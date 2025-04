Čtyřiadvacetiletá Jíchová, která skončila čtvrtá na loňském mistrovství Evropy v Římě, byla bez trenéra od podzimního rozchodu s dlouholetým koučem Jindřichem Šimánkem.

Ten ji dovedl k osobnímu rekordu 54,59 sekundy, což Jíchovou na dlouhých překážkách řadí na třetí místo tuzemských historických tabulek. „S respektem chci poděkovat Jindrovi Šimánkovi za jeho práci a celkový posun, který mé kariéře přinesl. Bohužel jsme se již delší dobu názorově rozcházeli a další spolupráce nebyla možná,“ řekla nyní na jeho adresu Jíchová.

Stříbrnou olympijskou medailistku z Londýna 2012 Hejnovou Jíchová oslovila sama. „Při hledání nového trenéra pro mě byla Zuzana Hejnová jasnou a jedinou volbou. Myslím, že je potřeba se učit od těch nejlepších. Má obrovské zkušenosti z největších závodů a její cit pro překážky pro mě bude velkým přínosem. Chtěla bych Zuzce poděkovat za její ochotu a za to, že mou nabídku přijala,“ vysvětlila.

Hejnovou, jež pracuje pro atletický svaz jako reprezentační trenérka pro sprinty a překážky, návrh ze strany možné nástupkyně překvapil.

Zuzana Hejnová

„Musela jsem si vše nechat projít hlavou, abych to zvládla se všemi povinnostmi. Je to velká výzva. Nikoleta je závodnicí na vysoké úrovni a já mám zkušenosti jen z pozice závodnice, nikoli trenéra. Aktuálně jsme se domluvily na tuto sezonu, po které obě vyhodnotíme, zda je spolupráce oboustranně prospěšná. Budu se snažit předat Nikoletě vše, co jsem se v kariéře naučila,“ řekla.