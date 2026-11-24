„Pro mě je to obrovská čest. Jsem ráda, že na tomto mítinku můžu konečně startovat, vždycky jsem na něj koukala v televizi,“ řekla na pondělní tiskové konferenci. „Doufám, že podám co nejlepší výkon. Těším se na tu konkurenci a že se poměřím se světovou špičkou.“
Na plakátu k domácí akci je Krutilová společně s řeckým tyčkařem Emmanuilem Karalisem, který do Ostravy 2. února také zamíří. „Je to skvělé, moc ráda ho sleduju,“ nadšeně vypráví mladá atletka.
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Je to z dvojice Karalis, Duplantis váš oblíbenec?
Já asi oblíbence úplně nemám, z obou si beru to nejlepší. Každý má své silné stránky, u Manula koukáme na jeho přechod na tyči, u Monda zase na rychlost a na to, jak nahoře pracuje s laťkou. Navíc je to tyčkařský bůh.
Sledujete tedy spíš mužskou tyčku?
Stoprocentně. Jsem v mužské tréninkové skupině, takže odkoukávám jen od kluků, u kterých jsou ty detaily přece jen trochu líp vidět. A mají větší sílu a rychlost samozřejmě, to je pro mě dobrý bonus.
Změnil se vám po zlatu z mistrovství světa život?
Vlastně ani ne. Jen mi to dalo další motivaci do tréninků a utvrdilo v tom, že chci pokračovat a předvádět takové výkony i v dospělé kategorii.
Tyčce se věnujete teprve tři roky, překvapilo vás, že to šlo takhle rychle?
Ano. Zrovna minulý týden jsme se s trenérem koukali na celý ten proces a smáli se tomu. Na druhou stranu, tři roky jsou opravdu krátká doba. Dost řešíme, abych na ten úspěch navázala a pokračovala v podobném rytmu. Je to nekonečné drilování, ale vyplácí se.
Věděla jste na začátku, že máte talent právě na tuto disciplínu?
Začínala jsem s vícebojem, ale tyč mě vždycky lákala. V tu dobu zrovna Mondo začal skákat fakt vysoko a já si říkala: Tak to také zkusím. Navíc jsem měla dobrou gymnastickou průpravu, která mi hodně pomohla, a vím, že mám odjakživa silné ruce. A vyšlo to.
Jak dlouho jste se věnovala gymnastice?
Deset let. Dala mi základ do všech sportů, jsem ráda, že se mamka rozhodla mě na ni dát.
Proč jste s ní poté skončila?
Byla jsem na to strašně vysoká a měla jsem růstové problémy s kolenem, což mě hodně limitovalo. A potom už tam byl obrovský rozdíl, ostatní holky měřily metr čtyřicet a já měla o 25 centimetrů víc, přestávala jsem se vejít na bradla, začala se bát na kladině. Začínalo to být nebezpečné. Ale pořád je gymnastika velkou součástí mého života.
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Měla jste v hlavě, že gymnastky přecházejí na atletiku právě k tyči?
Vůbec, tohle mě nenapadlo. Společně s atletikou jsem začala dělat volejbal a myslela jsem, že skončím spíš u něj, protože se v něm pohybovala i mamka a já k němu měla blíž. Ale potom jsem si několikrát zlomila prsty, protože jsem hrála na bloku, a musela jsem dělat víc tu fyzickou přípravu, což byla právě atletika. A nějak jsem u ní zůstala.
Letošní sezona pro vás byla náročná i po zdravotní stránce, dopřála jste si delší volno?
Měla jsem tři a půl týdne volna a myslím, že mi to dost prospělo. Chodila jsem hrát třeba tenis nebo padel s kamarády, ale na stadion jsem vůbec nešla. A byl to pro mě neuvěřitelný reset, tělo si fakt odpočinulo.
Co teď bude při přechodu do dospělé kategorie nejtěžší?
Největší respekt mám z očekávání lidí. Vím, že příští sezona nepůjde tak lehce jako letošní, i když taky teď tam byla spousta překážek. Ale trochu se bojím toho očekávání, abych nezklamala. Nechci přijíždět na závody s tím, že musím něco vyhrát, abych dokázala, že jsem dobrá. Klíčové bude tohle vypustit z hlavy.
V Ostravě budete závodit s Tinou Šutejovou, která je o devatenáct let starší než vy. Co říkáte na její sportovní dlouhověkost?
Je to neuvěřitelné, jakou si Tina drží výkonnost. Ráda bych se s ní po závodě sešla a zeptala se, jaký na to má recept. Upřímně, sama bych ráda vydržela takhle dlouho, sport miluju a dělám ho s extrémní láskou. Takže se budu snažit skákat co nejdéle.
Také jste známá svými prstýnky a náušnicemi.
Ano, nosím je všude. Prstýnky bohužel nemůžu mít na skákání, ale občas si je vážu na tkaničku nebo na přívěsek. Znamenají pro mě strašně moc, ke každému mám svůj příběh. A když je nemám na ruce, musím se vrátit domů a vzít si je. Nedám bez nich ani ránu. Tyhle náušnice, co mám, jsou zase spojené s atletikou.
Musíte mít na závodech vždy všechno stejně?
Jsem na to trochu úchyl. Nevím, jestli si někdo všiml, ale celou sezonu jsem nosila drdol. Měla jsem ho v prvním závodě a ten se mi povedl, tak už jsem to neměnila. Takže jestli teď někdy budu mít culík, tak víte, že se mi nepovedl závod s drdolem. Jsem na tohle ujetá.