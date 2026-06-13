Na poloviční trati se časem 19,63 ujal vedení v letošních světových tabulkách jednadvacetiletý Jaiden Reid. Atlet z Kajmanských ostrovů o čtyři setiny překonal výkon australského talentu Gouta Gouta (19,67), dvacetisekundovou hranici přitom pokořil poprvé v životě. Vítězným časem zlomil 19 let starý rekord NCAA někdejšího vicemistra světa Waltera Dixe (19,69).
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Dvacetiletá kometa. Tharp překonal 14 let starý světový rekord na 110 m překážek
Příliš silný vítr znehodnotil skvělé výkony na stovce, kterou vyhrál Nigerijec Kanyinsola Ajayi časem 9,72 před Reidem (9,82). Podpora v zádech přitom přesáhla hranici potřebnou k uznání výkonů za oficiální o pouhé 0,2 metru za sekundy.
Naopak mírný protivítr foukal při finále závodu na 110 metrů překážek a Ja’Kobe Tharp, který ve středu senzačně vytvořil světový rekord časem 12,75, si univerzitní titul zajistil dalším skvělým výkonem 12,90.