„Jsem máma, jsme rodina. Jáchym Vrána. Náš malý chlapeček, který si přišel na svět o 3 týdny dříve,“ napsala čtyřiatřicetiletá atletka k příspěvku na Instagramu.

Zároveň poděkovala porodnici ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde se rozhodla pro porod do vody. Malý Jáchym přišel na svět v sobotu 3. května.

Ogrodníková, pátá na loňském mistrovství Evropy, získala loni v srpnu na olympijských hrách v Paříži nečekaný bronz.

Výkonem 63,68 metru předvedla svůj nejdelší hod od roku 2021. Poté se stala vlajkonoškou české výpravy při slavnostním zakončení her. Přímo v Paříži jí fandil i její partner Petr Vrána, hokejista Třince, a jeho osmiletý syn Leo, jehož maminka Lindsey v roce 2021 tragicky zemřela.

„Jsem moc ráda, že tu mohli s Leem být. Strašně moc pro mě znamenalo už to, že jsem postoupila do finále a že mě v něm viděli,“ popisovala Ogrodníková po bronzovém olympijském závodě. „Péťa mi dneska povídal, že Leo mu řekl, že budu třetí. A ono jo! Fakt se to stalo! Fakt jo!“

V prosinci pak oznámila, že je těhotná a rodina se rozroste. Zároveň uvedla, že se chce k atletice vrátit a ráda by startovala na olympijských hrách v Los Angeles 2028.