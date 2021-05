Ogrodníková: Mám ráda závody, kde jsou kvalitnější oštěpařky. Tretru chci vyhrát

„Minule podmínky ideální nebyly, tak doufám, že na Tretře bude počasí daleko lepší. A věřím, že nám to pomůže k daleko lepším výkonům. Spousta atletů se bude snažit sbírat body do rankingu (kvůli startu na olympijských hrách - pozn. red.). To já už nemusím řešit. Spíš to pro mě bude závod, že si chci hodit nějaké své maximum. A budu se snažit vyhrát,“ řekla Nikola Ogrodníková.

Na Tretře budou házet i Barbora Špotáková a Sara Kolaková. Jak na vás tato konkurence působí?

Mám za poslední roky ráda závody, kde jsou kvalitnější oštěpařky, protože mi to pak pomáhá lépe s hlavou pracovat na velkých závodech. Tady v Ostravě mám trochu problém, že to je můj domácí stadion, tak je to někdy složité. Některé roky se mi tady daří, některé ne. Ale tím, že mám zpětnou vazbu z minulého týdne, tak to je za mnou.

Takže jste na Tretru připravená?

Podle prvních závodů asi jo. Viděla jsem to i v Africe, jak jsme trénovali. Letošní rok by mohl být hodně podobný tomu 2018. Chtěla bych stabilizovat výkonnost, protože jsem měla nějaké výkyvy. Na to bych se zaměřila.

Jste ráda za potvrzení limitu na olympiádu?

Nechci to říct nějak namyšleně, ale já nepočítala, že bych to nehodila. Žila jsem v tom, že tam prostě jedu. Jsem ráda, že jsem administrativní věc splnila, ale nějak jsem to neprožívala.

Váš kouč Jan Železný říká, že vás v tréninku vidí hodně dobře, že jdete nahoru. Co to s vámi dělá ohledně olympiády? Nedostává vás to pod tlak, nebo spíš těší a nakopává?

Je důležité, aby vám trenér věřil. Pak je tak ještě jeden hrozně důležitý element - což jsem já. Já si taky musím věřit. Hlavně, když vidíte na tréninku vnímání techniky i to, kam lítají hody, tak je to fajn. Přehodnotíte si to a vidíte, že limity, které se zdály být v nedosažitelnu, jsou dosažitelné.

Minulou sezonu vám oštěp často výrazně ulítával do strany, to jste odstranili?

To je jedna z věcí, co mám nahranou už z mladších let. Musím říct, že letos jsme se tomu pověnovali. Ano, sem tam mi to doleva ulítne, ale asi ne tak jako loni. To byla hrůza. Minulý týden jsem tady hodila jen jeden pokus mimo výseč, jinak to docela šlo. Pracujeme na tom.

Díváte jenom na olympiádu, nebo i dál?

Hmmm... Jo, takhle to myslíte, kariéra? Určitě, chtěla bych ještě na další. Já to mám tak, že jsem teprve začala. nemám vůbec myšlenky, že bych měla končit. Vůbec na to nemyslím, přijde mi, že pořád stoupám nahoru a mám se pořád co učit. Byla by škoda končit.

I v tomhle vám může být Barbora Špotáková vzorem?

Kdybych byla podobný somatotyp jako ona, tak by to bylo hezké, ale ono to hrozně záleží na zdraví, protože to je hodně důležité. Samozřejmě bych chtěla házet co nejdéle, ale taky chci nějak plánovat svůj osobní život, takže do padesáti určitě házet nechci.

Od března jste tetičkou, jak to na vás působí?

Když vidím malou, jsem moc ráda, že je na světě, že máme v rodině nový přírůstek, ale že bych pomýšlela, že už bych taky chtěla, to přijde samo. Zatím tam mám atletiku a myslím si, že tak je to správně.

Že byste zvládla „mateřský odskok“ mezi olympiádami?

Ono se to nedá naplánovat. Buď to přijde, nebo to nepřijde. Děti bych určitě chtěla, nejsem ten typ ženy, která nechce děti, ale ještě na to nepřišel ten správný čas.

Na Tretře bývá oštěp chloubou. Je to podle vás tak i letos?

Je to tak a je to způsobeno i tím, že náš trenér je ředitel mítinku a hlavně dva světové rekordy patří trenérovi a Báře, o to víc je to hodnotnější na domácí půdě, když tu oba budou. K tomu přijedou Johannes Vetter a Thomas Rohler, o to to bude pěknější.

Je to zvlášť motivace pro muže házet před takovou legendou, jako je Jan Železný?

Myslím si, že ano, a taky si myslím, že každý český atlet, kdybyste se ho zeptali, tak má Tretru rád. Možná nedokáže říct proč, ale ten mítink tady je dobrý.

I Barbora Špotáková to říká?

(směje se) Bára říká to, co říká, můžete si to kdekoliv přečíst. Ono je to těžké. Někdy sem přijedete, daří se vám, nebo se blbě vyspíte, nedaří se, jak říkám, je to těžké. Ale vždycky je tu spoustu diváků, skvělá atmosféra, což k závodům patří.

Věřila jste, že se Tretra uskuteční? Nezapochybovala jste?

Byla jsem přesvědčená, že to bude. I když se závody po světě rušily nebo přesouvaly, tak jsem doufala, že Tretra zůstane, nebo se přesune o pár týdnů později. Pochybnost jsem ale neměla žádnou.