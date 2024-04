Lidi hynuli za nic, ze msty. Sama Fikotová však železnou oponu rozbila

Při našem setkání v Praze roku 2008 mi čiperná Olga Fikotová říkala: „Každý den, když se večer podíváte do zrcadla, měli byste si říct: Dneska jsem se snažil být slušným člověkem.“ Snažila se jím být až do svých posledních dnů. Do chvíle, než olympijská šampionka v hodu diskem v 91 letech opustila tento svět.