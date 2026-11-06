Od Železného k… Kdo vyhraje Atleta roku? Osvěžte si, jaké legendy vládly anketě dřív

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie
Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.
Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou
Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...
Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly
Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...
Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové
Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...
Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté
Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...
Finsko - Česko 2:1N. Národní tým pod koučem Motákem opět selhal v nájezdech
Čeští hokejisté prohráli i druhé utkání reprezentační sezony pod novým trenérem Zdeňkem Motákem, znovu po nájezdech, tentokrát 1:2. Zápas proti Finsku vyrovnal v 59. minutě při hře bez brankáře...
Emoce jsem nechal stranou, řekl Hůlka po výhře nad Bohemians. Penaltu vzít nechtěl
Osm a půl roku oblékal dres Bohemians, v létě se ale zkušený fotbalový obránce Lukáš Hůlka přesunul do Liberce. V sobotu ve 14. ligovém kole poprvé nastoupil proti svému bývalému klubu a mohl doma...
Zbrojovka - Baník 1:3, Kubalova show, hattrick završil gólem nůžkami
Ostravští fotbalisté vyhráli ve 14. kole Chance Ligy na hřišti brněnské Zbrojovky 3:1. Všechny góly Baníku zařídil Filip Kubala, který se prosadil hned dvakrát během tří minut v prvním poločase. A...
Dnešní díl StarDance (7.11.): Kurzy, body, kdo vypadne
StarDance 2026 je tady už s pátým večerem, který se uskuteční 7. listopadu od 20:10 na ČT1. Tančí se rumba, jive a slowfox – komu se jeden z těchto tanců stane osudným? Podívejte se na kurzy.
Soupeřky uběhat, velí Bašta před startem kvalifikace. V čem mu pomůže Vyoralová?
Už druhou sezonu vede české basketbalové šampionky z USK Praha, ale před prvním tréninkem v roli hlavního reprezentačního kouče na něj přece jen dopadla nervozita. Dlouho ho však netrápila, zahnal ji...
Červená série Sigmy trvá dál. Sejk selhal, Čvančara pálil: Kdo rozdává, musí přijmout
Byla to zvláštní sekvence. Útočník hradeckých fotbalistů Tomáš Čvančara nejprve faulem dohrál olomouckého Syllu. O pár vteřin později si vyšlápl u autové čáry na Ghaliho, rovněž po odehrání míče. A...
ONLINE: Ödegaard rozhodl o výhře Arsenalu, Nottingham vede nad City
Sobotní program 10. kola anglické fotbalové ligy nabízí čtyři zápasy. Arsenal zvítězil 1:0 nad Hullem a upevnil si první místo v tabulce. Jediný gól do sítě nováčka vstřelil kapitán Ödegaard. Český...
Mlha odložila duel Kroměříže s Třincem, Táborsko prodloužilo sérii bez výhry
Zápas 14. kola druhé fotbalové ligy mezi Kroměříží a nováčkem z Třince byl kvůli mlze odložen. Náhradní termín řídící orgán soutěže teprve určí. V druhém sobotním utkání remizovalo Táborsko na...
Satoranský by měl rozlučku s reprezentací stihnout, po pádu na hlavu se vrátil k týmu
Rozehrávač Tomáš Satoranský by se měl po pádu na hlavu a chvilkové ztrátě vědomí z euroligového duelu v dresu Hapoelu Tel Aviv brzy vrátit do hry. Po nehodě z 30. října už se připojil k izraelskému...
Zlín - Slovácko 0:1, souboj posledních týmů ovládli po trefě Puškáče hosté
Fotbalisté Slovácka zvítězili v krajském derby na hřišti posledního Zlína 1:0. Utkání 14. kola Chance Ligy výrazně ovlivnila 22. minuta, kdy po přezkoumání u videa obdržel červenou kartu domácí...
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Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat
Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa....
Liberec - Bohemians 1:0, domácí zastavili sérii Pražanů, rozhodla Kušejova penalta
Pětkrát v řadě neprohráli, ve 14. ligovém kole však fotbalisté Bohemians narazili v Liberci. Severočeši na domácí půdě zvítězili 1:0, když v 72. minutě rozhodl z penalty Kušej. V neúplné tabulce se...