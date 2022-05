Delší rozběh, více síly. Ogrodníková o nových prvcích: Ještě je vymazlím

Jak se vám to přihodilo?

Na Dukle nám dělají novou posilovnu a tu náhradní nám přesunuli do nafukovací haly, kde bylo strašně moc stupňů. Já jsem si přehrála celé tělo a trochu jsem se potrápila. Tím, že jsem netrénovala na Tretru tak, jak jsem chtěla, tak jsem neodházela to, co jsem potřebovala. Ale nebyla to taková hrůza, čekala jsem to horší.

Takže vás další druhé místo tolik nemrzí?

Samozřejmě jsem chtěla vyhrát, trošku mě to mrzí. Co se ale týče výkonů, tak poslední pokus mi udělal velkou radost. I když byl teda strašně vysoko. Ale alespoň vím, že když to trefím trochu níž, tak to bude dobré.

Kam až může při ideálním hodu letět?

Tohle nedokážu říct. Ale když hodíte strašnou výškou skoro 63, tak určitě nějakých pár metrů si k tomu můžete připočíst, kdyby to šlo trochu níž. Myslím, že jsem schopná házet třeba 66 metrů, ale ještě jsem na to nepřišla v rozběhu. Dneska mi nohy tak nejely, hodně jsem kroky roztahovala, takže to musím trochu doladit.

Právě rozběh jste před letošní sezonou upravovala a přidala jste do něj dva kroky navíc. Cítíte, že se to vyplácí?

Určitě jsem ráda, že jsme je přidali. Ještě bych ale řekla, že je to nevymazlené. Jsem pořád taková nejistá a bojím se, že nemám prostor a uhýbám trošku doleva. Tak si to ještě potřebuju víckrát vyzkoušet při závodech. V červnu jich ale budu mít dost, tak to snad bude dobré.

Co vám ty dva kroky navíc mají přinést?

Pro můj typ oštěpařky bych měla být více dynamičtější, rychlejší a měla bych mít větší čas najít si pozici k vrhu oštěpu.

Nikola Ogrodníková na mítinku Zlatá tretra.

Jak jste na tuto změnu přišli?

Neudělali jsme ji úmyslně, vyplynula tak nějak samo. Během tréninků jsem tak začala házet, ani jsem o tom nevěděla. Trenér mi to po třech trénincích řekl, ale zároveň dodal, že to je možná dobré a že se mu to líbí a mohla bych si to i zkusit na závodech. Zatím to takhle necháme, ale jak jsem říkala, potřebuju se ještě vyházet.

Zároveň jste před sezonou říkala, že jste trochu přibrala.

Přibrala jsem sedm kilo. Vidět to jde a jsem taková větší (smích). Ale ve své podstatě se cítím silnější a na oštěp mám větší energii. Jen to musím nějak sladit s rozběhem.

Na jakou akci se letos nejvíce soustředíte. Na mistrovství světa v Eugene, nebo na mistrovství Evropy v Mnichově?

Obě dvě akce jsou pro mě důležité. Ale první bude pro mě mistrovství světa, takže tam bude směřovat moje příprava.

Dá se načasovat forma na oba šampionáty?

S tím ještě nemám zkušenost. Ale určitě vím, že na mistrovství světa budeme absolvovat přípravné soustředění. Před Evropou ale takovou cestou nepůjdeme a chci se spíš jen pozvolna udržovat a jen to tak docvrnkávat, abych nabrala energii a těšila se na to. Uvidíme.

Jaké závody vás čekají v nejbližších týdnech?

V pondělí mě čeká Memoriál Josefa Odložila, potom bych měla být na Kladně a pak až na republice. A ještě k tomu Diamantová liga.