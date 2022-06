Jsi rychlý, ale já rychlejší! Jak třaskavé gesto zažehlo rivalitu sprinterů

Právě na věhlasném stadionu Hayward Field se brzy potkají znovu. Už v rámci mistrovství světa, které v Eugene začne 15. července.

A díky nim bude dvoustovka jednou z nejsledovanějších disciplín. Nabídne totiž příběh drsného soupeření.

Svědčí o tom gesto, které Lyles po nedělním triumfu na národním šampionátu vyslal směrem ke Knightonovi. Když jej v cíli v čase 19,67 o pouhé dvě setiny porazil, s výsměchem ve tváři ukázal jeho směrem.

Reuters @Reuters Lyles overcomes teenager Knighton, Steiner stuns rivals to win 200m https://t.co/NNjNuSpdWx https://t.co/ei8BLMVicc oblíbit odpovědět

„Bylo to gesto na všechny, kteří o mně celý loňský i letošní rok pochybovali. Na všechny, kteří pořád říkali, že jsem mimo,“ vysvětlil po závodě. Ovšem je jasné, že vzkaz mířil hlavně na soka ve vedlejší dráze. Jednoznačně mu hlásil: Porážet mě nebudeš.

„Udělal jsem to ze srandy, ale upřímně, byl to velký risk a vlastně pro nic,“ přiznal Lyles, že se výstřelkem mohl v těsném finiši připravit o triumf.

Celý závod za Knightonem zaostával, po první stovce byl dokonce až pátý. Svého rivala však měl po levé ruce hned ve vedlejší dráze a vztek z toho, že nestíhal, mu dodal potřebné palivo.

„V zatáčce ze mě dostal to nejlepší. Neměl jsem obavy. Viděl jsem, že dosáhl nejvyšší rychlosti, a řekl jsem si: Moje je rychlejší, chytnu ho, i když to zabere zbylých sto metrů. A to jsem taky udělal.“

V rovince postupně ukrajoval z náskoku protivníka, až do cíle přeci jen dorazil o kousek dříve. „Došlo to do bodu, kdy jsem věděl, že ho předběhnu. Věděl jsem, že je po závodě.“

Špičkování amerických krajanů pokračovalo po závodě při rozhovoru před televizními kamerami, před nimiž společně stáli všichni tři medailisté. Když poražený mladík Knighton dostal otázku na svá očekávání před mistrovstvím světa, odvětil: „Prostě se vrátím a vyhraju. Práce není hotová, není nikdy hotová.“

Erriyon Knighton

Načež odešel.

„Nikdy není hotová!“ zahulákal za ním Lyles.

Blížící se šampionát v Eugene tak slibuje třaskavou dvoustovku.

Lyles bude chtít navázat na triumf z MS v Dauhá 2019 a olympijský bronz z loňského Tokia.

Knighton zase dorazí s cílem zopakovat svůj snový čas 19,49 z konce dubna, kterým se zařadil na čtvrté místo historických tabulek disciplíny. Rychlejší byli pouze Bolt, Blake a Johnson. Zároveň stanovil nový světový rekord do dvaceti let, stále je mu teprve osmnáct.

Lyles je o šest let starší a finále amerického mistrovství, na němž si první tři závodníci v každé disciplíně zajistí nominaci na MS, coby obhájce titulu mohl i vynechat. Jenže chtěl ukázat svému sokovi, že se ho nebojí.

Nevyřízené účty si oba borci budou moct brzy vyříkat. A znovu v Eugene. Tentokrát jim půjde o světové zlato.