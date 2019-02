Atletické hvězdy v Ostravě. Sprinteři vyhlížejí nejlepší časy sezony

„Věřím, že se dočkáme úžasných výkonů,“ prohlásil. „Těším se na velký souboj sprinterů, na to, že se Radek Juška letos konečně utrhne a skočí přes osm metrů. Pro mě bude zajímavá i patnáctistovka žen, kde máme Simonu Vrzalovou, která v posledních dnech ukazuje nesmírnou formu, Kristiinu Mäki a Dianu Mezulianikovou.“

Jako bývalý výškař si Janků přeje, aby své letošní maximum posunula i Michaela Hrubá. Výška žen bude součástí národního programu, který startuje už v 15.15.

A jak to vypadá se zraněnými reprezentanty? „Staněk si při tréninku udělal něco s úponem a před březnovým mistrovstvím Evropy v Glasgow potřebuje klid,“ uvedl Tomáš Janků.

Odchovanci Slezanu Opava Jakubu Holušovi skončila sezona. Po jeho návratu ze soustředění v Keni lékaři zjistili, že má v kyčli únavovou zlomeninu. „K tomu se přidal zánět,“ povzdechl si Janků. „Tento rok našim hvězdám nepřeje.“

Mohl by sprinter Zdeněk Stromšík v souboji s Američanem Mikem Rodgersem útočit na český rekord na 60 metrů? „To se musíte přijít podívat,“ usmál se Stromšík. „Nebo se zeptejte trenéra. Ten to vždycky ví dopředu, ale mně to většinou neříká.“

Vítkovický sprinter podotkl, že má stabilní výkonnost mezi 6,67 až 6,70 vteřinami. „V tom rozmezí jsem letos běžel sedmkrát, takže je pravá chvíle, aby se to trochu zbláznilo a čas šel rapidně dolů,“ prohlásil Stromšík.

Hlavně si přeje zaběhnout svůj nejlepší výkon sezony. A o to půjde i Rodgersovi. „Doufám, že si zaběhnu season best, což by mohlo být šest padesát pět vteřiny,“ řekl Mike Rodgers.

Jejich soupeři budou D’Angelo Cherry, Bryce Robinson a Blake Smith, kteří mají osobní rekordy kolem 6,50.

„Každopádně jsem rád, že máme v Česku takový velký závod, a ještě jsem radši, že je v Ostravě, protože tady už několik let trénuji a bydlím asi tři minuty chůze od haly,“ řekl Zdeněk Stromšík.

Vrzalová se vrátila s rekordem

Simona Vrzalová z SSK Vítkovice se na dnešním mítinku představí coby nová česká rekordmanka na 1000 metrů. Na závodech ve francouzském Liévinu časem 2:39,25 minuty překonala výkon Lenky Masné (2:42,05) z před čtyř let. Vrzalová byla čtvrtá, vyhrála Etiopanka Genzebe Dibabaová za 2:37,40 minuty.

Vítkovická atletka z neděle na pondělí spala sotva hodinu, ale včera odpoledne už v ostravské hale znovu trénovala. „Cestovala jsem zdaleka a není čas na nějaké vyspávání. Na úterý musím být rozcvičená,“ smála se.

Dodala, že v Liévinu se úplně nevydala. „Na úterý jsem docela čerstvá, i když to ve Francii bylo dost náročné, protože se běželo skoro v jedenáct hodin večer. Navíc jsme předtím byly asi dvacet minut zavřené v místnosti, kde jsem ztuhla. Dost dlouho mi pak trvalo, než jsem se rozběhla. Probudila jsem se až v posledním kole a začala soupeřky dotahovat, neboť na začátku mi hodně utekly. Být to patnáctistovka, tak nevím...“

Jaké bylo dýchat na záda Genzebe Dibabaové, s níž prohrála o necelé dvě vteřiny? „Zas tak moc jsem jí na ně nedýchala, ale bylo hezké vidět ji takový kousíček přede mnou.“

V Ostravě Vrzalová očekává rychlý běh. „Soupeřky neznám. Ale doufám, že se poběží hluboko pod čtyři minuty a deset vteřin,“ dodala.