V sobotu večer česká atletika pozná svého krále či královnu za sezonu 2026. Mezi desítkou finalistů nechybí halová mistryně světa na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, tyčkařka Amálie Švábíková, obhájce prvenství Jan Štefela či juniorský mistr světa na 400 metrů překážek Michal Rada. Vítěz se zapíše do společnosti skutečných legend. Připomeňte si jména všech oceněných v samostatné historii země.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
1993: JAN ŽELEZNÝ (oštěp). Před rokem 1993 anketě vládla koulařka Helena Fibingerová, která vyhrála hned sedmkrát. První Atletem roku samostatného Česka se stal Železný, jenž ve Stuttgartu získal svůj první titul mistra světa a během sezony posunul světový rekord na 95,66 metru. Druhou Šárku Kašpárkovou, finalistku mistrovství světa v trojskoku, předčil o 111 bodů. (na snímku přebírá ocenění od Dany Zátopkové)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
1994: JAN ŽELEZNÝ (oštěp). Z mistrovství Evropy v Helsinkách přivezl bronz a během sezony hodil 91,82 metru. V anketě porazil o 128 bodů dálkaře Milana Gombalu, který na stejném šampionátu získal stříbro.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
1995: JAN ŽELEZNÝ (oštěp). V Göteborgu obhájil titul mistra světa a zároveň se stal podruhé českým Sportovcem roku (na snímku). Nejblíž mu byl v anketě Atlet roku Tomáš Dvořák, stříbrný sedmibojař z halového mistrovství světa. Železný před ním měl náskok 119 bodů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
1996: JAN ŽELEZNÝ (oštěp). V květnu v Jeně vytvořil dosud platný světový rekord 98,48 metru a v létě obhájil olympijské zlato v Atlantě. Na hrách získali bronz také desetibojař Tomáš Dvořák a trojskokanka Šárka Kašpárková. Dvořák skončil v anketě druhý se ztrátou 139 bodů, Kašpárková třetí.
Autor: ČOV
1997: TOMÁŠ DVOŘÁK (desetiboj). Na mistrovství světa v Aténách vyhrál desetiboj výkonem 8 837 bodů. O titul Atleta roku se přetahoval s další mistryní světa ze stejného šampionátu. Šárka Kašpárková ovládla trojskok českým rekordem 15,20 metru, v hlasování za Dvořákem zaostala o 118 bodů. (snímek pochází z vyhlášení Sportovec roku)
Autor: David Port / Lidove noviny / Profimedia
1998: ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ (trojskok). Po světovém zlatu z předchozí sezony přidala v Budapešti evropské stříbro. O 182 bodů předčila Helenu Fuchsovou, která na stejném mistrovství Evropy doběhla druhá na 400 metrů. Třetí v anketě byl půlkař Lukáš Vydra, v Budapešti bronzový. (na snímku z galavečera je s trenérem Michalem Pogánym)
Autor: David Port, Lidové noviny
1999: TOMÁŠ DVOŘÁK (desetiboj). V Praze vytvořil světový rekord výkonem 8 994 bodů a v Seville obhájil titul mistra světa. Přesto vyhrál jen o 97 bodů. Půlkařka Ludmila Formanová totiž v životní sezoně ovládla halové i venkovní mistrovství světa.
Autor: AP
2000: JAN ŽELEZNÝ (oštěp). V Sydney získal třetí olympijské zlato v řadě a v anketě o 99 bodů porazil dalšího medailistu ze stejných her, stříbrného desetibojaře Romana Šebrleho. Třetí skončil Tomáš Dvořák, halový mistr Evropy v sedmiboji. (na snímku je se stříbrným oštěpařem ze Sydney Stevem Backleym)
Autor: MF DNES
2001: JAN ŽELEZNÝ (oštěp). V Edmontonu vybojoval třetí světový titul hodem dlouhým 92,80 metru, rekordem šampionátu. Tomáš Dvořák se tam potřetí stal mistrem světa v desetiboji a v anketě prohrál o 84 bodů. Až třetí skončil Roman Šebrle, který vyhrál halové MS a v Götzisu jako první desetibojař překonal hranici devíti tisíc bodů výkonem 9 026.
Autor: Alexandr Satinský, MF DNES
2002: ROMAN ŠEBRLE (desetiboj). První vítězství v anketě mu přinesly dva evropské tituly. V hale ve Vídni vyhrál sedmiboj, pod širým nebem v Mnichově desetiboj. Druhý Jiří Mužík získal v Mnichově stříbro na 400 metrů překážek a v hlasování ztratil 84 bodů. (snímek je ze Sportovce roku 2004)
Autor: Michal Sváček, MF DNES
2003: ROMAN ŠEBRLE (desetiboj). V Birminghamu vybojoval bronz na halovém mistrovství světa a v Paříži přidal stříbro v desetiboji. Jako jediný z českých atletů získal medaili na obou světových šampionátech. Druhou Věru Cechlovou-Pospíšilovou, pátou v disku na mistrovství světa v Paříži, porazil o 152 bodů.
Autor: Petr Novotný, MF DNES
2004: ROMAN ŠEBRLE (desetiboj). Po zlatu na halovém mistrovství světa v Budapešti vyhrál olympijský desetiboj v Aténách rekordem her 8 893 bodů. Druhého Jaroslava Bábu, který v Aténách získal bronz ve výšce, předčil o 98 bodů. Třetí v anketě byla Věra Cechlová-Pospíšilová, jejíž tehdejší čtvrté místo v olympijském disku se až dodatečně změnilo na bronz.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
2005: ROMAN ŠEBRLE (desetiboj). V Madridu se stal halovým mistrem Evropy a v Helsinkách získal světové stříbro v desetiboji. Druhá Věra Cechlová-Pospíšilová přivezla z Helsinek bronz v disku a v anketě na Šebrleho ztratila 113 bodů. Světový bronz měla také tyčkařka Pavla Hamáčková, která skončila čtvrtá.
Autor: Reuters
2006: ROMAN ŠEBRLE (desetiboj). V Göteborgu obhájil evropský titul v desetiboji a v Moskvě získal bronz na halovém mistrovství světa. I se dvěma medailemi vyhrál anketu jen o 30 bodů před Barborou Špotákovou, která v Göteborgu vybojovala evropské stříbro v oštěpu. Stříbrný byl na stejném šampionátu také výškař Tomáš Janků, v anketě třetí.
Autor: Petr Novotný, MF DNES
2007: BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp). V Ósace získala první titul mistryně světa a posunula český rekord na 67,07 metru. V anketě o 46 bodů porazila Romana Šebrleho, který na stejném šampionátu vyhrál desetiboj. Třetí skončila Kateřina Baďurová, v Ósace stříbrná v tyči.
Autor: Reuters
2008: BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp). V Pekingu vybojovala olympijské zlato a o několik týdnů později ve Stuttgartu vytvořila světový rekord 72,28 metru. Druhou Věru Cechlovou-Pospíšilovou porazila o 285 bodů. Diskařka v Pekingu původně skončila pátá, po diskvalifikaci stříbrné Kubánky Yarelys Barriosové se posunula na čtvrté místo.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
2009: BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp). Stříbrem v oštěpu získala v Berlíně jedinou českou medaili z venkovního mistrovství světa. Druhého Petra Svobodu porazila o 147 bodů. Překážkář měl bronz z halového mistrovství Evropy a v Berlíně se dostal do finále na 110 metrů překážek. Třetí byl výškař Jaroslav Bába, pátý muž z Berlína.
Autor: Michal Šula, MF DNES
2010: BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp). K bronzu z mistrovství Evropy v Barceloně přidala celkové vítězství v prvním ročníku Diamantové ligy. V anketě měla náskok 240 bodů před Zuzanou Hejnovou, která v Barceloně doběhla čtvrtá na 400 metrů překážek.
Autor: Lukáš Bíba, MF DNES
2011: BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp). Z mistrovství světa v Tegu přivezla stříbro, jedinou českou medaili z tohoto šampionátu. Druhého Jaroslava Bábu, stříbrného z halového mistrovství Evropy a čtvrtého z venkovního MS, porazila o 200 bodů. Halový mistr Evropy na 60 metrů překážek Petr Svoboda skončil v anketě pátý. (na snímku je se Sunette Viljoenovou, bronzovou oštěpařkou z Tegu)
Autor: Reuters
2012: BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp). V Londýně obhájila olympijské zlato a vyhrála také Diamantovou ligu. Druhou Zuzanu Hejnovou porazila o 212 bodů. Překážkářka měla v době hlasování olympijský bronz, který se později změnil na stříbro. Třetí v anketě skončil mistr Evropy v oštěpu Vítězslav Veselý, jenž z Londýna dodatečně získal bronz.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
2013: ZUZANA HEJNOVÁ (400 m překážek). Na své trati zůstala celou sezonu neporažená, vyhrála Diamantovou ligu a v Moskvě se stala mistryní světa v českém rekordu 52,83 sekundy. Na stejném šampionátu získal zlato také oštěpař Vítězslav Veselý, v anketě druhý se ztrátou 158 bodů. Třetí skončil kladivář Lukáš Melich, v Moskvě bronzový.
Autor: ČTK
2014: BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp). Po návratu z mateřské pauzy v Curychu poprvé vyhrála mistrovství Evropy a ovládla také Diamantovou ligu. Druhého Vítězslava Veselého, v Curychu stříbrného v oštěpu, porazila o 244 bodů. Třetí byl Pavel Maslák, halový mistr světa na 400 metrů.
Autor: Reuters
2015: ZUZANA HEJNOVÁ (400 m překážek). V Pekingu obhájila titul mistryně světa a znovu vyhrála Diamantovou ligu. Druhého Jakuba Holušu, halového mistra Evropy na 1 500 metrů, předčila o 294 bodů. Třetí Pavel Maslák vyhrál na stejném halovém šampionátu čtvrtku.
Autor: ČTK
2016: BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp). V Riu získala bronz, svou třetí olympijskou medaili. Druhý Jan Kudlička byl na hrách čtvrtý a z mistrovství Evropy v Amsterdamu přivezl stříbro v tyči. Na Špotákovou v anketě ztratil 252 bodů. Třetí skončil Pavel Maslák, který obhájil halový titul mistra světa na 400 metrů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
2017: BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp). Devátý titul v anketě získala po zlatu z mistrovství světa v Londýně a celkovém vítězství v Diamantové lize. Druhý Jakub Vadlejch byl na MS stříbrný a Diamantovou ligu rovněž vyhrál. Za Špotákovou zaostal o 170 bodů. Třetí příčku obsadil světový bronzový medailista Petr Frydrych, tudíž celé pódium patřilo oštěpařům.
Autor: Profimedia.cz
2018: NIKOLA OGRODNÍKOVÁ (oštěp). Na mistrovství Evropy v Berlíně získala stříbro, svou první velkou seniorskou medaili. Druhou Anežku Drahotovou, bronzovou chodkyni z téhož šampionátu, porazila o 124 bodů. Třetí skončil koulař Tomáš Staněk, bronzový z halového mistrovství světa.
Autor: Ivana Roháčková, iDNES.cz
2019: ZUZANA HEJNOVÁ (400 m překážek). Na mistrovství světa v Dauhá doběhla pátá. Stejného umístění dosáhl v oštěpu Jakub Vadlejch a společně byli nejlepšími Čechy na šampionátu. V anketě měla Hejnová náskok 167 bodů. Třetí skončil Tomáš Staněk, bronzový koulař z halového mistrovství Evropy.
Autor: ČTK
2020: BEZ VÍTĚZE. Sezonu narušila pandemie covidu. Olympijské hry v Tokiu i halové mistrovství světa v Nankingu se odložily a mistrovství Evropy v Paříži pořadatelé zrušili. Český atletický svaz proto upustil od tradičního hlasování a pouze připomněl největší úspěchy za uplynulých padesát let.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
2021: JAKUB VADLEJCH (oštěp). První dvě místa v anketě obsadili medailisté ze stejného olympijského finále. Vadlejch získal v Tokiu stříbro, Vítězslav Veselý bronz a v hlasování mezi nimi bylo 165 bodů. Třetí skončil koulař Tomáš Staněk, halový mistr Evropy.
Autor: ČTK
2022: JAKUB VADLEJCH (oštěp). Poprvé přehodil 90 metrů, když v Dauhá dosáhl na 90,88 metru. Na mistrovství světa v Eugene získal bronz a na evropském šampionátu v Mnichově stříbro. Druhou Barboru Špotákovou, bronzovou z Mnichova, porazil o 226 bodů.
Autor: Profimedia.cz
2023: JAKUB VADLEJCH (oštěp). Z mistrovství světa v Budapešti přivezl bronz, ovládl Diamantovou ligu a hodem dlouhým 89,51 metru vedl světové tabulky. Druhého Tomáše Staňka, stříbrného koulaře z halového mistrovství Evropy, porazil o 372 bodů, největším rozdílem od roku 1993. Třetí skončila smíšená štafeta na 4 × 400 metrů, bronzová z venkovního MS.
Autor: ČTK
2024: JAKUB VADLEJCH (oštěp). V Římě se poprvé stal mistrem Evropy a na olympiádě v Paříži skončil čtvrtý, čtyři centimetry od bronzu. V anketě o pouhých 22 bodů porazil Nikolu Ogrodníkovou, která právě v Paříži získala olympijský bronz. Byl to nejtěsnější ročník v historii samostatného Česka. Třetí byla tyčkařka Amálie Švábíková.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
2025: JAN ŠTEFELA (výška). Získal bronz na mistrovství světa v Tokiu a stříbro na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu. Na mistrovství Evropy družstev vyhrál osobním rekordem 2,33 metru. Druhou Amálii Švábíkovou, čtvrtou na venkovním MS a pátou na halovém MS v tyči, porazil o 232 bodů.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA