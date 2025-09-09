MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Toku je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde můžete šampionát sledovat živě najdete v přehledném textu.

Jakub Vadlejch se z minulého MS vrátil s bronzem. Jak si povede letos? | foto: Iva Roháčková

Česká nominace na MS 2025 v Tokiu

JménoDisciplína
Marek BártaDisk
Jakub Dudycha800 m
Patrik HájekKladivo
Vít Hlaváč35 km chůze
David HolýTyč
Radek JuškaDálka
Martin KonečnýOštěp
Ondřej KopeckýDesetiboj
Volodymyr MyslyvčukKladivo
Vít Müller400 m př.
Tomáš Němejc200 m
Filip Sasínek1500 m
Tomáš StaněkKoule
Vilém StráskýDesetiboj
Matěj ŠčerbaTyč
Jan ŠtefelaVýška
Jakub VadlejchOštěp
Michaela HrubáVýška
Karolína Maňasová100 m
Moira StewartováMaraton
Petra SičakováOštěp
Linda SucháTrojskok
Amálie ŠvábíkováTyč
Lada Vondrová400 m
Andrea ŽeleznáOštěp

Opora Vadlejch, matadoři a dravé mládí. Kdo všechno míří na vrchol do Tokia?

Program MS v atletice 2025 v Tokiu

Sobota, 13. září 2025

ČasDisciplínaVítězNejlepší Čech
01:0035 km chůze - M
01:0035 km chůze - Ž
02:00hod diskem - Ž (kval. - sk. A)
03:55vrh koulí - M (kval.)
03:55hod diskem - Ž (kval. - sk. B)
04:23100 m - M (předkval.)
04:554× 400 m - MIX (rozběhy)
11:053 000 m př. - M (rozběhy)
11:30skok daleký - Ž (kval.)
11:55100 m - Ž (rozběhy)
12:05skok o tyči - M (kval.)
12:501 500 m - Ž (rozběhy)
13:35100 m - M (rozběhy)
14:10vrh koulí - M
14:3010 000 m - Ž
15:204× 400 m - MIX

Neděle, 14. září 2025

ČasDisciplínaVítězNejlepší Čech
01:00maraton - Ž
02:00hod kladivem - Ž (kval. - sk. A)
02:351 500 m - M (rozběhy)
03:45hod kladivem - Ž (kval. - sk. B)
04:28100 m př. - Ž (rozběhy)
11:35400 m - M (rozběhy)
11:40skok vysoký - M (kval.)
12:10hod diskem - Ž
12:25400 m - Ž (rozběhy)
13:20100 m - Ž (semifinále)
13:40skok daleký - Ž
13:43100 m - M (semifinále)
14:051 500 m - Ž (semifinále)
14:3010 000 m - M
15:13100 m - Ž
15:20100 m - M

Pondělí, 15. září 2025

ČasDisciplínaVítězNejlepší Čech
01:00maraton - M
02:00hod kladivem - M (kval. - sk. A)
02:05skok o tyči - Ž (kval.)
02:153 000 m př. - Ž (rozběhy)
03:45hod kladivem - M (kval. - sk. A)
04:20400 m př. - Ž (rozběhy)
12:35400 m př. - M (rozběhy)
12:40skok daleký - M (kval.)
13:10skok o tyči - M
13:20110 m př. - M (rozběhy)
14:00hod kladivem - Ž
14:05100 m př. - Ž (semifinále)
14:301 500 m - M (semifinále)
14:553 000 m př. - M
15:20100 m př. - Ž

Úterý, 16. září 2025

ČasDisciplínaVítězNejlepší Čech
12:35800 m - M (rozběhy)
12:40trojskok - Ž (kval.)
13:35skok vysoký - M
13:40110 m př. - M (semifinále)
14:00hod kladivem - M
14:05400 m - Ž (semifinále)
14:35400 m - M (semifinále)
15:051 500 m - Ž
15:20110 m př. - M

Středa, 17. září 2025

ČasDisciplínaVítězNejlepší Čech
12:05trojskok - M (kval.)
12:10hod oštěpem - M (kval. - sk. A)
12:30200 m - Ž (rozběhy)
13:10skok o tyči - Ž
13:15200 m - M (rozběhy)
13:45hod oštěpem - M (kval. - sk. B)
13:50skok daleký - M
14:00400 m př. - Ž (semifinále)
14:30400 m př. - M (semifinále)
14:573 000 m př. - Ž
15:201 500 m - M

Čtvrtek, 18. září 2025

ČasDisciplínaVítězNejlepší Čech
12:055 000 m - Ž (rozběhy)
12:15skok vysoký - Ž (kval.)
12:23hod oštěpem - M
12:55800 m - Ž (rozběhy)
13:55trojskok - Ž
14:02200 m - M (semifinále)
14:24200 m - Ž (semifinále)
14:45800 m - M (semifinále)
15:10400 m - M
15:24400 m - Ž

Pátek, 19. září 2025

ČasDisciplínaVítězNejlepší Čech
10:33100 m př. - Ž (sedmiboj)
11:20skok vysoký - Ž (sedmiboj)
12:30hod oštěpem - Ž (kval. - sk. A)
13:055 000 m - M (rozběhy)
13:30vrh koulí - Ž (sedmiboj)
13:45trojskok - M
14:00hod oštěpem - Ž (kval. - sk. B)
14:15400 m př. - M
14:27400 m př. - Ž
14:38200 m - Ž (sedmiboj)
15:06200 m - M
15:22200 m - Ž

Sobota, 20. září 2025

ČasDisciplínaVítězNejlepší Čech
00:3020 km chůze - Ž
02:00hod diskem - M (kval. - sk. A)
02:25100 m - M (desetiboj)
02:5020 km chůze - M
03:00vrh koulí - Ž (kval.)
03:05skok daleký - M (desetiboj)
03:35hod diskem - M (kval. - sk. B)
04:30skok daleký - Ž (sedmiboj)
04:45vrh koulí - M (desetiboj)
12:00hod oštěpem - Ž (sedmiboj)
12:05skok vysoký - M (desetiboj)
12:354× 400 m - M (rozběhy)
12:54vrh koulí - Ž
13:004× 400 m - Ž (rozběhy)
13:254× 100 m - M (rozběhy)
13:454× 100 m - Ž (rozběhy)
14:05hod oštěpem - Ž
14:11800 m - Ž (sedmiboj finále)
14:295 000 m - Ž
14:55400 m - M (desetiboj)
15:22800 m - M

Neděle, 21. září 2025

ČasDisciplínaVítězNejlepší Čech
02:05110 m př. - M (desetiboj)
02:55hod diskem - M (desetiboj - sk. A)
04:05hod diskem - M (desetiboj - sk. B)
04:35skok o tyči - M (desetiboj - sk. A)
05:20skok o tyči - M (desetiboj - sk. B)
10:35hod oštěpem - M (desetiboj - sk. A)
11:47hod oštěpem - M (desetiboj - sk. B)
12:30skok vysoký - Ž
12:35800 m - Ž
12:505 000 m - M
13:00hod diskem - M
13:254× 400 m - M
13:404× 400 m - Ž
13:551 500 m - M (desetiboj - finále)
14:104× 100 m - Ž
14:204× 100 m - M

Kde sledovat MS v atletice 2025 v živě:

Živé přenosy z Tokia bude vysílat Čeká televize na programu ČT Sport či na webové platformě ČT sport Plus.

Jak se dařilo české reprezentaci na minulém MS?

  • Minulý světový šampionát hostila Budapešť v roce 2023 a česká reprezentace přivezla dvě bronzové medaile.
  • O první se postarala smíšená štafeta 4 × 400 m (Krsek, Petržilková, Šorm, Vondrová), zaběhla čas 3:11,98, čímž stanovila i český národní rekord.
  • Druhý bronz přidal oštěpař Jakub Vadlejch za pokus dlouhý 86,67 m.
Výsledky

