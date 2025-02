Dál se budu věnovat překážkám, hlásí Jíchová. Brzy prozradí novou trenérku

„Mám velkou radost, opravdu velkou,“ smála se Nikoleta Jíchová.

Běžela jste s Polkou Bukowieckou, která se zranila. Pomohlo vám to k lepšímu seběhnutí do jedné dráhy?

Bylo mi jí líto. Ale v hlavě mi proběhlo jen jedno – že musím vzít otěže do svých rukou, seběhnout jako první a doběhnout jako první, a to se mi splnilo.

Byl to krásný plynulý běh?

Rozběhla jsem závod ideálně a na konci mi i zbyly síly. Včera při rozcvičení jsem se cítila nejlépe v životě. Přála jsem si, aby ten závod už byl, a byla jsem ráda, že ta energetická vlna mi vydržela až do závodu. Vyšlo to skvěle.

Až za vámi skončily nejlepší české čtvrtkařky Tereza Petržilková, Lada Vondrová a Lurdes Gloria Manuel. Bylo těžké prosadit se v takové konkurenci?

Věřila jsem si, to bylo asi tím. Ale je začátek sezony. Holky určitě ještě předvedou svou nejlepší formu. Nemůžu usnout na vavřínech a neberu to tak, že tu teď budu panovat. Tentokrát to takhle vyšlo a do příště musím zamakat, abych to zvládla pod padesát dva sekund.

Doufala jste, že byste si mohla zaběhnout osobní rekord?

Věřila jsem, že na něj mám, protože před pár dny jsem běžela Přebory Prahy za 52,90 a úplně jsem to vyklusala, ani jsem se nedostala do laktátu. Tak jsem si říkala, že by to klidně mohlo jít o sekundu níž, proč ne.

Jak teď trénujete?

Připravuju se sama s tím, že se radíme doma. Ale na jaře začnu venkovní přípravu s novou trenérkou.

Prozradíte její jméno?

Nemůžu. Vím, že se to dozvíte. A brzy.

Neuvažujete o tom, že byste dala přednost hladké čtyřstovce?

Rozhodně se budu dál věnovat překážkám, ale tady to je pro ně skvělý ukazatel. Budu se doufám posouvat dál. Tohle je, v uvozovkách, tréninková sranda.

Přesto, kam byste svůj čas mohla stlačit?

Ještě nějakou půl vteřinku bych stáhnout mohla. Na 51,50, nebo 51,80 určitě mám. Pak se uvidí, jak mi to vyjde na překážkách. To zlepšení na hladké trati by mohlo být i na překážkách.