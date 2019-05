Odložilův memoriál láká na návrat Holušy, bitvu oštěpařů či Hejnovou

Pondělní atletický mítink na pražské Julisce začne v 17:00 a uzavře ho mužská stovka s pěticí sprinterů s osobními rekordy pod deset sekund.

Hlavním závodem je tradičně mužská patnáctistovka, ve které Odložil získal v roce 1964 stříbrnou olympijskou medaili. Současný český rekordman v běhu na 1500 metrů Holuša bude favoritem, i když poběží závod poprvé od loňského srpna. V zimě totiž léčil únavovou zlomeninu a zánět kyčle, ale už je fit.

„Měl jsem vážný zdravotní problém a ani jsem nevěřil, že tady budu sedět, ale bylo mi přáno a cítím se velice dobře. Nic mě zdravotně neomezuje, nic mě nebolí, mohl jsem trénovat naplno. Cítím se dobře,“ řekl Holuša na tiskové konferenci, den po návratu ze soustředění v Keni. „Absolvoval jsem dost kvalitních tréninků.“

Před návratem na dráhu uvažoval, že by se mohl přiblížit k časům okolo 3:37 minuty. „Bez cíle by nemělo smysl běžet, ale nemůžu hlásit velké výkony. Musím opatrně. Chci začít pěkným pokusem, který mě posune dál do dlouhé sezony,“ řekl Holuša. Čeká ho už dvanáctý start na Odložilově memoriálu v řadě. „Doma se běhá dobře,“ konstatoval.

Ostře sledovaný bude souboj oštěpařů, v kterém se utkají Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý. Bývalý mistr světa Veselý chce podobně jako Holuša v Praze nastartovat sezonu, protože úvodní závod v Ósace mu nevyšel.

„Je fajn se rozjet na domácím hřišti,“ řekl šestatřicetiletý Veselý a pochvaloval si přípravu bez problémů. Pro letošek si stanovil dva cíle. Prvním je limit 83 metrů pro šampionát v Dauhá. „A od května se dá plnit i limit na olympiádu,“ zmínil metu 85 metrů zajišťující cestu do Tokia 2020. „Chci prodat, co v sobě mám,“ pronesl Veselý, který se zároveň podílí na přípravě své přítelkyně oštěpařky Nikoly Ogrodníkové.

Z domácích hvězd se představí i koulař Tomáš Staněk, jehož soupeřem by měl být Američan Joe Kovacs. Jedinou čtvrtku v sezoně poběží Pavel Maslák, v dálkařském sektoru nebude chybět Radek Juška a ve skoku o tyčki Jan Kudlička.

Favoritem zatím silně obsazené stovky bude Francouz Jimmy Vicaut, který se časem 9,86 dělí s Portugalcem Francisem Obikweluem o evropský rekord.