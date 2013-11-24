V noci na středu zasáhla nejen českou atletiku smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel legendární diskař Imrich Bugár, bývalý stříbrný olympijský medailista a mistr světa. Připomeňte si prostřednictvím objektivů fotografů jeho bohaté úspěchy i slavné momenty.
Narodil se v obci Ohrady poblíž Dunajské Stredy do maďarské rodiny. K disku se dostal oklikou. Při házené zranil brankáře ranou do kotníku a pak se bál vystřelit. A tak se dal na vrhání, v němž ihned vynikal
První mezinárodní vrcholnou medaili slavil na mistrovství Evropy v roce 1978 v Praze. Na stadionu Evžena Rošického zapsal 64,66 metru a skončil třetí. Vyhrál Němec Wolfgang Schmidt s výkonem 66,82.
Na evropském kontinentálním šampionátu o čtyři roky později přidal i zlato. V Athénách hodil 66,64 metru a o čtyři centimetry předčil sovětského diskaře Igora Duginjece. (snímek pochází z LOH v Moskvě 1980)
V té době už zároveň patřil mezi světové atletické hvězdy. V roce 1980 na olympijských hrách v Moskvě získal stříbro. Bugár tehdy zapsal 66,38 metru, před ním skončil jen sovětský atlet Viktor Raščupkin s 66,64 metry.
V roce 1983 jako první (a dosud jediný) československý diskař přehodil sedmdesátimetrovou hranici, což se mu podařilo ještě čtyřikrát. Výkonem 71,26 metru z roku 1985 pořád drží národní rekord a patří na dělené 16. místo historických tabulek. (snímek pochází z MS v Římě 1987)
Na mistrovství světa v Helsinkách 1983 sedmdesátimetrovou hranici nepřekonal, výkonem 67,72 metru ale vybojoval zlato.
Atletické mistrovství světa mělo v Helsinkách premiéru. „Jsem v historii první mistr světa v hodu diskem, to mi nikdo nevezme,“ říkal kdysi pro ČTK. Tehdy ho na stupních vítězů doplnil i třetí Čechoslovák Gejza Valent. Na snímku s ním stojí rovněž zlaté Helena Fibingerová a Jarmila Kratochvílová.
V nejspíš životní formě Bugár házel v roce 1984, jenže kvůli bojkotu her v Los Angeles ji nemohl zúročit. Rozhodnutí těžce nesl, jako jeden z mála dal před funkcionáři najevo svůj nesouhlas. „Řekl jsem otevřeně, že Sověti mě nezajímají, byl jsem Čechoslovák,“ vzpomínal.
Na olympijských hrách 1988 v Soulu byl vlajkonošem československé výpravy. Naposledy pod pěti kruhy startoval v Barceloně 1992. Na snímku je s trenérem Miloslavem Vlčkem.
V jeho sbírce se zároveň blyští 15 domácích titulů. Ten poslední získal v roce 1994. O rok později Bugár ukončil aktivní kariéru.
Po ní dalších třicet let pracoval na Dukle v oddělení zahraničních styků a působil v Českém klubu olympioniků. „Myslím, že Dukla neměla věrnějšího ‚dukláka‘. Byl na svůj klub hodně pyšný,“ uvedl ředitel Pavel Benc.
V roce 2013 se zúčastnil taneční soutěže StarDance, v níž skončil třetí. „Měsíc jim trvalo než mě ukecali, protože já nejsem tanečník,“ usmál se. „Nakonec jsem s tím souhlasil a byl jsem rád, protože to pro mě byla pětiměsíční pohádka s těžkou prací, musel jsem tři hodiny denně trénovat. Poznal jsem svaly, o kterých jsem ani nevěděl. I když jsem to moc neuměl, lidi mě tlačili.“
Bugár sport nikdy neopustil. „Sportem žiju dodnes. Atletika byla vždycky moje láska,“ říkal na konci minulého roku. Jen ho mrzelo, že v disku v současnosti nevidí svého nástupce. „Ale doufám, že do budoucna se nějaký hromotluk najde a bude pokračovat v naší diskařské škole,“ věřil.
Během své kariéry byl šestkrát zvolen nejlepším československým atletem roku a po sezoně 1982 ovládl i anketu Sportovec roku. Loni na podzim převzal Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu.
