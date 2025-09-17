Atletika ONLINE: Dvě naděje v akci. Hází Vadlejch, ve finále zabojuje Švábíková

Po úterní bronzové radosti už má česká výprava jistotu, že nebude z Tokia odjíždět s prázdnou. Na světovém atletickém šampionátu má ale stále naděje svou bilanci vylepšit. A dvě z těchto nadějí se představí právě ve dnes. Oštěpař Jakub Vadlejch, který obhajuje bronz, se pokouší po těžké sezoně prodrat kvalifikací. Tyčkařka Amálie Švábíková bojuje ve finále. Středeční program sledujeme od 12:05 SELČ v podrobné online reportáži.
Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu

Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu | foto: AP

Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu
Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu
Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu
Po stříbře v roce 2017 přidal oštěpař Jakub Vadlejch ještě dva cenné kovy ze...
5 fotografií

Soupeření oštěpařské skupiny A, ve které figuruje i Vadlejch, se rozbíhá ve 12:10. Za normálních okolností by byl český trojnásobný medailista na MS jasným kandidátem na postup.

ONLINE: Středeční program na MS v Tokiu

Výkony nejen českých atletů sledujeme v textové reportáži.

Letošní sezona mu ale nepřála a vinou virózy a zranění kolene se zúčastnil jen dvou závodů. Maximum 82,33 metru je daleko od jeho obvyklých výkonů a řadí ho až na 32. pozici ve světových tabulkách.

Přímo do finále oštěpaře posune výkon 84,5 metru. Případně bude čekat, zda se udrží mezi postupovou dvanáctkou.

„Z Tokia jsem si na krku odvážel olympijskou medaili. Takže pro mě je Tokio zaslíbené a bylo by hrozně krásné, kdyby to takhle pokračovalo,“ říká stříbrný olympijský medailista.

Jak už to bývá zvykem, v královské disciplíně české atletiky není jediným Čechem. Ve 13:45 se rozběhne druhá skupina, ve které bude o postup usilovat Martin Konečný, který na světovém šampionátu zažívá premiéru.

Zaslíbené Tokio. Vadlejch chce z MS přivézt medaili, jeho dcera panenku Barbie

Sedmadvacetiletý závodník se v tréninkové skupině Jana Železného potkává i s obhájcem zlata z Budapešti Indem Níradžem Čoprou, letos si na Zlaté tretře zlepšil osobní maximum na 80,59 metru.

Česká rekordmanka Amálie Švábíková v kvalifikaci povedeným druhým pokusem snadno zdolala limit 460 centimetrů. Společně s dalšími 13 tyčkařkami tak dnes od 12:25 bojuje o medaile.

OBRAZEM: Vládce Dvořák i zlatá Šárka. Vybavíte si všechny české medaile z MS?

Švábíková startuje na třetím mistrovství světa, předloni v Budapešti byla jedenáctá. Tentokrát má ale mnohem větší ambice, i když to sama nepřiznává.

„Umístění říkat nechci, ale určitě jdu do finále předvést co nejvyšší možný výkon. Doufám, že se mi povede. Čekám na tenhle závod celou sezonu, tak uvidíme. Může se stát všechno,“ řekla tyčkařka, která na loňské olympiádě skončila pátá díky českému rekordu 480 centimetrů. Letos se už přenesla přes 473 a ve světových tabulkách jí patří šesté místo.

Rozbité stojany? Už se jen smějeme, říká Švábíková. Ve finále se může stát vše

Kvůli zranění chybí obhájkyně titulu Australanka Nina Kennedyová. Výkonem 491 cm tabulkám vládne Američanka Amanda Mollová. Mezi favoritky patří i její krajanky Katie Moonová, která se předloni dělila s Kennedyovou o zlato, a Sandi Morrisová.

V rozbězích dvoustovky (13:15) o postup zabojuje Tomáš Němejc, který se loni na mistrovství Evropy v Římě jako první Čech po víc než půlstoletí probojoval do finále. Poté zamířil i do Paříže na olympijské hry.

Pětadvacetiletého sprintera mistrovství světa čeká poprvé, vstupuje do něj s čerstvým osobním rekordem z mistrovství republiky v Jablonci 20,49 sekundy.

Kompletní středeční program

12:05trojskok - M (kval.)
12:10hod oštěpem - M (kval. - sk. A) Vadlejch
12:25skok o tyči - Ž Švábíková
12:30200 m - Ž (rozběhy)
13:15200 m - M (rozběhy) Němejc
13:45hod oštěpem - M (kval. - sk. B) Konečný
13:50skok daleký - M
14:00400 m př. - Ž (semifinále)
14:30400 m př. - M (semifinále)
14:573 000 m př. - Ž
15:201 500 m - M
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Spokojení Italové hlásí: Stavební práce pro olympijské hry jsou z většiny hotové

Většina stavebních prací pro zimní olympijské hry, které budou v příštím roce hostit Milán a Cortina d’Ampezzo, už je podle italských pořadatelů hotová. Řekl to předseda organizačního výboru her...

17. září 2025  12:16

Vítězný návrat české dvojice. Krejčíková a Siniaková jsou v Soulu ve čtvrtfinále

České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková na turnaji v Soulu vítězně oživily někdejší úspěšnou spolupráci ve čtyřhře. Olympijské šampionky z Tokia, které společně získaly sedm...

17. září 2025  12:04

Mbappé oslavil gólové jubileum, Marseille ale zuří: Druhá penalta byla ostudná!

Když dostal domácí kapitán Carvajal červenou kartu, vycítili naději, že by si ze stadionu Realu Madrid třeba mohli odvézt víc než jen bod. Jenže místo vítězné branky nakonec fotbalisté Marseille...

17. září 2025  11:54

Šéf Teplic o krizi i hvězdných válkách: Cenovky hráčů jsou desetinásobné

Od jara mají bohatého majitele, v létě radikálně okysličily kádr, přesto fotbalové Teplice nerozkvetly. Po sedmi kolech první ligy mají jako loni jen tři body a hledají cestu z výsledkové mizérie....

17. září 2025  11:40

Záchranář Ručinský: Pro miliardáře je hokej složitější než fotbal. Tleská fandům

Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert...

17. září 2025  11:22

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

17. září 2025

Hvězda z Bodö, o kterou stála i Slavia. Hauge hrál za Milán, teď si doma plní sen

Skautům z celé Evropy jeho jméno několik měsíců blikalo na radarech. Z dat a čísel vždy vycházel výtečně a na vlastní oči kvality jen potvrzoval. Jens Petter Hauge z akademie norského Bodö/Glimt si...

17. září 2025  10:40

Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

17. září 2025  10:22

Vrchař Piták se těší na Vingegaarda i setkání celé Vismy: Jsou nejlepší na světě

Když v hokejové NHL draftuje tým novou mladou naději, bývá často zvykem, že mu největší hvězda napíše alespoň esemesku s gratulací a přivítáním. Do cyklistiky tato milá tradice zřejmě ještě...

17. září 2025  10:15

Neúnavný střelec. Messi v MLS znovu pokořil hranici 20 gólů

Argentinec Lionel Messi se v zámořské MLS podílel gólem a asistencí na výhře Miami 3:1 nad Seattlem, který Inter před dvěma týdny zdolal ve finále Ligového poháru. Hvězdný útočník tak ve druhé sezoně...

17. září 2025  9:46

OBRAZEM: Vládce Dvořák i zlatá Šárka. Vybavíte si všechny české medaile z MS?

Ve Stuttgartu v roce 1993 započal sbírku medailí pro Česko z atletického mistrovství světa zlatým pokusem oštěpař Jan Železný. O 32 let a 26 medailí později přidal další cenný kov výškař Jan Štefela....

17. září 2025  9:30

