ smála se.

Ač pochází ze zdejšího kraje, je členkou brněnského 2Bwinner teamu. O Vítkovicích neuvažovala?

„Mají jméno, moc ráda bych za ně běhala, ale bylo by to pro mě náročné, protože s přítelem žijeme v Otrokovicích, kde většinou trénuji, a pracuji ve Zlíně. Dojíždět do Ostravy by bylo těžké,“ uvedla Barbora Macurová.

Přiznává, že má vizi zkusit se v budoucnu probojovat na olympijské hry. „Ale časy jsou tak striktní, tak těžké... Bylo by krásné běžet maraton na olympiádě. Někde v hlavě to mám, ale příliš se k tomu neupínám.

“ Limit pro účast v Paříži byl 2:26,50 hodiny. „A pro Los Angeles (v roce 2028) se určitě sníží. Ale je to pro mě výzva, protože svůj první maraton jsem běžela za 2:45 a ve druhém jsem se zlepšila o deset minut, takže by bylo super zase se posunout dopředu o těch deset minut,“ smála se. „Nebylo by špatné takhle se pomučit. Že by to jednou vyšlo. Třeba.“