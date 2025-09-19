Nemohly jsme se ani hýbat. Sičaková o bídné kvalifikaci: Haruka mě mrzí ještě víc

Od našeho zpravodaje v Japonsku - Nebylo to o žádné radosti. Když odcházely ze stadionu, místo úsměvů hleděly do země, v jejich tvářích se odráželo obrovské zklamání. Andrea Železná v rozhovoru pro Českou televizi vydechla: „Hrozná ostuda. Je to taková facka, abych začala ještě víc makat a tohle už nikdy nezažila.“ Petra Sičaková v mixzóně zase zakroutila hlavou: „Skončilo to tím nejhorším možným způsobem.“
Ne, páteční kvalifikace oštěpu na mistrovství světa v Tokiu se zkrátka nepovedla. Železná hodila 53,43 metru a ve své kvalifikační skupině A skončila poslední, Sičaková poslala náčiní na hodnotu 51,90 metru a uzavírala skupinu B. Z 36 závodnic jim patřilo úplně poslední a 34. místo.

A do toho ještě můžete započítat Haruku Kitagučiovou, kterou vede kouč David Sekerák, trénuje v Domažlicích a je členkou AC Tepo Kladno. Japonka hodila 60,38 metru a k postupové dvanáctce jí chybělo 60 centimetrů.

V Tokiu na billboardech, v Domažlicích s trdelníkem. Zlatá Haruka a její český svět

„Vlastně ani nejsem objektivně schopná vysvětlit, proč to tak dopadlo,“ přemítala Sičaková. „Fyzicky jsem asi v nejlepší formě, co jsem kdy byla. Můj výkon byl vážně neomluvitelný. Nemám k tomu co pořádně říct.“

Kdyby Češky postoupily, chválilo by se. Vždyť pro dvaatřicetiletou Železnou šlo o vůbec první vrcholnou globální akci v kariéře. Sičakové je zase jen dvaadvacet, letos nejvíc cílila na mistrovství Evropy třiadvacetiletých v Bergenu, kde vybojovala stříbro. Byť i na mistrovství světa samozřejmě chtěla uspět, upozornila bez výmluv.

Výpadek Kitagučiové je ale jiný případ.

Obhajovala zlato ze šampionátu v Budapešti před dvěma roky, loni se v Paříži stala olympijskou vítězkou. Když přijíždíte ke stadionu, směje se na vás z plakátů, její obličej byl tváří kampaně, která zvala k návštěvě stadionu. Ačkoliv ji v aktuální sezoně trápila zranění, domácí fanoušci doufali, že se postará o jednu z medailí. Nepočítalo se, že by skončila tak brzy.

Jenže právě tohle břímě možná představovalo největší problém. „Na Haruku byl obrovský tlak,“ líčila Sičaková. Informace měla z první ruky. I ji vede kouč Sekerák, který bydlel v hotelu japonské reprezentace. A aby to k němu Češka měla blíž, vyhlédli pro ni ubytování poblíž.

Poznávala tak, co teď znamená nosit v Tokiu jméno Kitagučiová. Společně jezdily na tréninky, byly se podívat na středeční kvalifikaci mužů. „Během ní jsme se nemohly prakticky hýbat. Haruku lidé pořád zastavovali, chtěli se fotit,“ popisovala.

Oštěpařky v kvalifikaci pohořely, končí i Kitagučiová. Slovensko slaví medaili

V den její kvalifikace ji zase sledovaly vyprodané tribuny. A těch japonských novinářů, kteří čekali, jak si povede! V mixzóně stáli v několika řadách, aby ji slyšeli i ti vzadu, organizátoři do ní dokonce nainstalovali malé reproduktory.

„Vůbec jí takovou úlohu nezávidím,“ pokračovala Sičaková. „Mrzí mě to. Možná dokonce ještě víc, než že jsem nepostoupila já.“

Právě sedmadvacetiletou Japonku totiž po Bergenu jmenovala jako jeden z důvodů svého progresu. „Tam, kde jsem, jsem díky trenérovi a Haruce. Viděla jsem, jaký má přístup, jak funguje, inspirovala mě,“ líčila. Tak proto slova o smutku i za ni.

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

„Neměla ideální sezonu. Ale věřila jsem jí. Taky na tom byla tréninkově velice dobře. Asi ji nepustila hlava,“ přemýšlela mladá Češka.

Kitagučiová před novináři jen kývla: „Fanoušci byli úžasní, ale dnes se mi neházelo vůbec dobře. Mrzí mě to.“ A do očí se jí draly hořké slzy.

Zkrátka mizerný den.

19. září 2025  19:05

