Ogrodníková si po zklamání v Tokiu snaží vyvětrat mozek

Atletku Dukly Praha aspoň trochu potěšilo, že v neděli vyhrála mítink v německém Offenburgu hodem 60,40 metru. „Ale i tam bylo vidět, že nad svým hodem nemám takovou kontrolu, jako když házím z kratšího rozběhu,“ podotkla.

Proč?

„Závodů jsem bohužel neabsolvovala tolik, jak jsem si na začátku roku představovala, protože jsem měla naštípnuté žebro a pak distorzi krční páteře, což byla horší varianta. Žebro bylo relativně lepší... Narušilo to mou technickou stránku, protože celý rok jsme se připravovali, a pak jsem nemohla házet naplno. Z krátkých rozběhů je to v pohodě, ale s dlouhým rozběhem mám potíže.“

Aby se otřepala z olympijského splínu, když nepostoupila do finále, objevila se v tomto týdnu doma v Ostravě, kde má rodinu a spoustu známých.

„Být s lidmi a přestat to tolik řešit, hodit Tokio za hlavu. Získat zase více sebevědomí. To by mi mohlo pomoci zapomenout na zklamání,“ řekla Nikola Ogrodníková.

Fyzicky jsem na tom skvěle. Jen si teď potřebuji vše přerovnat v hlavě. Nikola Ogrodníková oštěpařka

I trenér Jan Železný ji po Offenburgu radil, aby se vykašlala na nějaký speciální atletický trénink a raději dělala jiné věci. „Třeba abych si šla zalozit na umělou stěnu, zahrát si tenis, prostě abych se věnovala jiným aktivitám a vyvětrala si trochu mozek,“ podotkla. „Natrénováno mám, fyzicky jsem na tom skvěle. Jen si teď potřebuji vše přerovnat v hlavě. Snažím se, aby duše byla spokojená.“

A k tomu by ji mělo pomoci i tetování, které má na těle. „To ano,“ potvrdila. „Mám tam napsáno: Jestliže v životě najdeš cestu bez překážek, tak pravděpodobně nikam nevede.“ Připouští, že zkrat v Tokiu by ji mohl hodně posílit a motivovat k úspěchu na dalších velkých závodech. „Třeba najdu nějakou lepší cestu, jak vítězit,“ usmála se.

Co ji letos ještě čeká?

Do půlky září plánuje nejméně čtyři závody.

„Nyní máme před sebou z Číny přeložené dva závody Diamantové ligy,“ uvedla. „První tuto sobotu v Bernu, druhý třicátého prvního srpna v Roveretu. Pátého září budu na mítinku v Chorzówě a poté ještě v Záhřebu.“

Dodala, že na tom, jak zaháže v Bernu a Roveretu, bude záležet, zda se probojuje do finále Diamantové ligy, které bude 9. září na tradičním mítinku Weltklasse v Curychu.

„Přesně nemám spočítané, která musím na těch dvou závodech být, abych se do Curychu dostala, ale určitě do čtvrtého pátého místa... Nejlepší by bylo dvakrát vyhrát,“ usmála se. „Letos to je ale složité, protože jednu diamantovku jsem vynechala, jednu pokazila. Navíc jich letos v oštěpu bylo jen šest, ne osm, takže o to je postup do finále složitější. Uvidíme.“