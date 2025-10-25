Tyčkař Duplantis a překážkářka Bolová jsou potřetí nejlepšími atlety Evropy

Duplantis obhájil loňské prvenství, poprvé vyhrál v roce 2022, kdy byl vyhlášen jako vítěz nezvykle společně s norským běžcem Jakobem Ingebrigtsenem. Dvojnásobný olympijský vítěz v této sezoně získal světové tituly v hale i venku a čtyřikrát překonal vlastní světový rekord. Na MS v Tokiu ho posunul na aktuálních 630 centimetrů.
V trojici finalistů předčil italského dálkaře Mattiu Furlaniho a francouzského vytrvalce Jimmyho Gressiera. Furlani také ovládl oba letošní světové šampionáty, na halovém mistrovství Evropy přidal stříbro.
|
Duplantis z jiné planety. Už počtrnácté! V Tokiu s ním slavili i soupeři
O osm let starší Gressier se v sezoně zaskvěl titulem na MS v běhu na 10 000 metrů, na poloviční trati získal bronz, stal se mistrem Evropy v půlmaratonu či ovládl Diamantovou ligu na trati 3000 metrů.
Mistryně světa a vítězka Diamantové ligy na 400 m překážek Bolová se vrátila na evropský trůn, na který usedla již v letech 2022 a 2023. Loni ji vystřídala ukrajinská výškařka Jaroslava Mahučichová. Vedle individuálních úspěchů Bolová pomohla čtvrtkařským štafetám ke dvěma halovým evropským titulům a stříbru a bronzu na MS.
Dalšími adeptkami na ocenění Golden Tracks byly švýcarská překážkářka Ditaji Kambundjiová a španělská chodkyně María Pérezová.
Třiadvacetiletá Kambundjiová senzačně vyhrála na mistrovství světa finále na 100 m překážek a navázala na evropský halový titul z Apeldoornu, kde vytvořila na šedesátce s plůtky kontinentální rekord 7,67. Pérezová je dvojnásobnou světovou šampionkou z Tokia, kde ovládla tratě 20 i 35 km.
Mužskou vycházející hvězdou, kde v desetičlenném předvýběru figuroval i český překážkář Michal Rada, se stal vícebojař Hubert Trošcianka. Devatenáctiletý Polák se v této sezoně stal juniorským mistrem Evropy ve světovém rekordu této věkové kategorie 8514 bodů.
Mezi ženami ocenění pro vycházející hvězdu získala švýcarská půlkařka Audrey Werrová. Jednadvacetiletá běžkyně v uplynulém atletickém roce vlétla do světové špičky na 800 metrů. Získala evropský titul do 23 let a prosazovala se i mezi dospělými. Na halovém MS doběhla čtvrtá, na seniorském MS obsadila šestou příčku. Vyhrála finále Diamantové ligy v Curychu.
Anketa o nejlepšího atleta Evropy se vyhlašuje od roku 1993. Z českých reprezentantů na toto ocenění dosáhli oštěpař Jan Železný, vícebojař Tomáš Dvořák a překážkářka Zuzana Hejnová.