Nigerijec Ogazi zazářil v Eugene, zaběhl čtvrtou nejrychlejší čtvrtku v historii

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  9:49
Nigerijec Samuel Ogazi zaběhl na americkém univerzitním atletickém šampionátu NCAA v Eugene čtvrtou nejrychlejší čtvrtku v historii. Dvacetiletý sprinter dosáhl v pátečním finále času 43,38 sekundy a přiblížil se na 35 setin ke světovému rekordu Waydea van Niekerka z Jihoafrické republiky. Rychleji než Ogazi dokázali 400 metrů zvládnout už jen legendární Američané Michael Johnson (43,18) a Butch Reynolds (43,29).

Nigerijec Samuel Ogazi | foto: Profimedia.cz

Na poloviční trati se časem 19,63 ujal vedení v letošních světových tabulkách jednadvacetiletý Jaiden Reid. Atlet z Kajmanských ostrovů o čtyři setiny překonal výkon australského talentu Gouta Gouta (19,67), dvacetisekundovou hranici přitom pokořil poprvé v životě. Vítězným časem zlomil 19 let starý rekord NCAA někdejšího vicemistra světa Waltera Dixe (19,69).

Dvacetiletá kometa. Tharp překonal 14 let starý světový rekord na 110 m překážek

Příliš silný vítr znehodnotil skvělé výkony na stovce, kterou vyhrál Nigerijec Kanyinsola Ajayi časem 9,72 před Reidem (9,82). Podpora v zádech přitom přesáhla hranici potřebnou k uznání výkonů za oficiální o pouhé 0,2 metru za sekundy.

Naopak mírný protivítr foukal při finále závodu na 110 metrů překážek a Ja’Kobe Tharp, který ve středu senzačně vytvořil světový rekord časem 12,75, si univerzitní titul zajistil dalším skvělým výkonem 12,90.

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