Oslava Železného na Tretře, přijede i Bolová. Organizátory ale trápí škrty peněz

„Víme, že tu bylo mistrovství světa v krasobruslení a Světové poháry v lyžování a biatlonu. Ale ta informace přišla v době, kdy už jsme měli spoustu atletů podepsaných,“ zmínil majitel pořádající agentury Miroslav Černošek, že NSA jim poskytla o 300 tisíc dolarů méně.
I tak ale do Ostravy dorazí početný zástup zahraničních hvězd.
Mezi nimi i Nizozemka Femke Broedersová-Bolová, která na Zlaté tretře poprvé poběží trať 800 metrů. „Je to samozřejmě tréninková partnerka Lu (Lurdes Glorie Manuel), celá jejich skupina je pro nás z mnoha důvodů zajímavá,“ zmínil předseda atletického svazu Libor Varhaník.
|
Lyles a Gout si to rozdají na 150 metrech, Zlatá tretra chystá také Síň slávy
Šestadvacetiletá Broedersová-Bolová skončila loni v Ostravě na hladké čtvrtce třetí v čase 49,98 sekundy. V této sezoně se olympijská šampionka ze smíšené štafety v Paříži 2024 rozhodla přejít na osmisetmetrovou trať. Poprvé ji běžela v hale v Metách za 1:59,07.
„V Ostravě poběží vůbec první osmistovku v životě na otevřené dráze. Uvidíme, jaké zvolí tempo. Bude to každopádně ostře sledovaná událost,“ řekl manažer mítinku Juck.
Broedersová-Bolová bude jednou z hlavních zahraničních hvězd 65. ročníku. Organizátoři už dříve oznámili účast Američana Noaha Lylese a Australana Gouta Gouta, kteří se poprvé utkají ve sprintu na 150 metrů. Mohou atakovat nejlepší čas historie 14,92 Jamajčana Kishaneho Thompsona. Na trati 1000 metrů se pokusí vylepšit světový rekord Hoey a Attaoui.
Startovat bude i manžel Bolové, belgický rekordman ve skoku o tyči Ben Broeders. V tyčkařském sektoru bude favoritem Řek Emmanuil Karalis, který může při absenci Švéda Armanda Duplantise zaútočit na jeho rekord mítinku 613 centimetrů.
Na mužské stovce se přestaví Američan Jordan Anthony, který v dubnu zaběhl na Floridě čas 9,91 sekundy. „Chceme s ním dosáhnout to, co asi každý mítink na této úrovni. A to je stovka pod deset sekund,“ uvedl Juck. Vyzyvatelem Anthonyho by mohl být krajan a olympijský finalista Ronnie Baker.
Početná bude i česká účast. Loňské vítězství chce obhajovat tyčkařka Amálie Švábíková, mezi muži bude startovat David Holý. Ve výškařském sektoru se představí bronzový medailista z mistrovství světa Jan Štefela, mezi oštěpaři budou bojovat Jakub Vadlejch či Nikola Ogrodníková, která se vrátila po mateřské přestávce. Chybět by neměl koulař Tomáš Staněk.
Účast přislíbili také Karolína Maňasová, Lurdes Gloria Manuel, Tomáš Horák, Filip Sasínek, Filip Toul, Michal Rada či Vít Müller. „Chceme mít největší české zastoupení, jaké je možné,“ řekl Juck.
V den konání Zlaté tretry oslaví 60. narozeniny Železný. Organizátoři chystají pro světového rekordmana speciální oslavu. „Pro nás je Tretra srdeční záležitost, Honza Železný je ředitelem mítinku a známe se milion let. Jsem rád, že ta oslava proběhne právě na Zlaté tretře, pamatuju roky, kdy byl vyprodaný stadion kvůli tomu, že tam Honza házel,“ řekl Varhaník.