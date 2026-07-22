Na koho vyrazit do Plzně? A jaké bude ME v Birminghamu? Atleti představují plány

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Do Plzně se domácí šampionát vrací po šesti letech. Za posledních jedenáct let se ve městě na západě Česka koná už potřetí.
Na rozdíl od předchozího šampionátu v Jablonci by tentokrát mělo přát i počasí, a tak se čekají vydařené výkony. Právě ty atleti potřebují, z akce si totiž mohou ještě zajistit účast na mistrovství Evropy v Birminghamu, které se koná od 10. do 16. srpna.
Naposledy se kontinentální šampionát odehrál před dvěma roky v Římě a vyrazilo na něj 53 českých zástupců. Kolik jich pojede letos? Jaké budou mít Češi cíle? A na co se těšit v Plzni?
Sledujte přímý přenos tiskové konference.