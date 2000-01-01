Slunečné počasí, osobní rekordy i zásluha českého vodiče na vítězství v ženské kategorii. Praha v neděli přivítala tradiční maraton, kterého se zúčastnilo téměř dvanáct tisíc běžců. V naší galerii se můžete podívat, jak jejich výkony zachytil objektiv fotografa Michala Růžičky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Už potřetí ovládl Pražský maraton závodník z Etiopie, po dvou triumfech Lemiho Haylea se tentokrát radoval Berehanu Tsegu. V cíli byl v čase 2:05:51.
Na výhře Milicent Jelimové z Keni má malou zásluhu také český vytrvalec Patrik Vebr. Ten dotáhl do čela skupinku žen, ve které běžela právě budoucí vítězka, jen finišovala v čase 02:24:20.
Už tradičně se v rámci tuzemského maratonu koná také mistrovství republiky na této trati. Mezi muži ho stejně jako loni nejlépe zvládl Yann Havlena. Tentokrát ho však v cíli nepřepadlo takové vyčerpání, a tak mohl osobní rekord 2:17:48 slavit o něco radostněji.
Havlena se kromě atletiky věnuje také psychologii a zpěvu, který studuje na konzervatoři ve švýcarské Ženevě. Za devět dní od Pražského maratonu čeká tenora důležitá pěvecká zkouška.
Jméno národní šampionky ženské kategorie bylo trochu překvapivé, stala se jí dvaadvacetiletá Michaela Brtníčková. „Já to musím ještě vstřebat. Myslela jsme si, že ani nebudu startovat, protože přes týden jsem měla virózu, celý týden jsem proležela. Řekla jsem si, že to zkusím, a dopadlo to, jak to dopadlo,“ plakala.
Podmínky pro běžce byli v sluncem zalité Praze náročné, teplota se už brzy dopoledne vyšplhala nad dvacet stupňů.
V rámci 42,195 kilometrů dlouhé trati se závodníci dostali také na Karlův most. Start i cíl maratonu byly na nedalekém Staroměstském náměstí.
Pražský maraton se v hlavním městě koná každoročně od roku 1995. Rekord mezi muži drží Alexander Mutiso z Keni, který v roce 2023 zaběhl závod za 2:05:09. Mezi ženami je s časem 2:19:46 z roku 2019 rekordmankou Izraelka Lonah Salpeterová.
Maraton v pražským ulicích si může zaběhnout každý, občas na sobě mají běžci zajímavé kostýmy.
Pražský maraton platí díky památkám, které běžci během závodu navštíví, za jeden z nejkrásnějších. Zároveň se zařadil k nejprestižnějším městským maratonům světa.
