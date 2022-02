Nigerijská sprinterka Okagbareová dostala za rozsáhlý doping desetiletý trest

Třiatřicetiletá Afričanka měla vloni v létě dva pozitivní testy na dvě různé zakázané látky. Vedle nejprve odhaleného růstového hormonu z července, kvůli němuž na poslední chvíli přišla o olympijské semifinále na 100 metrů, bylo později v červnovém vzorku z Nigérie nalezeno EPO.

Podle vyjádření WA dostala Okagbareová pětiletý trest za užití několika nepovolených substancí. Druhou polovinu trestu jí disciplinární komise AIU udělila za odmítnutí spolupráci při řešení svého případu.

AIU došla k závěru, že se Okagbareová před olympijskými hrami zapojila do organizovaného dopingového programu. To považuje za přitěžující okolnost a sáhla proto k přísnějšímu než obvyklému čtyřletému trestu. „Desetiletý trest je jasný signál proti úmyslným a koordinovaným pokusům o podvádění na nejvyšší úrovni v našem sportu,“ prohlásil šéf AIU Brett Clothier.

Okagbareová, jež na OH v Pekingu 2008 získala stříbro v dálce, patřila před svým čtvrtým olympijským startem v Tokiu do širšího okruhu uchazeček o medaili na 100 metrů. Na olympiádě ještě stihla nastoupit do rozběhů, před semifinále ale přišlo z laboratoře vyrozumění o pozitivním testu a AIU jí s okamžitou platností předběžně zastavila činnost. Závodit měla i na dvoustovce a ve štafetě.