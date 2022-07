O výškařích: Katařan létal, Ital se zlobil a Ukrajinec hledá dům pro rodinu

V Eugene triumfoval díky výkonu 237 centimetrů. Až k této hodnotě kosil všechny výšky úvodním skokem. Když už měl titul jistý, zkusil ještě 242.

Roztleskal si celý stadion včetně už jen přihlížejících soků, dlouze se rozběhnul, vymrštil vzhůru, ale pokoření laťky se ani nepřiblížil.

Na metu jen tři centimetry pod světovým rekordem zkrátka v pondělním večeru na Hayward Field neměl. „Někdy je těžké ukázat skoky, které ode mě lidi čekají. Předvést opravdu kvalitní výkon vyžaduje hodně práce, odhodlání a vášně,“ vysvětlil.

Sám přiznal, že nejlepší výkon všech dob, který od roku 1993 drží Javier Sotomayor, do Eugene nahánět nepřijel. Potřeboval by mnohem větší fazónu. A dobře si pamatoval, že když se o zápis do historie pokusil před čtyřmi roky, vážně si zranil kotník a se sportem málem skončil.

I proto na Hayward Field po prvním nezdařeném testu hranice 242 centimetrů soutěž ukončil. Radši popadl vlajku svého Kataru a spěchal do hlediště slavit s manželkou a malým synkem.

Svůj hlavní cíl pro americkou misi totiž splnil. Dobyl už třetí světový titul v řadě: po Londýnu a Dauhá si podmanil i Eugene. „Získat tři zlata za sebou se ještě nikomu nepodařilo, právě pro tento úspěch jsem si přijel,“ prozradil. „I když vím, že světový rekord mi pořád schází,“ doplnil, že v budoucnu se chce zaměřit právě na něj.

Katarský výškař Mutaz Essa Baršim na mistrovství světa v Eugene

Potenciál v sobě rozhodně má, vždyť k unikátnímu počinu na světových šampionátech přidal i zlato z olympijských her v Tokiu, o které se podělil s Italem Gianmarcem Tamberim. Oba v Japonsku zakončili nádhernou výškařskou show se shodným zápisem a dohodli se, že nejcennější placku budou sdílet.

Podobná bitva se na šampionátu v Eugene nekonala.

Už kvalifikace naznačila, že italský bavič Tamberi není ve formě. Hned dvakrát balancoval na hraně vyřazení a do finále málem ani nepostoupil.

Italský výškař Gianmarco Tamberi se zlobí po nezdařeném pokusu na mistrovství světa v Eugene.

„Jsem rád aspoň za to, že jsem se od prvního do posledního skoku zlepšoval, protože začátek byl otřesný. Pak to sice bylo krůček po krůčku lepší, ale pořád ne dost dobré,“ posteskl si po kvalifikaci.

Do finále sice vstoupil lépe a úvodní tři výšky překonal na první pokus. Jenže 230 zdolal až napotřetí a 235 neskočil vůbec. Po nezdarech se rozčiloval, úspěchy zase oslavoval s publikem. Nakonec obsadil čtvrtou příčku.

MS Eugene 2022 příloha iDNES.cz

„Na výsledek si nemohu stěžovat, hodně jsem se trápil už v kvalifikaci a ve finále pro mě bylo těžké najít správný skok. Jsem moc rád, že zlato získal Baršim, protože v posledních deseti letech mě toho o výšce hodně naučil,“ pogratuloval svému kamarádovi.

Z medailových příček Tamberiho odsunul ukrajinský reprezentant Andrij Procenko, který se přitom na začátečnické výšce 227 centimetrů spasil až posledním pokusem.

„Soutěž pro mě byla hrozně stresující. Nevím proč, možná proto, že jsem byl poprvé ve finále mistrovství světa,“ odůvodnil rozpačitý start.

Nicméně po něm se uklidnil a na první nájezd se přenesl přes 230 i 233 centimetrů. „Po zvládnutí 233 jsem myslel, že můžu dokonce i vyhrát. Nakonec to nevyšlo, ale možná příští rok v Budapešti.“

V nejbližší době ale bude mít úplně jiné starosti než spřádání plánů směrem k mistrovství světa v příštím roce. Bude muset najít nový příbytek pro svou rodinu, která uprchla z válkou zasažené Ukrajiny.

„Před třemi měsíci se mi podařilo dostat rodinu z okupovaného území, ale doma v Chersonu jsem nechal všechno. Vzal jsem si jen jednu tašku, víc toho nemám,“ prozradil Procenko. „V Evropě dokonce nemám ani základnu. Po návratu z Eugene se chci podívat po domě, kde bude má rodina žít. Stejně tak budu muset najít místo, kde se budu připravovat. Je to hrozná situace.“