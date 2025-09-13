Koulař Staněk postoupil do finále MS, po zranění uspěl i rekordman Crouser

Bronzový medailista z letošního halového mistrovství Evropy Staněk hned prvním pokusem poslal kouli do vzdálenosti 20,67 metru, což je jeho nejlepší výkon od červnového zranění prsního svalu. Za svým venkovním maximem z této sezony sice o čtyři centimetry zaostal a v dalších sériích už se nezlepšil, ale postupovou pozici uhájil. Na rozdíl od minulého MS v Budapešti tak nebude v boji o medaile chybět. „Jsem za to strašně rád. O kousíček nevyšel season best, tak třeba vyjde večer. Cítil jsem se dobře Trefil jsem první hod a ten víceméně rozhodl,“ řekl České televizi.
Trojnásobný olympijský šampion Crouser po vleklých zdravotních problémech splnil, co potřeboval. Hned napoprvé trefil žlutou čáru vyznačující přímý postup do finále. Požadovaný výkon překonal o dva centimetry a mohl jít odpočívat. Večer tamního času bude dvaatřicetiletý Američan útočit na třetí světový titul za sebou.
Kvalifikační limit 21,35 vedle Walshe a Crousera pokořil už jen Adrian Pipperi z USA, který zapsal 21,47 metru. Naopak v kvalifikaci neuspěl další z amerických spolufavoritů Payton Otterdahl, jenž obsadil výkonem 19,78 až 22. místo. Do finále se nedostali ani silní Evropané Nick Ponzio a Zane Weir z Itálie nebo Srb Armin Sinančevič.
