Oštěpařka Ogrodníková se po mateřské vrací do akce. Cílí na Odložilův memoriál

  9:46
Tradiční Memoriál Josefa Odložila, který v Praze představí na začátku června špičkovou atletiku, bude mít ve startovní listině i jednu nečekanou hvězdu. Do hry se po mateřské dovolené vrací zkušená oštěpařka Nikola Ogrodníková.
Oštěpařka Nikola Ogrodníková háže ve finále mistrovství Evropy v Římě.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková háže ve finále mistrovství Evropy v Římě.

Bronzová olympijská medailistka z Paříže se chystá závodit rok po porodu. Prozradila to na webu Českého atletického svazu. Do sektoru by měla poprvé vstoupit při nedělní extralize družstev v Ostravě.

„Ráda bych se kvalifikovala na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu,“ naznačila své plány atletka pražské Dukly.

Pětatřicetiletá atletka se do tréninku vracela o něco pomaleji, než původně očekávala.

Tréninky se synkem? Spíš rychloakce, říká Ogrodníková. Podpoří ženy v běhu

„Přiznám se, že jsem si myslela, že zhruba půl roku po porodu budu zvyklá trénovat jako předtím, ale tak tomu rozhodně nebylo. I když jsem hned po šestinedělí začala s cvičením, tak trvalo hodně dlouho, než jsem vytvořila nějaký základ, na kterém bych mohla stavět,“ popsala návrat Ogrodníková.

První strukturovaný dvoufázový trénink absolvovala na prosincovém soustředění na Lanzarote, ale až po půl roce cítila, že získala alespoň potřebný základ.

Nikola Ogrodníková na Memoriálu Ludvíka Daňka.

„Že jsem z kondice, bylo vidět hlavně při běhání. Dlouho se mi nedařilo snižovat vysoké tepy. I pomalé tempo mi přišlo jako sprint. Síla sice šla postupně nahoru, ale i tak to bylo někde na 60 až 70 procentech vah, na které jsem byla zvyklá,“ přiblížila atletka, která má syna Jáchyma s bývalým hokejovým útočníkem Petrem Vránou, několikanásobným šampionem extraligy s Třincem.

V Africe byla i s chůvou

Bývalá vícebojařka stále netrénuje tak intenzivně jako před těhotenstvím. I kvůli tomu, že nemá tolik času na odpočinek.

„Nemohu se zatím vrátit na tréninkové dávky, na které jsem byla zvyklá, protože člověk v noci nespí a přes den lítám kolem malého. Snažím se s tím nějak pracovat,“ líčila třetí žena oštěpařského finále na OH v Paříži.

Se synem absolvovala prosincové soustředění na Lanzarote i jarní kemp v Jihoafrické republice. V Africe s ním byla tři měsíce sama s chůvou, která Jáchyma hlídala jen v době tréninků.

„Při lehčích fázích a volnech jsem se věnovala synovi, abych byla plnohodnotnou mámou. Co se týká samotného tréninku, tak jsem toho udělala daleko víc, než kdybych zůstala doma,“ řekla Ogrodníková.

I trénink zažívacího ústrojí. Co všechno pomohlo Sawemu k milníku v maratonu

Cítí, že už je připravená znovu závodit. Po nedělní extralize v Ostravě plánuje pražský Memoriál Josefa Odložila. „Uvidíme, jak tyto dva starty dopadnou. A pak bych ráda závodila už v zahraničí. To je priorita. Určitě bych chtěla jet na nějakou Diamantovou ligu,“ plánuje vicemistryně Evropy z roku 2018.

Na kontinentálním šampionátu by se ráda představila i v této sezoně, takže si jako hlavní cíl stanovila splnění ostrého limitu Evropské atletiky pro Birmingham, což je 60,80 metru. Díky tomu by se nemusela ohlížet na žebříček, v němž z loňska nemá zaznamenány žádné závody. „Ráda bych také předvedla nějaký pěkný výkon, který bude dále za šedesát metrů. Zkusím ze současných možností vyždímat, co půjde. Počítám, že tato sezona je spíše taková přechodová, ale třeba budu příjemně překvapena,“ těší se Ogrodníková.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

