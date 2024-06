Lyles ovládl americký šampionát na stovce časem 9,83 a míří do Paříže

Mimo postupovou trojici zůstal mistr světa z roku 2019 Christian Coleman, jenž po třiceti metrech vedl, ale časem 9,93 obsadil čtvrtou pozici.

Lyles, jenž získal na loňském MS v Budapešti sprinterské double, bude v Paříži cílit na čtyři zlaté medaile: dvě individuální a dvě ze štafet. „Tohle je součástí plánu. Pro někoho to může být šokující, ale když znáte cíl, tak znáte cíl,“ uvedl.

Před třemi lety Lyles obsadil na nominačních závodech v Eugene na stovce předposlední místo ve finále a do Tokia se kvalifikoval jen na dvojnásobné trati, kde jako hlavní favorit získal bronz. Tato zklamání ho stále ženou dopředu.

„Kdybych nebyl v Tokiu třetí, neměl bych v sobě tu touhu, nehořel by ve mně takový oheň. Nedosáhl bych věcí, kterých jsem v minulosti dosáhl. Teď koukáme do budoucnosti s otevřenýma očima, protože stát se může cokoli,“ dodal šestinásobný světový šampion, jehož v Oregonu čekají od čtvrtka boje na dvoustovce.

Noah Lyles se raduje, na americkém šampionátu si vyběhal pařížskou olympiádu.

Olympijský vítěz z Ria de Janeiro Sam Kendricks vyhrál soutěž ve skoku o tyči v rekordu mítinku 592 cm, nicméně není jisté, zda do Paříže odcestuje. Poté, co před třemi lety přicestoval do Tokia, ale po pozitivním testu na koronavirus nesměl závodit, nyní podle agentury Reuters svou účast pod pěti kruhy zvažuje. Na sociálních sítích v pátek uvedl: „Olympiáda mě naštvala a celý tým USA se na mě vykašlal.“