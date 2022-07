Osmá Ogrodníková: Věřila jsem v medaili, diváky jsem mohla roztleskat dřív

Své vystoupení hodnotila Ogrodníková rozporuplně. Připomněla, že na světovém vrcholu okusila užší finále poprvé v kariéře, a tak si cenila nabité zkušenosti. Od trenéra Jana Železného dostala pochvalu za bojovnost.

„Ale výsledek mě trochu mrzí, protože medaile ve hře byla,“ shrnula.

Bronz získala Japonka Kitagučiová za nijak oslnivý výkon 63,27 metru. Věřila jste, že je pódium ve vašich silách?

Jo, rozcvičování jsem měla velmi dobré, jen v závodě jsem pak hody nepostavila na rameno. Rány byly krátké, hodně jsem uhýbala. Proto jsem věděla, že když to dobře zvládnu, tak jeden hod musí uletět. Do poslední chvíle jsem věřila. Bohužel se to nestalo.

První dva pokusy vám nevyšly a byla jste poslední z dvanáctičlenného finále. Co jste změnila před třetím, kterým jste se zlepšila a dostala do užšího finále pro nejlepší osmičku?

První hod jsem pokazila, protože jsem ho šla hodně volně. Hlídala jsem si techniku, ale nebyla tam dravost. Tu jsem získala až po třetím hodu, kterým jsem se zachránila. Hrozně mě to nabudilo, po medaili jsem toužila. Věděla jsem, že když trefím jeden hod, tak je to možné. Ale nedokázala jsem to zapracovat.

Těší vás aspoň, že jste v kritické chvíli vytáhla slušný pokus?

Je to dobrá zkušenost do dalších závodů. Když se v téhle situaci ocitnete znovu, tak víte, že hlava funguje.

Nejdelší hod 60,18 jste zaznamenala až v poslední sérii, předtím jste si roztleskala publikum. Byl to váš nejlepší pokus i pocitově?

Byla to taková prasárna, každopádně trenér byl rád, že na mě bylo vidět, že hrozně chci. Možná jsem si měla publikum roztleskat už dřív, aby do mě vstoupil adrenalin. V užším finále už to není sranda, musíte bojovat.

Co dalšího vám trenér Železný během závodu radil?

Jenom jsme si říkali detaily k technice, které jsme dělali už na rozcvičováku. Řekl mi, že se potřebuju víc nabudit, že se nemusím bát, že to tam je, že stačí opravdu jeden hod. A taky, že si to mám víc pohlídat, protože jsem uhýbala a ty rány byly opravdu krátké. Bohužel jsem to nenašla tak, aby to tři další metry přidalo. Někde to tam je, ale ještě jsem to ze sebe nevytáhla. Pořád hledám cestu, jak to ze sebe vyždímat. Takový je oštěp, je to pořád takové hledání.

Po kvalifikaci jste zmínila únavu z nachlazení, jak jste se cítila při finále?

Nohy jsem měla pořád dobré, akorát jsem nedokázala udělat technické pozice, jak jsem potřebovala. Když to srovnám s předešlými léty, tak myslím, že jsem šest pokusů vydržela být docela aktivní, což je dobré třeba směrem k mistrovství Evropy v Mnichově. Jen potřebuju doladit technické věci, které jsme tam teď našli.

Může vás před Mnichovem těšit, že jste byla druhá z Evropanek?

No, ale nepřiletěla Christin Hussongová a je tam ještě spousta dalších jiných jmen. Když to vezmu za sebe, tak jsem ráda, že jsem přehodila šedesátimetrovou hranici, ale trochu se to ve mně bije. Když jste ve finále, tak chcete uspět, chcete hodit daleko, ale osmé místo je dobré. Na mistrovství světa jsem se ještě líp neumístila. Směrem k Evropě se budu snažit přeměnit zkušenosti na dobré věci.