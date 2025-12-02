Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  21:24
Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a hotová by mohla být už do roku 2028.

„Je neuvěřitelné, že by něco takového mohlo vzniknout a ještě tak rychle,“ žasla legendární oštěpařka Barbora Špotáková při úterní velkolepé prezentaci projektu v Ústí nad Labem, kterou pořádalo město.

Pozvalo i místní mladé sportovce, mezi nimiž to zašumělo, když primátor Petr Nedvědický oznámil předpokládaný termín otevření.

Dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková vítá halu i z pozice trenérky nebo místopředsedkyně Českého atletického svazu (ČAS): „Nejradši bych teď skákala do vzduchu a řvala pecka, bomba, ale dokud se to nestane, zůstanu při zemi a užiju si svoji vnitřní radost.“

Když ústecká politická garnitura před pěti lety zjistila, že ve městě z 12 hal zbyly pro sportovce čtyři, začala přemýšlet, co s tím. Vnímala, že atleti odcházejí do Prahy za lepším.

Atletika si zvolila vládce. Ocenění získali Duplantis a McLaughlinová-Levroneová

Po schůzce s Liborem Varhaníkem, předsedou ČAS, bylo rozhodnuto: postaví se zbrusu nová hala odpovídající evropským standardům. Na pozemku ve čtvrti Všebořice mezi golfovým hřištěm a řetězcem Tamda.

„V zázemí takové haly musí být povinně tunel pro atlety, takže se přidal o patro níž. A zároveň s ním tam budou i tři další hřiště,“ informoval primátor Nedvědický.

Architekt Petr Matyáš z Di5 Architekti dovysvětlil: „Prostor tunelu jsme rozšířili o sedm až osm metrů, získali jsme tím téměř zadarmo tři plnohodnotná hřiště na míčové sporty či tenis. A máme zázemí, které bude fungovat celoročně.“

Hlavní soutěžní plocha.

Atletický tunel a tři hřiště.

Varhaník právě v tom vidí výjimečnost haly. „Řešení tréninkového tunelu je unikátní, jeho originální rozdělení na tři části vnímám jako evropský nadstandard.“

Nejen proto půjde o atletickou halu s dovětkem multifunkční. „Ani Real Madrid po přestavbě stadionu nepočítá s tím, že arénu uživí jen fotbalem,“ podotkl Matyáš.

Na hlavní ploše bude klopený okruh se šesti drahami o délce 200 metrů, rovinka s osmi drahami a sektory pro výšku, dálku, trojskok, tyč a kouli. Podle Varhaníka bude hala splňovat požadavky pro pořádání stříbrných podniků, do statusu Gold bude chybět jen divácká kapacita.

„Budeme moct přivítat světové sportovce při mezinárodních závodech typu Czech Indoor Gala, které teď pořádáme v Ostravě. Pokud se hala postaví podle plánu, určitě bychom rádi usilovali o mistrovství Evropy,“ prozradil šéf české atletiky.

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Ústecký radní pro sport Jiří Horák si umí představit i další akce. „Třeba basketbalové Final 4 nebo klidně mistrovství světa ve florbale.“

Výhodou je umístění blízko letišť v Praze a v Drážďanech. Vysněný itinerář prací podle ústeckého primátora: studie za 200 tisíc korun už je hotová, projektová dokumentace se zvládne v roce 2026, na podzim 2027 se kopne do země a rok nato se bude slavnostně otevírat.

„Náklady se odhadují na 600 milionů korun, ale přesnou částku nám prozradí až projektová dokumentace. Věřím, že kolem 300 milionů získáme od Národní sportovní agentury, zbytek jsme schopni financovat z vlastních zdrojů či částečně z úvěru,“ propočítal Nedvědický.

Prezentace nové multifunkční atletické haly, která má vyrůst v Ústí nad Labem.
Ústí nad Labem, 2.12. 2025, Atletická multifunkční hala v Ústí nad Labem studie. Zleva skokan o tyči Matěj Ščerba, bývalá oštěpařka Barbora Špotáková.
Prezentace nové multifunkční atletické haly, která má vyrůst v Ústí nad Labem. Zleva Matěj Ščerba, předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník, Barbora Špotáková, primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický, hejtman ÚK Richard Brabec, náměstkyně hejtmana ÚK Jindra Zalabáková a radní města Ústí nad Labem pro sport Jiří Horák.
Ústí nad Labem, 2.12. 2025, Atletická multifunkční hala v Ústí nad Labem studie.
15 fotografií

„S Duplantisem v rodném městě? Senzační představa“

Fenomén ve skoku o tyči Armand Duplantis v na halovém evropském šampionátu Ústí nad Labem? Zní to bláznivě, ale nemusí to být sci-fi. „Bylo by to něco senzačního,“ zasnil se český tyčkař Matěj Ščerba při prezentaci studie multifunkční atletické haly v krajském městě.

Skokan o tyči z Ústí Matěj Ščerba.

Její parametry mají splňovat kritéria pro mezinárodní mítinky i halové mistrovství Evropy a stát má už za tři roky. „Pokud se to opravdu stihne v plánovaném termínu, tak možnost zazávodit si v Ústí třeba i s Duplantisem určitě je,“ láká šestadvacetiletého Ščerbu představa poměřit se se světovým rekordmanem ve svém rodném městě.

Když tu začínal s atletikou, podmínky pro trénink měl hodně složité. „V zimě tady není možné trénovat. Jen v tělocvičně, která má 15 na 30 metrů, to se moc nerozeběhnete. Byli jsme ve škole, běhali jsme po chodbách. Byla to hodně velká improvizace,“ vzpomíná.

Nová hala s atletickým tunelem a hledištěm pro 2 200 diváků by mnohé změnila. „Už jen atletický tunel by byl velký posun v kvalitě tréninku, a když je tady možnost postavit takovou halu, určitě to pomůže všem nynějším i budoucím atletům. Snad se to podaří dotáhnout do konce,“ doufá olympionik, jenž v létě posunul svůj osobní rekord na hodnotu 570 centimetrů.

Hala za přibližně 600 milionů korun má být nejmodernější v Česku a tuzemskou atletiku by mohla ještě víc pozvednout. „Sportovci se nominují na různé mezinárodní soutěže nejčastěji sbíráním bodů na mítincích, pro které v Česku není úplně dobré zázemí,“ uvažuje Ščerba. „Pro větší akce jsou podmínky snad jen v Ostravě a na Dukle, když tu vznikne nová hala se zázemím pro diváky, bude zde možné pořádat více prestižních mítinků a atletům to určitě pomůže.“

Sám odešel za lepšími tréninkovými podmínkami do Prahy, nová hala by mohla talenty udržet v regionu. „Mám už po škole a přemýšlím, kde se usadím. Ústí mě láká, a kdyby tu byla atletická hala, tak je to další argument, proč se sem vrátit.“

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Barcelona vs. AtléticoFotbal - 19. kolo - 2. 12. 2025:Barcelona vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.18
  • 5.80
  • 25.00
Newcastle vs. TottenhamFotbal - 14. kolo - 2. 12. 2025:Newcastle vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 2.15
  • 4.40
Šalková vs. VandrommeováTenis - - 2. 12. 2025:Šalková vs. Vandrommeová //www.idnes.cz/sport
Živě5:6
  • 4.06
  • -
  • 1.22
NY Rangers vs. DallasHokej - - 3. 12. 2025:NY Rangers vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
3. 12. 01:00
  • 2.70
  • 4.06
  • 2.34
NY Islanders vs. TampaHokej - - 3. 12. 2025:NY Islanders vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
3. 12. 01:00
  • 2.68
  • 4.20
  • 2.31
Detroit vs. BostonHokej - - 3. 12. 2025:Detroit vs. Boston //www.idnes.cz/sport
3. 12. 01:00
  • 1.89
  • 4.29
  • 3.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

ONLINE: City málem ztratilo obří náskok, Everton vyhrál. Newcastle hostí Tottenham

Sledujeme online
Foden z Manchesteru City překonává brankáře Fulhamu Lena.

Devitígólová přestřelka? V anglické Premier League málo vídaná věc. Manceshter City ve čtrnáctém kole zvítězil na půdě Fulhamu 5:4, ale i přes vedení o čtyři góly v 55. minutě se nakonec tým kouče...

2. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  22:33

Mám rakovinu, svěřila se někdejší hvězda NHL Dineen. Podporu vyjádřil i Topolánek

Kevin Dineen během svého působení u Chicaga Blackhawks vedl i českého...

Hokejová NHL odehrála minulý měsíc speciální zápas věnovaný boji s rakovinou. Kevin Dineen, bývalá hvězda zámořské soutěže, pak na konci listopadu oznámil, že se se zákeřnou nemocí sám léči....

2. prosince 2025  22:14

Návrat na kurty? Bože můj, nevracím se, napsala Williamsová po spekulacích

Dojatá Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.

Jedna z nejlepších tenistek historie Serena Williamsová měla podle amerických médií uvažovat o návratu na kurty. Spekulace rozvířily informace o tom, že se čtyřiačtyřicetiletá legenda znovu...

2. prosince 2025  19:58,  aktualizováno  22:05

Český rekord a postup do finále. Plavci Gracík a Čejka zabojují o medaile

Plavec Daniel Gracík před startem rozplaveb na 100 metrů volný způsob.

Daniel Gracík zaplaval na plaveckém mistrovství Evropy v krátkém bazénu český rekord na motýlkářské padesátce a časem 22,38 sekundy postoupil jako celkově šestý do středečního finále....

2. prosince 2025  20:11,  aktualizováno  21:55

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

2. prosince 2025  21:24

Trunda o hledání trenéra: Seznam jsme zúžili na dvě jména. Je na něm Trpišovský?

Předseda FAČR David Trunda (vpravo) a manažer reprezentací Pavel Nedvěd na...

Osmačtyřicet dnů je fotbalová reprezentace bez stálého trenéra. Blíží se jmenování nového? „Výkonný výbor zúžil nominaci na dvě jména, ale konkrétní zatím nebudeme,“ uvedl David Trunda v úterý večer...

2. prosince 2025  21:03

Místo boje o základ zranění. Boloňa přišla o Vitíka, tři týdny bude marodit se svalem

Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma

Během října vypadl ze sestavy italské Boloni a v soutěženích zápasech začal obránce fotbalové reprezentace Martin Vitík vysedávat na lavičce. O šanci znovu se dostat do zahajovací jedenáctky mohl...

2. prosince 2025  19:35

777 zápasů vyznavače osmičky. Víc už Gallo nepřidá, v 37 letech končí kariéru

Italský křídelník Danilo Gallinari

Nejlepší italský střelec v NBA Danilo Gallinari oznámil v 37 letech konec basketbalové kariéry. V elitní zámořské lize strávil 14 let a prošel v ní osmi kluby. Naposledy působil v Portoriku, kde v...

2. prosince 2025  19:22

Ajax zvládl dohrávaný duel, v neděli se zápas přerušil kvůli pyru. Jaroš udržel nulu

Vítězslav Jaroš (v modrém) si musel v dohrávaném zápase s Groningenem zvykat na...

Fotbalisté Ajaxu s Vítězslavem Jarošem v brance porazili v dohrávaném utkání 14. kola nizozemské ligy Groningen 2:0 a zvítězili po sérii pěti soutěžních zápasů bez výhry. Duel byl v neděli předčasně...

2. prosince 2025  17:52

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

2. prosince 2025  17:33

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Těsný triumf ve vytrvalostním závodě bere Wiererová, z Češek nejlepší Voborníková

Dorothea Wiererová se s mírným šokem nalézá v cíli vytrvalostního závodu na...

První individuální závod nové sezony Světového poháru nabídl obrovské drama v boji o vítězství. Po patnácti kilometrech a čtyřech střeleckých položkách v silném větru dělily dvě nejlepší biatlonistky...

2. prosince 2025  13:12,  aktualizováno  17:16

Hokejová Sparta si pojistila kapitána, Chlapík podepsal novou tříletou smlouvu

Filip Chlapík ze Sparty se snaží zaútočit na branku Zugu.

Filip Chlapík bude i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Osmadvacetiletý kapitán Pražanů prodloužil spolupráci s klubem o další tři sezony. Český útočník je nyní pod kontraktem do května 2029....

2. prosince 2025  17:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.