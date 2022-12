Olymp má pomoci udržet nadějné atlety v Ostravě

„Náš záměr byl, aby samostatná jakási dceřiná společnost Olympu v Ostravě byla spojená s námi, ale není,“ řekl předseda výkonné rady SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek.

Je však spokojený, že Olymp ve městě působí, byť v užší spolupráci s Atletikou Poruba, která bude příští rok slavit 50 let. „O to, aby u nás bylo středisko Olympu, jsme se dlouho snažili i pro to, aby nejlepší atleti z kraje neutíkali do Prahy,“ podotkl Zvolánek.

A že jich bylo – z nejznámějších Denisa Ščerbová, dnes Helceletová, Kateřina Baďurová, Jaroslav Bába, Jan Kudlička, Jakub Holuša, Michal Balner, Jan Friš, Jiří Zeman...

„V Praze dostali ubytování, levnou stravu, plat instruktorů. Nám za každého atleta dají mrzký peníz,“ říkal už dříve vítkovický trenér Vladimír Černý. Jako příklad uvedl, že Dukla za běžce Friše zaplatila Vítkovicím 36 tisíc korun.

Většina z atletů, kteří odešli do pražských klubů, se prosadila. „Naproti tomu mnozí se úplně ztratili,“ upozornil Zvolánek. „Také proto, že tady byli doma a měli zde své známé, zázemí, ale byli z něj vytržení. Teď díky Olympu mohou pokračovat ve svém režimu. Má to smysl.“

To potvrzuje trenér Stanislav Šuška, který je zaměstnancem Olympu a je zodpovědný za zdejší pracoviště. „V Ostravě jsou výborné podmínky, abychom sportovce udrželi,“ podotkl.

Čím atletičtí funkcionáři z Moravskoslezského kraje přesvědčili zástupce Olympu Praha, aby v Ostravě dceřinou společnost zřídili?

„V Praze zjistili, že už k nim tolik zdejších sportovců nechce, už to není takový odliv jako dříve,“ odpověděl Oldřich Zvolánek. „Důležité je, že atleti zůstávají členy svých dosavadních klubů a Olymp je podporuje penězi, tím, že některé zaměstná a přispívá i na trenéry.“

Zvolánek dodal, že ke zrodu zdejší pobočky Olympu pomohla atletická hala, která slouží od roku 2016 a je nejmodernější v republice. „Vznik ostravského Olympu se sice i pak oddaloval, ale od konce léta 2020 funguje. A osvědčuje se.“

S pomocí Olympu se připravují vítkovický sprinter a český rekordman Zdeněk Stromšík a oštěpař Martin Konečný z Atletiky Poruba.

Čtyřnásobná mistryně Českotěšínská atletka Simona Vrzalová (druhá zprava), která závodí za SSK Vítkovice, získala loni čtyři mistrovské tituly.

Konečný pochází ze Skorotic na Vysočině a přes Brno, kde studoval, se dostal do Ostravy. „Šel jsem sem za trenérem Šuškou,“ podotkl Martin Konečný, který je po Jakubu Vadlejchovi a Vítězslavu Veselém trojkou českého oštěpu. „Naše spolupráce šla nahoru a umocněné to je tím Centrem sportu ministerstva vnitra, od něhož jsem dostal podporu. I díky tomu se moje výkonnost zvedla. Jsem zaměstnanec Olympu, který mi pomáhá se soustředěními, regenerací a podobně. Je dobré, že se nemusím stěhovat do Prahy.“

Pracovníci Olympu sledují další nadějné atlety, které by mohli podporovat, například třineckého běžce Marka Chrascinu, bronzového z mistrovství světa 2021 v běhu do vrchu. „A v hledáčku máme další,“ dodal Stanislav Šuška.