Vloudila se chybička. Pistorius má už půl roku nárok na propuštění

Soud v Pretorii na jaře zamítl žádost bývalého handicapovaného atleta o propuštění na podmínku s tím, že nestrávil ve vězení minimální požadovanou dobu trestu. Rozhodl, že o podmínečné propuštění může Pistorius znovu zažádat v srpnu 2024.

Zástupci ministerstva spravedlnosti a vězeňské služby v úterý předložili nové dokumenty nejvyššímu ústavnímu soudu a konstatovaly, že nebudou bránit odvolání Pistoriuse, protože si odseděl předepsanou dobu ve vězení a měl by být okamžitě prohlášen za způsobilého k podmínečnému propuštění.

Pachatelé odsouzení k více než dvěma letům vězení v JAR si musí odpykat polovinu trestu, aby měli nárok na podmínečné propuštění.

Pistorius zabil Reevu Steekampovou na Valentýna v roce 2013 u nich doma. Údajně v domnění, že jde o zloděje, vystřelil několikrát přes dveře koupelny.

Původně byl v roce 2014 odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu a poslal atleta za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců. Právě kvůli sérii odvolání nebylo v jeho případě jasné, kdy by měl mít nárok na podmínečné propuštění.