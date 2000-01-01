náhledy
V roce 1897 v Běchovicích poprvé zazněl startovní výstřel legendárního desetikilometrového klání. Jeho letošní 130. ročník sice vypukne až v září, ale právě ve středu 27. května si příznivci atletiky připomněli, jak tehdy všechno vlastně začalo. Podívejte se, jak akci zachytila fotografka Anna Kristová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Tradice Běchovic je vážně bohatá. Jde o nejstarší nepřerušený běžecký závod v Evropě a druhý na světě. „Jde o závod, na který je nejen česká, ale i světová atletika hrdá,“ říkal předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Během prvního ročníku se na trať vydalo pouhých šest závodníků. Postupně ale počty rostly a dnes jich z Běchovic směrem na Žižkov vyrážejí tisíce. Mezi nimi jsou jak amatéři, tak i profesionálové, kteří zde bojují o domácí tituly. V roce 1934 si pro něj doběhl Josef Kosčak ze Slavie.
Autor: archiv Českého atletického svazu
„Běchovice jsou ukázka, že naše atletika má svojí sílu v minulosti, současnosti i budoucnosti. Věřím, že zde třeba dnes vidíme možné nástupce,“ říkal Jan Železný při pohledu na tři stovky dětí z místní základní školy, kteří se akce účastnily.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Letošní 130. ročník se poběží 27. září. Ve středu běžce čekalo jen symbolických 130 metrů. Kromě dětí se jich zúčastnila i hvězdná štafeta v dobovém oblečení, kterou tvořili předseda atletického svazu Libor Varhaník, Barbora Špotáková, Zuzana Hejnová a Roman Šebrle.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Po 130 metrech na závodníky čekaly další legendy tohoto podniku a držely cílovou pásku. Byl jí i Miloš Šimon, který Běchovice běhá už od roku 1966 a na svém kontě má 60 účastí. „Nedovedu si bez nich představit život,“ měl jasno.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Roli muže, který celé pole dal do pohybu, se zase ujmul Jan Železný - i on na sebe oblékl tradiční oblek a na ruku navlékl pásku s jasným nápisem: Startér.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Železný si zahrál na ikonického startéra, kronikáře a olympionika Rudolfa Richtera, který klání zahajoval víc než padesát let. Na snímku oštěpařský světový rekordman pózuje u patníku číslo 13, kde závod začíná.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
A ani startovní pistole, s níž Železný pouštěl na trať po vlnách žáky základní školy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V první vlně vyrazila i hvězdná štafeta. Kdo byl nejrychlejší? O tom v tomto případě samozřejmě vůbec nešlo. Bojovat o medaile se bude v září. První tři vlny čísel se rychle vyprodaly, organizátoři nicméně spustili čtvrtou vlnu. „Chceme, aby byl 130. ročník tím nejpočetnějším v historii,“ věří předseda svazu Varhaník.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na desetikilometrovou trať se možná vydají i Špotáková a Šebrle. „Trať je skvělá. A Hrdlořezák na konci super,“ pousmál se Šebrle s odkazem na nejtěžší pasáž trasy. Špotáková na to odvětila: „No jo, ale ty jsi ho ještě neběžel. Uvidíme, co budeš říkat pak...“
Autor: Anna Kristová, MAFRA