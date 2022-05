OBRAZEM: Krásné počasí i senzační výkony. Maratonci se vrátili do Prahy

Po dvou zrušených ročnících se do centra Prahy vrátili všichni nadšenci dálkového běhání. Pražský maraton nabídl přehlídku vytrvalostní světové elity a za slunečného počasí si trať zaběhli i amatéři, kteří nově závodili v týmech s profesionály. Formát Battle of the Teams tak do závodu vnesl nový náboj a divácky atraktivní podívanou.