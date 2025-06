Čopra se v Ostravě představí poprvé. Loni byl vzhledem ke zranění jen mezi diváky. „Cítím se dobře a vzpomínám si, že ještě jako mladý atlet jsem Tretru vnímal jako mítink, na kterém startoval Usain Bolt,“ zmínil jednoho z nejlepších světových sprinterů historie.

Dodal, že by podobně jako on rád získal křišťálovou tretru, trofej pro vítěze ostravského mítinku.

Inda povzbudilo, že v pátek vyhrál závod Diamantové ligy v Paříži výkonem 88,16 metru. K tomu před měsícem v Dauhá poprvé v kariéře přehodil magických devadesát metrů, a to o 23 centimetrů.

„Spolupráce s Janem Železným funguje. Zlepšil jsem techniku, kontrolu odhodu, jsem i rychlejší. To, že jsem pod vedením tak slavného trenéra už přehodil devadesátku, mě hodně posunuje dopředu,“ chválí Ind.

Australský sprinter Gout Gout (vpravo) a oštěpař Níradž Čopra na prohlídce někdejších vysokých pecí v Dolních Vítkovicích.

„Niradž má formu,“ podotkl Železný. „Říkal jsem mu, že když bude házet na více závodech a bude zdravý, tak velký výkon přijde. Samozřejmě, kdyby se mu to podařilo v Ostravě, byl bych moc rád, ale pro mě je důležité, že konečně tady může závodit. Diváci mu budou fandit a on do toho dá absolutně všechno, což je nejdůležitější.“

Nač si Čopra troufne?

„Rád bych znovu hodil devadesát metrů, ale nechci na sebe a hlavně na trenéra vytvářet nějaký tlak, protože bude mít i jiné povinnosti, než aby se věnoval jenom mně,“ upozornil Čopra, že Železný je ředitel Zlaté tretry.

Pro všechny atlety je letošním vrcholem zářijové mistrovství světa v Tokiu. Pro Čopru jím bude také jeho vlastní mítink 5. července v Bengalúru nazvaný po něm NC Classic. Původně ho chystal na 24. května, jenže kvůli konfliktu mezi Indií a Pákistánem ho musel z bezpečnostních důvodů odložit.

Níradž Čopra na mítinku v Dauhá

„Teď už to snad vyjde. Přijedou oštěpaři z celého světa. Bude to hodně velký závod,“ uvedl Čopra. „Pro mě to však bude těžké, protože budu mít na starosti i různé organizační věci, nejen házení. Po něm se rozhodnu, jestli budu ještě někde do mistrovství světa startovat.“

Čopra se při domácím mítinku musí připravit i na obrovský zájem fanoušků, v Indii po olympijském triumfu v Tokiu nemohl vyjít ani na ulici. I pro to většinu roku trénuje v zahraničí.

„Když jsem byl nikdo, snil jsem o tom, že mě lidi jednou budou znát, takže by bylo divné, abych si teď stěžoval,“ usmál se. „Nikdy nikoho neodmítnu, s každým se vyfotím, podepíšu se. Zvládat ten zájem po Tokiu ale bylo vážně náročné. Líbí se mi však, že lidé v Indii znají už i jiné sporty než kriket, zejména ty olympijské.“

Železný podotkl, že indičtí fanoušci Čopru nenechají v klidu ani najíst. Sám už zájem fandů v Indii poznal.

„Ano také je u nás už hodně populární. Jednou musel před lidmi utéct do hotelu,“ potvrdil Čopra.

„Příště, když se mě zeptají, jestli jsem to já, tak musím odpovědět, že ne,“ smál se Železný.