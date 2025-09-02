Tréninky se synkem? Spíš rychloakce, říká Ogrodníková. Podpoří ženy v běhu

Plánovala, že v září začne znovu házet oštěpem. Nikola Ogrodníková, bronzová z olympiády v Paříži, ale vzhledem k péči o malého syna svůj záměr posunula zřejmě až na příští rok. „Po porodu jsem měla v hlavě, že bych si v září hodila, akorát tělo mi to zatím neumožňuje,“ řekla reprezentantka.
Nikola Ogrodníková se synem na tiskové konferenci před říjnovým Zlatým Zátopkovým maratonem v Ostravě.

Nikola Ogrodníková se synem na tiskové konferenci před říjnovým Zlatým Zátopkovým maratonem v Ostravě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Nikola Ogrodníková na mítinku v Chorzówě.
Oštěpařka Nikola Ogrodníková na OH 2024 v Paříži slaví bronz.
„Připravím se ale svědomitě na příští rok. Začnu klasicky v květnu. Pokud to však během zimní přípravy v Africe bude stát za něco, tak bych si hodila už tam,“ ubezpečila Ogrodníková, která je letos ambasadorkou 13. ročníku Českého běhu žen, který bude 25. října součástí Zlatého Zátopkova maratonu se startem a cílem na Městském stadionu v Ostravě.

Dáte si v Ostravě i nějaký běh?
Zřejmě nějakou kratší trať, to je taková jistota. Na nějaký půlmaraton nebo maraton si ještě netroufnu, ale pětka nebo desítka by vyjít mohla.

A poběžíte i se synem v kočárku?
Ne každé dítě to má rádo, ale už bude mít půl roku, tak uvidím, jak na tom bude, protože teď se vše týden co týden mění. Ale s kočárkem by to bylo fajn, aby si zaběhl se mnou. Pokud to nepůjde, budu muset najít hlídání a běžet v klidu sama (usmála se).

Co říkáte tomu, že Český běh žen se uskuteční už potřinácté?
To je super, protože běhat můžete vždycky a nemusíte platit nějaké vstupy do posilovny, běhat můžete i za jakéhokoliv počasí, pokud nejste z cukru. Je to sport, který by měl bavit jakoukoliv kategorii.

Když to odlehčím, není čistě ženský běh diskriminace mužů?
Jde o to, že ženy, které vychovávají děti, to mají se sportováním složitější (usmála se). Nechci se dotknout mužů, ale v tomhle směru to mají jednodušší. Takže jde o to podpořit ženy, že i s dětmi, pokud mají vůli, mohou sportovat.

V Tokiu začne 21. září atletické mistrovství světa. Budete ho sledovat?
Už ho nedočkavě vyhlížím. Těším se, protože po očku pořád sleduju oštěp mužů i žen a jsem velmi zvědavá, kdo titul bude mít.

Nominace atletů pro mistrovské Tokio: 25 jmen, obhájce medaile i finálové naděje

Máte nějaké favority?
Typy říkat nechci, abych někoho nenadřazovala. Ale fandit budu českým atletům. Mám však spoustu kamarádek oštěpařek i odjinud, kterým bych titul přála.

S nadsázkou řečeno vyrazit by tam mohla i světová rekordmanka Barbora Špotáková, která sice ukončila kariéru, ale v srpnu na mistrovství republiky družstev vyhrála hodem 54,57 metru...
Bára je prostě jedinečná, co si budeme povídat. Obdivuji ji i za to, že házela už čtyři měsíce po porodu. Má můj velký obdiv.

Ptala jste se jí, jak se po porodu k oštěpu znovu vrátit?
Na něco ano. Řešila jsem to už, když jsem byla těhotná, to jsem si získávala nějaké informace a pak jsem zjistila, že každý to má fakt úplně jinak, každé dítě je jiné. Člověk si musí poradit sám a zjistit, co mu nejlépe vyhovuje, dojde si k tomu tak nějak přirozeně.

Jak probíhá váš návrat k tréninku?
Snažím se napsat si vždy na týden plán a ten podle malého plnit. Párkrát se mi stalo, že to nešlo. Zatím hledám cestu, jak to zvládat, syn je ještě hodně malinký. Doufám, že od půl roku se to nějak zlomí a najdeme si režim. Zatím je to s ním takové nahoru dolů, většinou je to taková rychloakce. Od rána mám věci načasované a jedu jednu za druhou, abych toho stihla co nejvíc do večera.

