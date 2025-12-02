„Je neuvěřitelné, že by něco takového mohlo vzniknout a ještě tak rychle,“ žasla legendární oštěpařka Barbora Špotáková při úterní velkolepé prezentaci projektu v Ústí nad Labem, kterou pořádalo město.
Pozvalo i místní mladé sportovce, mezi nimiž to zašumělo, když primátor Petr Nedvědický oznámil předpokládaný termín otevření.
Dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková vítá halu i z pozice trenérky nebo místopředsedkyně Českého atletického svazu (ČAS): „Nejradši bych teď skákala do vzduchu a řvala pecka, bomba, ale dokud se to nestane, zůstanu při zemi a užiju si svoji vnitřní radost.“
Když ústecká politická garnitura před pěti lety zjistila, že ve městě z 12 hal zbyly pro sportovce čtyři, začala přemýšlet, co s tím. Vnímala, že atleti odcházejí do Prahy za lepším.
|
Atletika si zvolila vládce. Ocenění získali Duplantis a McLaughlinová-Levroneová
Po schůzce s Liborem Varhaníkem, předsedou ČAS, bylo rozhodnuto: postaví se zbrusu nová hala odpovídající evropským standardům. Na pozemku ve čtvrti Všebořice mezi golfovým hřištěm a řetězcem Tamda.
„V zázemí takové haly musí být povinně tunel pro atlety, takže se přidal o patro níž. A zároveň s ním tam budou i tři další hřiště,“ informoval primátor Nedvědický.
Architekt Petr Matyáš z Di5 Architekti dovysvětlil: „Prostor tunelu jsme rozšířili o sedm až osm metrů, získali jsme tím téměř zadarmo tři plnohodnotná hřiště na míčové sporty či tenis. A máme zázemí, které bude fungovat celoročně.“
Varhaník právě v tom vidí výjimečnost haly. „Řešení tréninkového tunelu je unikátní, jeho originální rozdělení na tři části vnímám jako evropský nadstandard.“
Nejen proto půjde o atletickou halu s dovětkem multifunkční. „Ani Real Madrid po přestavbě stadionu nepočítá s tím, že arénu uživí jen fotbalem,“ podotkl Matyáš.
Na hlavní ploše bude klopený okruh se šesti drahami o délce 200 metrů, rovinka s osmi drahami a sektory pro výšku, dálku, trojskok, tyč a kouli. Podle Varhaníka bude hala splňovat požadavky pro pořádání stříbrných podniků, do statusu Gold bude chybět jen divácká kapacita.
„Budeme moct přivítat světové sportovce při mezinárodních závodech typu Czech Indoor Gala, které teď pořádáme v Ostravě. Pokud se hala postaví podle plánu, určitě bychom rádi usilovali o mistrovství Evropy,“ prozradil šéf české atletiky.
|
Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava
Ústecký radní pro sport Jiří Horák si umí představit i další akce. „Třeba basketbalové Final 4 nebo klidně mistrovství světa ve florbale.“
Výhodou je umístění blízko letišť v Praze a v Drážďanech. Vysněný itinerář prací podle ústeckého primátora: studie za 200 tisíc korun už je hotová, projektová dokumentace se zvládne v roce 2026, na podzim 2027 se kopne do země a rok nato se bude slavnostně otevírat.
„Náklady se odhadují na 600 milionů korun, ale přesnou částku nám prozradí až projektová dokumentace. Věřím, že kolem 300 milionů získáme od Národní sportovní agentury, zbytek jsme schopni financovat z vlastních zdrojů či částečně z úvěru,“ propočítal Nedvědický.
„S Duplantisem v rodném městě? Senzační představa“
Fenomén ve skoku o tyči Armand Duplantis v na halovém evropském šampionátu Ústí nad Labem? Zní to bláznivě, ale nemusí to být sci-fi. „Bylo by to něco senzačního,“ zasnil se český tyčkař Matěj Ščerba při prezentaci studie multifunkční atletické haly v krajském městě.
Její parametry mají splňovat kritéria pro mezinárodní mítinky i halové mistrovství Evropy a stát má už za tři roky. „Pokud se to opravdu stihne v plánovaném termínu, tak možnost zazávodit si v Ústí třeba i s Duplantisem určitě je,“ láká šestadvacetiletého Ščerbu představa poměřit se se světovým rekordmanem ve svém rodném městě.
Když tu začínal s atletikou, podmínky pro trénink měl hodně složité. „V zimě tady není možné trénovat. Jen v tělocvičně, která má 15 na 30 metrů, to se moc nerozeběhnete. Byli jsme ve škole, běhali jsme po chodbách. Byla to hodně velká improvizace,“ vzpomíná.
Nová hala s atletickým tunelem a hledištěm pro 2 200 diváků by mnohé změnila. „Už jen atletický tunel by byl velký posun v kvalitě tréninku, a když je tady možnost postavit takovou halu, určitě to pomůže všem nynějším i budoucím atletům. Snad se to podaří dotáhnout do konce,“ doufá olympionik, jenž v létě posunul svůj osobní rekord na hodnotu 570 centimetrů.
Hala za přibližně 600 milionů korun má být nejmodernější v Česku a tuzemskou atletiku by mohla ještě víc pozvednout. „Sportovci se nominují na různé mezinárodní soutěže nejčastěji sbíráním bodů na mítincích, pro které v Česku není úplně dobré zázemí,“ uvažuje Ščerba. „Pro větší akce jsou podmínky snad jen v Ostravě a na Dukle, když tu vznikne nová hala se zázemím pro diváky, bude zde možné pořádat více prestižních mítinků a atletům to určitě pomůže.“
Sám odešel za lepšími tréninkovými podmínkami do Prahy, nová hala by mohla talenty udržet v regionu. „Mám už po škole a přemýšlím, kde se usadím. Ústí mě láká, a kdyby tu byla atletická hala, tak je to další argument, proč se sem vrátit.“