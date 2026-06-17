Tabačkovou těší zlomení kletby i trenérka Špotáková: Do oštěpu mi tolik nesahá

Jiří Seidl
  13:03
Bývala v pozadí, ale nyní se oštěpařka Nikol Tabačková dere dopředu. Poprvé v kariéře začátkem června na mítinku v rakouském Sankt Pöltenu přehodila 60 metrů. Pozici letošní české jedničky potvrdila na úterní Zlaté tretře Ostrava. Na ní byla výkonem 58,84 metru čtvrtá, přičemž prvenství obhájila Srbka Adriana Vilagošová hodem 62,92.
Česká oštěpařka Nikol Tabačková na Zlaté tretře v Ostravě.

Česká oštěpařka Nikol Tabačková na Zlaté tretře v Ostravě. | foto: ALEXANDR SATINSKY, Alexandr Satinský,  MAFRA

Česká oštěpařka Nikol Tabačková na Zlaté tretře.
Nikol Tabačková na ostravské Zlaté tretře
Nikol Tabačková během oštěpařského klání na Zlaté tretře.
Nikol Tabačková
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„Ano, bývala jsem v pozadí, je to tak,“ potvrdila osmadvacetiletá oštěpařka Atletiky Poruba, která si tento měsíc hodem 61,44 metru vytvořila osobní rekord.

Mrzelo ji, že přes šedesát metrů se nedostala i na Tretře.

„Ale trenérka mi říkala super, že jsem skoro každým pokusem hodila kolem padesáti osmi metrů, takže moje hody byly konzistentní. Jen mi tolik nejely nohy, neměla jsme potřebný rytmus,“ uvedla bývalá juniorská mistryně Evropy, kterou od letoška vede světová rekordmanka Barbora Špotáková. Vystřídala jiného světového rekordmana – Jana Železného.

Nikol Tabačková na ostravské Zlaté tretře

Co vám přinesla trenérská změna?
S Bárou jsme víc kamarádky, závodily jsme spolu, čímž jsme si trošku blíž. Nejsou to úplně ty role trenér – svěřenec, i když ji samozřejmě poslouchám. Všechno je takové uvolněnější, hodně se smějeme. Bára mě nechává dělat si to svoje, co umím, a jenom mě koriguje a radí mi v detailech. Vyloženě mi do oštěpu nesahá. Pomůže tam, kde cítí a vidí, že tápu. Upozorní mě na nějaký detail a ono to zabere.

Kde tápete nejvíce?
Třeba rozběh a čára, ta bílá přešlapová. Když trefím rozběh, tak si musím hlídat špičku u hlavy, to jsou v podstatě základy oštěpu, pak se dějí věci a oštěp letí.

Bylo pro vás těžké oslovit Špotákovou, aby vás trénovala?
Bylo, protože pana trenéra Železného mám fakt ráda. Lidsky si sedíme, ale věděla jsem, že jestli chci házet daleko, potřebuju něco změnit. Přece jen jsme spolu byli osm let, také trenér už nevěděl, co se mnou. Možná jsme z toho byli trošku i unaveni. Změna mi hodně pomohla.

Veteránský rekord? Nechce se mi trénovat. Železný na Tretře oslavil šedesátku

Zdá se, že i zdravotně jste na tom lépe, vždycky jste házela celá otejpovaná a tentokrát nic.
Jo, určitě. Kolena ale furt cítím, také ten loket, ale v únosné míře, že ty tejpy už nepotřebuju. Jsem víc v pohodě, užívám si to a víc mě to baví. Takže oproti loňsku, když jsem se trápila, je to letos něco úplně jiného.

Špotáková říkala, že se jí na Tretře nikdy moc nedařilo. Řešily jste to spolu?
Mám to v podstatě stejné. Možná je tady nějaká aura, těžko říct, i když jsem možná letos na Tretře hodila nejdál ze všech svých startů. Závodím tady ráda, jsem doma, užívám si tu atmosféru, ale také chci tady něco hodit. To je před domácím publikem vždycky super. Třeba to vyjde jindy.

Jaké to bylo, když váš oštěp tento měsíc poprvé v kariéře letěl přes šedesát metrů?
Ani jsem tomu nevěřila. A jak to hlasatel komentoval v němčině, tak jsem mu nerozuměla. Až to oznámili anglicky, měla jsem to potvrzené. Vnitřně jsem byla moc ráda, viděla jsem, že mi to ten den jde, takže bych mohla hodit i dál... Byl to však trochu souboj emocí, nechtěla jsem se tolik radovat, abych zvládla i další pokusy, byl to takový vnitřní rozkol. Takže jsem nevybuchla radostí jako Bára.

Česká oštěpařka Nikol Tabačková na Zlaté tretře.

Trápilo vás v předchozích letech hodně, že se nemůžete přes šedesát metrů dostat, když pokusů za 59 metrů jste měla dost?
Je to úleva, protože nejméně šest let jsem na šedesátku měla. Bylo to už dost frustrující. Jsem ráda, že jsem vydržela, že jsem to nevzdala, protože jsem věděla, že mám na víc. Jen jsem tu kletbu potřebovala nějak prolomit. Spousta lidí se mě pořád ptala, kdy už to padne, to vás unavuje a trošku se vám to dostává i do hlavy. Těší mě, že tyhle otázky už nebudu dostávat. Teď mířím dál a výš.

Takže si věříte na delší hody?
Určitě. Při rozhazování jsem hodila už dál. To se nepočítá, ale člověku to pomůže zvednout sebevědomí. Škoda, že to nevyšlo na Tretře, ale doufám, že to rozbalím na nějakém ještě významnějším závodě.

Nač si tuto sezonu troufáte?
To si nechám pro sebe.

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