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Od Železného k… Kdo vyhraje Atleta roku? Osvěžte si, jaké legendy vládly anketě dřív

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Jan Železný (vpravo) a Robert Změlík během vyhlášení ankety Atlet roku 1993 Jan Železný přebírá ocenění Atlet roku 1993 od Dany Zátopkové Jan Železný se na Zlaté tretře projel autem po dráze, aby zamával fanouškům. Jan Železný (uprostřed) během vyhlášení ankety Sportovec roku 1995 Oštěpař Jan Železný na olympijských hrách v Atlantě 1996 Tomáš Dvořák jako Sportovec roku 1997 Trojskokanka Šárka Kašpárková a trenér Michal Pogány na vyhlášení Atlet roku... Český desetibojař Tomáš Dvořák se stal v Edmontonu potřetí v řadě mistrem světa. Steve Backley a Jan Železný na olympijských hrách v Sydney. Jan Železný - Jan Železný při svém posledním závodě v Ostravě. Sportovec roku 2004 - atlet Roman Šebrle. Roman Šebrle - Vítězné gesto Romana Šebrleho, Atleta roku.
V sobotu večer česká atletika pozná svého krále či královnu za sezonu 2026. Mezi desítkou finalistů nechybí halová mistryně světa na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, tyčkařka Amálie Švábíková, obhájce prvenství Jan Štefela či juniorský mistr světa na 400 metrů překážek Michal Rada. Vítěz se zapíše do společnosti skutečných legend. Připomeňte si jména všech oceněných v samostatné historii země.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Washington vs. FloridaHokej - - 7. 11. 2026:Washington vs. Florida //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.10
  • 9.00
  • 40.00
Auxerre vs. Paris FCFotbal - 10. kolo - 7. 11. 2026:Auxerre vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 70.00
  • 8.00
  • 1.10
Japonsko vs. DánskoHokej - Skupina B - 7. 11. 2026:Japonsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.26
  • 4.60
  • 16.00
Německo vs. RakouskoHokej - Skupina A - 7. 11. 2026:Německo vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.17
  • 5.40
  • 30.00
Nashville vs. St. LouisHokej - - 7. 11. 2026:Nashville vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.60
  • 3.40
  • 8.50
AS Řím vs. SassuoloFotbal - 11. kolo - 7. 11. 2026:AS Řím vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
7. 11. 20:45
  • 1.30
  • 6.14
  • 9.68
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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