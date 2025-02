Jíchová po titulu: Velká prestiž! Snad překážky nevidí, že jsem jim nevěrná

Další elitní běžkyně na 400 metrů Gloria Lurdes Manuel a Lada Vondrová daly na šampionátu přednost dvoustovce.

„Chtěla jsem závod ovládnout od začátku, sbíhat první a korigovat si tempo, ale mám radost, že i když mi nevyšel plán A, tak plán B jsem zvládla a vyhrála,“ usmála se Jíchová.

Nezaskočilo vás, jak Tereza Petržilková svižně rozběhla první dvoustovku?

Věděla jsem, že to tak udělá, že bude riskovat. Myslela jsem si, že to zvládnu a že ji předběhnu, i když to dobře rozběhne.

Měla jste na začátku cílové rovinky ještě dost sil?

Jo, Tereza to po seběhnutí do jedné dráhy poměrně dost brzdila, což mi nevyhovovalo, ale řekla jsme si, oukej, poběžím teď zadarmo, budu to šetřit a ve druhé zatáčce nastoupím.

Takže se dá říct, že podle průběhu závodu máte na čas pod 52 vteřin?

Jo, až to budu mít jednou celé ve své režii, tak věřím, že jo. Ale je mi jasné, že na mistrovství Evropy mi tam nikdo místo dělat nebude, takže to budu muset zvládnout i ve strkanicích. Aspoň mám dneska další zkušenosti.

Nikoleta Jíchová na tiskové konferenci před Czech Indoor Gala.

V březnu vás čeká halové mistrovství Evropy, kde to bude tvrdší, tam budou začátky ještě rychlejší. Jak se cítíte v sebězích, v těch strkanicích?

Tím, že nejsem úplně halový typ, teda ne dlouho, nejsem na to zvyklá. Na druhou stranu věřím, že ostré lokty mám a že se budu řídit nějakým instinktem.

Nebudete chtít zariskovat a napálit první dvoustovku?

Často si říkám, že bych to takhle chtěla udělat, ale podvědomě jsem pohodlný člověk. Pro mě je nekomfortní první dvoustovku rychle rozbíhat a přepalovat ji. Spíše kumuluji energii a vypouštím ji až na konci, ale budu muset zkoušet i jiné strategie, protože každý závod bude vyžadovat jinou taktiku. Musím asi vyjít ze své komfortní zóny.

Jak vnímáte, že momentálně má česko čtyři rychlé čtvrtkařky?

Mám z toho obrovskou radost, protože to, co se tady nyní sešlo, je doslova unikátní. Ta úroveň nás všechny povznáší, více se o čtvrtce píše, více se o tom mluví a za to jsem moc ráda a jsem ráda, že mohu vedle takových holek běhat.

A dokonce je porážet...

Toho si cením, je to velká prestiž. Vím, že je to výsledek dlouhodobé práce, i mentální, stejně tak i lidí, kteří za mnou vždycky stojí.

Nechybějí vám v zimě překážky?

To víte, že chybí, ale těším se na ně a doufám, že teď nevidí, že je tak trochu podvádím, že jsme jim nevěrná.

Ale platí, že se jich nevzdáte.

Ano, to je moje hlavní disciplína. A říkám si, že to všechno v zimě je pro mě skvělý trénink a že se mi to může jen hodit.