Showman Lyles v Ostravě: má manažera sociálních sítí, zaútočí na „pomalý“ rekord

Ostravská Tretra je závody na netradičních tratích pověstná, například Usain Bolt zde v minulosti ukázal své schopnosti na tří stech metrech.
V budoucnosti podobných výzev možná přibude, světová atletika totiž plánuje uznávat nejrychlejší časy těchto „hybridů“ coby oficiální světové rekordy, dosud šlo jen o „nejlepší světový výkon“.
Když se to Lyles dozvěděl, reagoval s úsměvem: „Páni! Snad za to dostanu bonus.“
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Jako by už dopředu bral za samozřejmé, že na 150 metrech zazáří.
V současnosti platné světové maximum drží od letošního dubna Jamajčan Kishane Thompson s výkonem 14,92, což prý pro Američana není žádná velká výzva. „To je celkem pomalý čas, musíme ho zlepšit. A kde jinde než tady.“
Hlásil, že v tréninku stopadesátku běhá často a také o dost rychleji.
Vůbec se nedržel při zemi. Pronesl, že za dva roky na domácích olympijských hrách v Los Angeles chce zaútočit na zlatý double na stovce a dvoustovce, o kterém hovořil už před Paříží 2024, avšak získal „jen“ titul na kratší trati a bronz na delší.
„Na loňském mistrovství světa jsem si dokázal, že na to mám. I když jsem byl zraněný, vyhrál jsem dvoustovku a byl třetí na stovce.“
Podle tohoto medailového výčtu je každopádně jasné, že po Boltovi a Armandu Duplantisovi získal nejprestižnější atletický mítink v Česku další hvězdné jméno.
„Je to s ním trochu jiné,“ líčí manažer Tretry Alfonz Juck. „Vyžaduje přesnou přípravu a dohody. Ale je hvězda prvotřídního formátu. Velké jméno, které ještě na Tretře nebylo, takže jsme si ho tu přáli.“
Splnilo se.
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V úterý v 19.55 na plochu ostravského Městského stadionu vyběhne sebevědomý rychlík, který se neleká velkých prohlášení ani pompézních gest. Rád hecuje tribuny, užívá si pozornosti. A atletiku bere velmi profesionálně, ze všech úhlů.
„Má tu klasického manažera, manažera sociálních sítí, fyzioterapeuta, trenéra i manželku,“ vyjmenovává Juck. „Je tu s ním pět lidí a my musíme na vše dávat pozor. Ale na čem se domluvíme, to splní.“
Když se Lyles při pondělní tiskové konferenci zabořil hluboko do křesílka na pódiu a přiložil k ústům mikrofon, odpovídal tak rychlou angličtinou s typicky americkým přízvukem, až místy přecházel v drmolení. Hecoval o deset let mladšího Gouta a hlavně dával všem najevo, že on je tady hlavní hvězdou.
„Posouváme hranice, všichni chtějí vidět show,“ líčil.
Ze všeho nejvíc se v Ostravě těší na atmosféru.
„Když cítím energii, může mě to dostat skrz vše. I když mám špatnou rozcvičku a jsem unavený, jakmile uslyším diváky, řeknu si: Něco chtějí a já jsem ten, kdo jim to může dát. Někdy mě trenér musí uklidňovat, ale pro takové momenty žiju,“ tvrdí.
S oblibou sbírá úspěchy. A především se s nimi rád chlubí. Zlatý pás, který měl po celou dobu asi půlhodinové debaty s novináři na klíně, nesl nápis „pure athletics championships belt“.
„Patří nejrychlejšímu muži naší tréninkové skupiny. Je to jako v boxu nebo wrestlingu,“ vysvětloval.
Zkrátka show. Podobná, jako se právě nyní koná ve Spojených státech. Nicméně na fotbalové mistrovství světa Lyles příliš nekouká.
„Nejsem úplně největší fanoušek, ale vnímám to. Více si všímám reakcí Evropanů na USA,“ rozesměje se, načež začne předvádět dojmy Evropanů. „Zadarmo chleba, zadarmo pití. Více příchutí... A oni jsou z toho úplně v šoku!“
Svou rodnou zemi by na domácím šampionátu přece jen rád podpořil. „Na jeden zápas chci jít. Uvidíme, jak daleko se tým USA dostane.“
Nejprve se ale pokusí svým šarmem pobavit ostravské obecenstvo. A získat světový rekord.