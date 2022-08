Oštěp vyhrál nad softbalem. Tabačková o šedivých vlasech i hrozbě Železného

Mnichov (Od našeho zpravodaje) - Až do sedmnácti let fungovala Nikol Tabačková jako sportovní obojživelnice. Holdovala softbalu i oštěpu, v obou odvětvích patřila do reprezentace. Až když na atletickém mistrovství světa juniorů skončila čtvrtá, zdravě se naštvala a zakotvila u vrhání. „Víc mě to táhlo k individuálnímu sportu, ve kterém výkon ovlivňuju sama.“ Přes spletitou pouť plnou zranění se dostala až k osmému místu z mistrovství Evropy v Mnichově.