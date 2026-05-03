OBRAZEM: V kiltu, s pálkou a po Karlově mostě. Praha opět přivítala maraton
KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti
Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....
Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?
Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...
Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru
Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka
Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...
NEJ Z LIGY: Zmatky s čísly i chorvatský mág. A Spartě se zaplňuje marodka
První nadstavbové kolo fotbalové ligy je za námi. Slavia udržela osmibodový náskok v čele a už příští kolo může oslavit titul, pokud v derby porazí Spartu. Tu navíc po neděli trápí ještě rozsáhlejší...
Pojedou na MS mladíci? Záleží také na NHL. Rulík čeká, jaké bude mít možnosti
Vyčkává, doufá. Musí, nic jiného ani Radimu Rulíkovi nezbývá. Při zlatém tažení v Praze měl na soupisce devět jmen z NHL. Na loňském šampionátu nakonec sedm. A teď? Týden před oznámením nominace na...
Siniaková je opět světovou jedničkou ve čtyřhře, Lehečka se vrátil na 13. místo
Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku tenistek ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na třináctou příčkou a vyrovnal si tak osobní maximum.
Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026
Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...
Nemáme šanci, bědují soupeři. Sinner slaví rekord, který nedali ani Djokovič a Nadal
Když Carlos Alcaraz 1. února zkompletoval na Australian Open kariérní Grand Slam a následně vyhrál turnaj v Dauhá, vše nasvědčovalo tomu, že bude světovému tenisu dominovat i nadále. Jeho hlavní...
Detroit dotáhl obrat z 1:3 na 4:3. Allen provedl Cleveland přes Toronto
Druhé kolo play off si v NBA vysloužily Detroit Pistons a Cleveland Cavaliers, čeká je vzájemný souboj. Nasazené jedničky Východní konference z Detroitu doma zdolaly basketbalisty Orlando Magic...
Hokej jsem hrát nechtěl, střílel jsem na obě branky, říká nejmladší Zohorna
Je nejmladším členem hokejového klanu, který se nesmazatelně zapsal do historie české reprezentace. Stejně jako oni slavil extraligový titul, ale jako jediný z bratrského tria se Radim Zohorna...
Dobeš vychytal Montrealu postup, Nečas třikrát asistoval u kanonády
V jediném sedmém duelu prvního kola play off NHL hokejisté Montrealu uspěli 2:1 na ledě Tampy. Celkově 28 zákroky k tomu přispěl i český gólman Jakub Dobeš, jenž byl zvolen první hvězdou duelu. Vidět...
Oslavy slávistického titulu po derby? To nikdo nechce dopustit, říká sparťan Kuchta
Byla by to potupa pro všechny sparťany na hřišti i na tribunách, ale pro Jana Kuchtu zvlášť. „Nesmíme to dopustit, nikdo to nechce.“ Už příští sobotu na stadionu v Edenu mohou propuknout mistrovské...
Otočka vzhůru nohama. Nemělo se stát, litoval Gasly smolné havárie v Miami
Asi nejepičtějším momentem dramatické a pohledné Velké ceny Miami formule 1 bylo představení francouzského jezdce Pierra Gaslyho v 17. kole. Se svým monopostem se proletěl vzduchem a před přistáním...
Formuli 1 vládne devatenáctiletý Antonelli, v Miami vyhrál potřetí za sebou
Italský teenager Andrea Kimi Antonelli utíká všem soupeřům v celkovém pořadí mistrovství světa F1. V americkém Miami přišel po startu o první místo z kvalifikace, ale popracoval se zpět a nikým...