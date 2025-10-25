Tyčkař Duplantis a překážkářka Bolová jsou potřetí nejlepšími atlety Evropy

  20:07
Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis a mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Femke Bolová jsou potřetí nejlepšími atlety Evropy. Výsledky ankety Golden Tracks vyhlásila Evropská atletika na galavečeru v gruzínském Batumi. Švéd Duplantis a nizozemská běžkyně Bolová dalšími triumfy napodobili britského běžce Mo Faraha, jenž před nimi jako jediný toto ocenění získal třikrát.
Švédský tyčkař Armand Duplantis slaví na mistrovství světa v Tokiu překonání světového rekordu i zisk zlaté medaile. | foto: Reuters

Duplantis obhájil loňské prvenství, poprvé vyhrál v roce 2022, kdy byl vyhlášen jako vítěz nezvykle společně s norským běžcem Jakobem Ingebrigtsenem. Dvojnásobný olympijský vítěz v této sezoně získal světové tituly v hale i venku a čtyřikrát překonal vlastní světový rekord. Na MS v Tokiu ho posunul na aktuálních 630 centimetrů.

V trojici finalistů předčil italského dálkaře Mattiu Furlaniho a francouzského vytrvalce Jimmyho Gressiera. Furlani také ovládl oba letošní světové šampionáty, na halovém mistrovství Evropy přidal stříbro.

Duplantis z jiné planety. Už počtrnácté! V Tokiu s ním slavili i soupeři

O osm let starší Gressier se v sezoně zaskvěl titulem na MS v běhu na 10 000 metrů, na poloviční trati získal bronz, stal se mistrem Evropy v půlmaratonu či ovládl Diamantovou ligu na trati 3000 metrů.

Mistryně světa a vítězka Diamantové ligy na 400 m překážek Bolová se vrátila na evropský trůn, na který usedla již v letech 2022 a 2023. Loni ji vystřídala ukrajinská výškařka Jaroslava Mahučichová. Vedle individuálních úspěchů Bolová pomohla čtvrtkařským štafetám ke dvěma halovým evropským titulům a stříbru a bronzu na MS.

Dalšími adeptkami na ocenění Golden Tracks byly švýcarská překážkářka Ditaji Kambundjiová a španělská chodkyně María Pérezová.

Femke Bolová vítězí v semifinále na 400 metrů na halovém mistrovství světa v Glasgow.

Třiadvacetiletá Kambundjiová senzačně vyhrála na mistrovství světa finále na 100 m překážek a navázala na evropský halový titul z Apeldoornu, kde vytvořila na šedesátce s plůtky kontinentální rekord 7,67. Pérezová je dvojnásobnou světovou šampionkou z Tokia, kde ovládla tratě 20 i 35 km.

Mužskou vycházející hvězdou, kde v desetičlenném předvýběru figuroval i český překážkář Michal Rada, se stal vícebojař Hubert Trošcianka. Devatenáctiletý Polák se v této sezoně stal juniorským mistrem Evropy ve světovém rekordu této věkové kategorie 8514 bodů.

Mezi ženami ocenění pro vycházející hvězdu získala švýcarská půlkařka Audrey Werrová. Jednadvacetiletá běžkyně v uplynulém atletickém roce vlétla do světové špičky na 800 metrů. Získala evropský titul do 23 let a prosazovala se i mezi dospělými. Na halovém MS doběhla čtvrtá, na seniorském MS obsadila šestou příčku. Vyhrála finále Diamantové ligy v Curychu.

Anketa o nejlepšího atleta Evropy se vyhlašuje od roku 1993. Z českých reprezentantů na toto ocenění dosáhli oštěpař Jan Železný, vícebojař Tomáš Dvořák a překážkářka Zuzana Hejnová.

