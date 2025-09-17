Soupeření oštěpařské skupiny A, ve které figuruje i Vadlejch, se rozbíhá ve 12:10. Za normálních okolností by byl český trojnásobný medailista na MS jasným kandidátem na postup.
Středeční program na MS v Tokiu
Výkony nejen českých atletů sledujeme v textové reportáži.
Letošní sezona mu ale nepřála a vinou virózy a zranění kolene se zúčastnil jen dvou závodů. Maximum 82,33 metru je daleko od jeho obvyklých výkonů a řadí ho až na 32. pozici ve světových tabulkách.
Přímo do finále oštěpaře posune výkon 84,5 metru. Případně bude čekat, zda se udrží mezi postupovou dvanáctkou.
„Z Tokia jsem si na krku odvážel olympijskou medaili. Takže pro mě je Tokio zaslíbené a bylo by hrozně krásné, kdyby to takhle pokračovalo,“ říká stříbrný olympijský medailista.
Jak už to bývá zvykem, v královské disciplíně české atletiky není jediným Čechem. Ve 13:45 se rozběhne druhá skupina, ve které bude o postup usilovat Martin Konečný, který na světovém šampionátu zažívá premiéru.
Sedmadvacetiletý závodník se v tréninkové skupině Jana Železného potkává i s obhájcem zlata z Budapešti Indem Níradžem Čoprou, letos si na Zlaté tretře zlepšil osobní maximum na 80,59 metru.
Česká rekordmanka Amálie Švábíková v kvalifikaci povedeným druhým pokusem snadno zdolala limit 460 centimetrů. Společně s dalšími 13 tyčkařkami tak dnes od 12:25 bojuje o medaile.
Švábíková startuje na třetím mistrovství světa, předloni v Budapešti byla jedenáctá. Tentokrát má ale mnohem větší ambice, i když to sama nepřiznává.
„Umístění říkat nechci, ale určitě jdu do finále předvést co nejvyšší možný výkon. Doufám, že se mi povede. Čekám na tenhle závod celou sezonu, tak uvidíme. Může se stát všechno,“ řekla tyčkařka, která na loňské olympiádě skončila pátá díky českému rekordu 480 centimetrů. Letos se už přenesla přes 473 a ve světových tabulkách jí patří šesté místo.
Kvůli zranění chybí obhájkyně titulu Australanka Nina Kennedyová. Výkonem 491 cm tabulkám vládne Američanka Amanda Mollová. Mezi favoritky patří i její krajanky Katie Moonová, která se předloni dělila s Kennedyovou o zlato, a Sandi Morrisová.
V rozbězích dvoustovky (13:15) o postup zabojuje Tomáš Němejc, který se loni na mistrovství Evropy v Římě jako první Čech po víc než půlstoletí probojoval do finále. Poté zamířil i do Paříže na olympijské hry.
Pětadvacetiletého sprintera mistrovství světa čeká poprvé, vstupuje do něj s čerstvým osobním rekordem z mistrovství republiky v Jablonci 20,49 sekundy.
Kompletní středeční program
|12:05
|trojskok - M (kval.)
|12:10
|hod oštěpem - M (kval. - sk. A) Vadlejch
|12:25
|skok o tyči - Ž Švábíková
|12:30
|200 m - Ž (rozběhy)
|13:15
|200 m - M (rozběhy) Němejc
|13:45
|hod oštěpem - M (kval. - sk. B) Konečný
|13:50
|skok daleký - M
|14:00
|400 m př. - Ž (semifinále)
|14:30
|400 m př. - M (semifinále)
|14:57
|3 000 m př. - Ž
|15:20
|1 500 m - M