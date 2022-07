Smolný návrat Šebrleho na MS. Svěřenec se na posledním tréninku zranil

„Ondřej si na posledním tréninku poranil zadní skupinu stehenních svalů a rozsah poraněných tkání bohužel vylučuje jeho start na mistrovství světa,“ uvedla šéflékařka reprezentace Karolína Velebová.

Česká výprava v Eugene tak po odstoupení oštěpaře Vítězslava Veselého, kterého skolil zánět průdušek, dostala další ránu. 24letý Kopecký mohl na šampionátu pomýšlet na solidní výsledek. Na začátku června si zlepšil osobní rekord na 8310 bodů a zařadil se na 11. místo letošních tabulek.

V dějišti MS se dva týdny připravoval na víkendové boje, těsně před vstupem do soutěže jej ale zastavily zdravotní problémy. „Jak říká trenér, desetibojařský trénink musí být na hraně. Já se teď bohužel dostal za ni,“ napsal Kopecký na Instagram.

Právě jeho trenér Šebrle se s ním vypravil i do Eugene. Mezi elitní atlety se vrátil po deseti letech.

„Užívám si to, je to super,“ prozradil ještě před začátkem mistrovství. „Je pravda, že celou dobu, co jsem z toho vypadl, jsem si říkal, že by bylo pěkné zažít to i jako trenér. A nakonec tady jsem.“

Olympijský vítěz z Athén 2004 a mistr světa z Ósaky 2007 začal Kopeckého vést loni v říjnu. K návratu k atletice ho zlákal potenciál, který v nadějném klučinovi viděl.

„S Ondrou se pracuje skvěle. Je svědomitý, na tréninku nevynechá vůbec nic. Neremcá, odtrénuje, i když to bolí. A hlavně si udělá i práci okolo, je zvyklý být samostatný, což mi pomáhá, protože trenéřinu ještě nemám tak zažitou,“ chválí Šeble.

„A do toho je závodník, což znamená, že se nepodělá při třetích pokusech. Rozumíme si i mimo stadion, což je také dobře. Moje zkušenosti může využít během závodu. Na co by si přicházel rok dva, mu řeknu. On je ještě senzitivní, že to vezme a pak i dělá.“

MS Eugene 2022 Příloha iDNES.cz

I díky věhlasnému mentorovi si Kopecký na červnovém mistrovství republiky ve vícebojích zlepšil osobák hned v sedmi disciplínách z deseti a dostal se na skvělý výkon 8310 bodů.

Zdobí ho silná tyčka, je rychlý a solidně skáče do dálky. Jen potřebuje ještě zapracovat na vrhu koulí.

„8300 bodů jsem jako trenér nečekal,“ přiznal Šebrle. „Doufal jsem, že se dostaneme přes 8100, tohle už byl bonus.“

Na šampionátu v Oregonu sdělil, že vrátit se do závodního ruchu ho ve 47 letech neláká. „Jsem rád, že jsem na druhé straně. Ono to nějak přejde, člověk ví, že na to nemá. Vidím, že věk neobelžu, žiju současností.“

Ale výkony Kopeckého prožívá: „Jsem nervózní před stovkou nebo při technických disciplínách. Obzvlášť, když se jde něco na třetí pokus. To jsem nervózní jak pes.“

V Eugene si ještě ostrou závodní trému při startu svého svěřence na vrcholné akci nevyzkoušel. Další příležitost – pokud se Kopecký stihne zotavit – dostane už za necelý měsíc, kdy v Mnichově odstartuje mistrovství Evropy.

Sám Šebrle před startem MS vyhlásil: „Prioritou je pro nás Evropa.“ Kopeckého 8310 bodů je totiž v letošních kontinentálních tabulkách čtvrtým nejhodnotnějším výkonem.