Oštěpařka Ogrodníková se po mateřské vrací do akce. Cílí na Odložilův memoriál

Bronzová olympijská medailistka z Paříže se chystá závodit rok po porodu. Prozradila to na webu Českého atletického svazu. Do sektoru by měla poprvé vstoupit při nedělní extralize družstev v Ostravě.
„Ráda bych se kvalifikovala na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu,“ naznačila své plány atletka pražské Dukly.
Pětatřicetiletá atletka se do tréninku vracela o něco pomaleji, než původně očekávala.
„Přiznám se, že jsem si myslela, že zhruba půl roku po porodu budu zvyklá trénovat jako předtím, ale tak tomu rozhodně nebylo. I když jsem hned po šestinedělí začala s cvičením, tak trvalo hodně dlouho, než jsem vytvořila nějaký základ, na kterém bych mohla stavět,“ popsala návrat Ogrodníková.
První strukturovaný dvoufázový trénink absolvovala na prosincovém soustředění na Lanzarote, ale až po půl roce cítila, že získala alespoň potřebný základ.
„Že jsem z kondice, bylo vidět hlavně při běhání. Dlouho se mi nedařilo snižovat vysoké tepy. I pomalé tempo mi přišlo jako sprint. Síla sice šla postupně nahoru, ale i tak to bylo někde na 60 až 70 procentech vah, na které jsem byla zvyklá,“ přiblížila atletka, která má syna Jáchyma s bývalým hokejovým útočníkem Petrem Vránou, několikanásobným šampionem extraligy s Třincem.
V Africe byla i s chůvou
Bývalá vícebojařka stále netrénuje tak intenzivně jako před těhotenstvím. I kvůli tomu, že nemá tolik času na odpočinek.
„Nemohu se zatím vrátit na tréninkové dávky, na které jsem byla zvyklá, protože člověk v noci nespí a přes den lítám kolem malého. Snažím se s tím nějak pracovat,“ líčila třetí žena oštěpařského finále na OH v Paříži.
Se synem absolvovala prosincové soustředění na Lanzarote i jarní kemp v Jihoafrické republice. V Africe s ním byla tři měsíce sama s chůvou, která Jáchyma hlídala jen v době tréninků.
„Při lehčích fázích a volnech jsem se věnovala synovi, abych byla plnohodnotnou mámou. Co se týká samotného tréninku, tak jsem toho udělala daleko víc, než kdybych zůstala doma,“ řekla Ogrodníková.
Cítí, že už je připravená znovu závodit. Po nedělní extralize v Ostravě plánuje pražský Memoriál Josefa Odložila. „Uvidíme, jak tyto dva starty dopadnou. A pak bych ráda závodila už v zahraničí. To je priorita. Určitě bych chtěla jet na nějakou Diamantovou ligu,“ plánuje vicemistryně Evropy z roku 2018.
Na kontinentálním šampionátu by se ráda představila i v této sezoně, takže si jako hlavní cíl stanovila splnění ostrého limitu Evropské atletiky pro Birmingham, což je 60,80 metru. Díky tomu by se nemusela ohlížet na žebříček, v němž z loňska nemá zaznamenány žádné závody. „Ráda bych také předvedla nějaký pěkný výkon, který bude dále za šedesát metrů. Zkusím ze současných možností vyždímat, co půjde. Počítám, že tato sezona je spíše taková přechodová, ale třeba budu příjemně překvapena,“ těší se Ogrodníková.