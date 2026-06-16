Showman Lyles v Ostravě: má manažera sociálních sítí, zaútočí na „pomalý“ rekord

Markéta Plšková
Stanislav Kučera
,
  13:00
Na tiskovou konferenci nakráčel sebevědomě, v modrém kompletu a se zlatým pásem, který mívají šampioni MMA, přes rameno. Hned jste věděli, že do místnosti vešel Noah Lyles. Hlasitý, pro někoho kontroverzní, ale rozhodně nejznámější sprinter současnosti, jenž předvádí fantastické výkony. Osmadvacetiletý Američan se v úterý poprvé představí na Zlaté tretře. Ale ne na „regulérní“ trati, společně s australským mladíkem Goutem Goutem si zaběhne 150 metrů.
Americký sprinter Noah Lyles na tiskové konferenci před mítinkem Zlatá tretra v...

Americký sprinter Noah Lyles na tiskové konferenci před mítinkem Zlatá tretra v Ostravě | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Americký sprinter Noah Lyles a Australan Gout Gout na tiskové konferenci před...
Americký sprinter Noah Lyles a Australan Gout Gout na tiskové konferenci před...
Americký sprinter Noah Lyles na tiskové konferenci před mítinkem Zlatá tretra v...
Americký sprinter Noah Lyles (vpravo) a Australan Gout Gout na tiskové...
26 fotografií

Ostravská Tretra je závody na netradičních tratích pověstná, například Usain Bolt zde v minulosti ukázal své schopnosti na tří stech metrech.

V budoucnosti podobných výzev možná přibude, světová atletika totiž plánuje uznávat nejrychlejší časy těchto „hybridů“ coby oficiální světové rekordy, dosud šlo jen o „nejlepší světový výkon“.

Když se to Lyles dozvěděl, reagoval s úsměvem: „Páni! Snad za to dostanu bonus.“

Duplantise jsem poslal na líbanky, smál se Karalis. Atletiku chtěl opustit, teď inspiruje

Jako by už dopředu bral za samozřejmé, že na 150 metrech zazáří.

V současnosti platné světové maximum drží od letošního dubna Jamajčan Kishane Thompson s výkonem 14,92, což prý pro Američana není žádná velká výzva. „To je celkem pomalý čas, musíme ho zlepšit. A kde jinde než tady.“

Hlásil, že v tréninku stopadesátku běhá často a také o dost rychleji.

Vůbec se nedržel při zemi. Pronesl, že za dva roky na domácích olympijských hrách v Los Angeles chce zaútočit na zlatý double na stovce a dvoustovce, o kterém hovořil už před Paříží 2024, avšak získal „jen“ titul na kratší trati a bronz na delší.

Noah Lyles po finále na 100m sprint OH 2024 v Paříži

„Na loňském mistrovství světa jsem si dokázal, že na to mám. I když jsem byl zraněný, vyhrál jsem dvoustovku a byl třetí na stovce.“

Podle tohoto medailového výčtu je každopádně jasné, že po Boltovi a Armandu Duplantisovi získal nejprestižnější atletický mítink v Česku další hvězdné jméno.

„Je to s ním trochu jiné,“ líčí manažer Tretry Alfonz Juck. „Vyžaduje přesnou přípravu a dohody. Ale je hvězda prvotřídního formátu. Velké jméno, které ještě na Tretře nebylo, takže jsme si ho tu přáli.“

Splnilo se.

Padne v Ostravě rekord Kratochvílové? Pomoct může i přestup nizozemské hvězdy

V úterý v 19.55 na plochu ostravského Městského stadionu vyběhne sebevědomý rychlík, který se neleká velkých prohlášení ani pompézních gest. Rád hecuje tribuny, užívá si pozornosti. A atletiku bere velmi profesionálně, ze všech úhlů.

„Má tu klasického manažera, manažera sociálních sítí, fyzioterapeuta, trenéra i manželku,“ vyjmenovává Juck. „Je tu s ním pět lidí a my musíme na vše dávat pozor. Ale na čem se domluvíme, to splní.“

Když se Lyles při pondělní tiskové konferenci zabořil hluboko do křesílka na pódiu a přiložil k ústům mikrofon, odpovídal tak rychlou angličtinou s typicky americkým přízvukem, až místy přecházel v drmolení. Hecoval o deset let mladšího Gouta a hlavně dával všem najevo, že on je tady hlavní hvězdou.

Americký sprinter Noah Lyles a Australan Gout Gout na tiskové konferenci před ostravskou Zlatou tretrou, zcela vlevo je manažer mítinku Alfons Juck a vpravo ředitel závodu Jan Železný.

„Posouváme hranice, všichni chtějí vidět show,“ líčil.

Ze všeho nejvíc se v Ostravě těší na atmosféru.

„Když cítím energii, může mě to dostat skrz vše. I když mám špatnou rozcvičku a jsem unavený, jakmile uslyším diváky, řeknu si: Něco chtějí a já jsem ten, kdo jim to může dát. Někdy mě trenér musí uklidňovat, ale pro takové momenty žiju,“ tvrdí.

S oblibou sbírá úspěchy. A především se s nimi rád chlubí. Zlatý pás, který měl po celou dobu asi půlhodinové debaty s novináři na klíně, nesl nápis „pure athletics championships belt“.

„Patří nejrychlejšímu muži naší tréninkové skupiny. Je to jako v boxu nebo wrestlingu,“ vysvětloval.

Americký sprinter Noah Lyles na tiskové konferenci před mítinkem Zlatá tretra v Ostravě

Zkrátka show. Podobná, jako se právě nyní koná ve Spojených státech. Nicméně na fotbalové mistrovství světa Lyles příliš nekouká.

„Nejsem úplně největší fanoušek, ale vnímám to. Více si všímám reakcí Evropanů na USA,“ rozesměje se, načež začne předvádět dojmy Evropanů. „Zadarmo chleba, zadarmo pití. Více příchutí... A oni jsou z toho úplně v šoku!“

Svou rodnou zemi by na domácím šampionátu přece jen rád podpořil. „Na jeden zápas chci jít. Uvidíme, jak daleko se tým USA dostane.“

Nejprve se ale pokusí svým šarmem pobavit ostravské obecenstvo. A získat světový rekord.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Nosková vs. ZarazúováTenis - - 16. 6. 2026:Nosková vs. Zarazúová //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 2:2
  • 1.07
  • -
  • 8.20
Menšík vs. MannarinoTenis - - 16. 6. 2026:Menšík vs. Mannarino //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 1:0
  • 1.05
  • -
  • 10.70
Čang vs. MuchováTenis - - 16. 6. 2026:Čang vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 3.22
  • -
  • 1.33
Mrva vs. SantillanTenis - - 16. 6. 2026:Mrva vs. Santillan //www.idnes.cz/sport
16. 6. 14:00
  • 1.24
  • -
  • 3.59
Krumich vs. WażnyTenis - - 16. 6. 2026:Krumich vs. Ważny //www.idnes.cz/sport
16. 6. 14:30
  • 1.14
  • -
  • 4.78
Siniaková vs. MasárováTenis - - 16. 6. 2026:Siniaková vs. Masárová //www.idnes.cz/sport
16. 6. 14:30
  • 1.50
  • -
  • 2.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Zasloužená odměna. Vladař si po životní sezoně finančně polepší, Flyers na něj sází

Dan Vladař se raduje z postupové výhry Philadelphia Flyers.

Smlouvu má sice ještě na příští sezonu platnou, i tak ale ve Philadelphii hlásí: „Zasloužíš si přidat!“ Český brankář Daniel Vladař má za sebou parádní ročník, kde se mu dařilo individuálně a dotáhl...

16. června 2026  13:05

S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?

Aktualizujeme
Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

Fotbalová Karviná se brání. „S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva a odvolá se,“ oznámila Karviná na svém webu....

16. června 2026  13:04

Irák – Norsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Norský kanonýr Erling Haaland slaví svůj gól.

Skupinu I otevře na mistrovství světa ve fotbale 2026 duel Iráku s Norskem. Přečtěte si, kde utkání sledovat a jak se týmům dařilo v přípravě.

16. června 2026  13:01

Showman Lyles v Ostravě: má manažera sociálních sítí, zaútočí na „pomalý“ rekord

Americký sprinter Noah Lyles na tiskové konferenci před mítinkem Zlatá tretra v...

Na tiskovou konferenci nakráčel sebevědomě, v modrém kompletu a se zlatým pásem, který mívají šampioni MMA, přes rameno. Hned jste věděli, že do místnosti vešel Noah Lyles. Hlasitý, pro někoho...

16. června 2026

Francie – Senegal v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Francouzský útočník Kylian Mbappe střílí na bránu německého gólmana...

Vzpomínky na senzaci z roku 2002 se vrací. Do mistrovství světa vstupuje jeden z největších favoritů – Francie, kterou čeká houževnatý Senegal se Sadiem Maném. Přinášíme informace o přímém přenosu...

16. června 2026  12:55

Zrodila se hvězda. Hrdinovi Kapverd za jedinou noc přibyly miliony sledujících

Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem.

Jediný zápas, několik skvělých zákroků a miliony nových fanoušků. Kapverdský brankář Vozinha zažil po senzační remíze 0:0 se Španělskem něco, o čem může většina sportovců jen snít. Zatímco ještě před...

16. června 2026  12:31

Diamantová liga Dauhá 2026: Program, hvězdy a Češi na startu

Jakub Vadlejch na mítinku Diamantové ligy v Dauhá

Diamantová liga v Dauhá se letos kvůli bezpečnostní situaci na Blízkém východě a vysokým teplotám uskuteční až 19. června v klimatizovaném Khalifa International Stadium. Katarský mítink, který...

16. června 2026  12:25

Senegal na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy, historie

Senegalští fotbalisté se dohadují po nařízení penalty pro Maroko ve finále...

Senegal patří mezi nejzajímavější africké týmy současnosti a na mistrovství světa 2026 se předvede v silně obsazené skupině I. Čekají ho souboje s Francií, Norskem a Irákem. V našem přehledu najdete...

16. června 2026  12:04

MS 1978: Mučení výměnou za výsledek i Kissinger v kabině. Zlato v čase diktatury

Premium
Jorge Rafael Videla předal trofej kapitánovi Danielu Passarellovi po vítězném...

Od našeho zpravodaje v USA Jeden na druhého nechápavě zírali. Zbývalo pár minut do výkopu zásadního zápasu s domácí Argentinou, když do kabiny Peru vojenským krokem napochodoval chlapík s ulíznutým účesem a výrazným černým...

16. června 2026

Spor o řízení FAČR: bývalé vedení odmítlo Tvrdíkovo obvinění, obrátilo se na právníky

Současný předseda FAČR Petr Fousek u řečnického pultíku během volební valné...

Bývalé vedení Fotbalové asociace ČR odmítlo obvinění z nedávné valné hromady a záležitost se smlouvou se společností Ecology Services postoupilo svým právním zástupcům. Vyjádření zaslané ČTK...

16. června 2026  11:43

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Ještě lepší český rekord? Maňasová na Tretře cílí na čas pod jedenáct sekund

Karolína Maňasová před mítinkem Zlatá tretra 2026

Národní rekord už nejlepší česká sprinterka Karolína Maňasová má, když tento měsíc o osm setin překonala 45 let starý nejlepší čas Jarmily Kratochvílové 11,09 vteřiny. A teď by se atletka SSK...

16. června 2026  11:18

Írán proti Íránu. Jste tým režimu, křičeli fandové. Neřešme politiku, reagovali další

Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí během utkání na mistrovství...

Jako by nehrál Írán proti Novému Zélandu. Ale Írán proti Íránu. „Tohle není můj tým. To je tým režimu,“ skandovali íránští fanoušci v hledišti. Když soupeř z Nového Zélandu skóroval, gól v íránské...

16. června 2026  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.