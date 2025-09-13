MS v atletice ONLINE: Maňasová bojuje o postup, Staněk o medaile. V akci Duplantis

Program prvního dne atletického mistrovství světa v Tokiu nabízí v odpoledním bloku hned několik bojů o medaile. Do toho koulařského promluví i Tomáš Staněk. Sprinterka Karolína Maňasová zabojuje v Japonsku o postup z rozběhů, Matěj Ščerba a David Holý se představí v kvalifikaci tyčky. V ní nechybí jedna z největších hvězd šampionátu Armand Duplantis. Celý program sledujte v podrobné online reportáži od 11:05.
Tomáš Staněk se opírá do kvalifikačního pokusu na MS v Tokiu.

Tomáš Staněk se opírá do kvalifikačního pokusu na MS v Tokiu. | foto: Reuters

Tomáš Staněk a jeho kvalifikační pokus na MS v Tokiu.
Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci na mistrovství světa v Tokiu
Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci na mistrovství světa v Tokiu
Chodec Vít Hlaváč během závodu na 35 kilometrů na mistrovství světa v Tokiu
Hned v první den šampionátu jdou do akce ty největší hvězdy.

Odpolední program startuje rozběhy mužů na 3000 metrů s překážkami, následuje kvalifikace ženské dálky. V ní nechybí vládnoucí olympijská šampionka Tara Davisová-Woodhallová ani světová jednička Malaika Mihamboová. Zlato z posledního šampionátu naopak nebude obhajovat Ivana Vuletová.

ONLINE: Odpolední blok 1. dne MS v Tokiu

Sledujeme v podrobné reportáži.

V 11:55 začnou rozběhy ženské stovky. Hned ve druhém nastoupí Karolína Maňasová, jejíž letošní maximum činí 11,20 sekund, osobní má ještě o devět setin rychlejší. Posune si ho v boji o postup?

První bod splněn. Staněk po postupu: Válčil jsem, teď musím rychle vypnout

V sedmém rozběhu se představí olympijská šampionka z Paříže a aktuální jednička žebříčku Julien Alfredová, v předešlé skupině poběží obhájkyně mistrovského titulu Sha’Carri Richardsonová. Nestárnoucí Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, která své první světové zlato vybojovala už na šampionátu v Berlíně před 16 lety nastoupí v posledním rozběhu.

Krátce po poledni začíná kvalifikace mužské tyčky. Česko v ní má hned dva zástupce, vedle Matěje Ščerby ještě Davida Holého. Ten se řadí v rankingu o něco výš a i jeho maximum, ačkoliv z haly, je o pět centimetrů lepší než Ščerbovo.

Tomáš Staněk se opírá do kvalifikačního pokusu na MS v Tokiu.
Tomáš Staněk a jeho kvalifikační pokus na MS v Tokiu.
Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci na mistrovství světa v Tokiu
Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci na mistrovství světa v Tokiu
Hlavní hvězdou závodu však samozřejmě bude Armand Duplantis. Od švédského fenoména, který obhajuje zlato z Budapešti, je olympijským šampionem, světovou jedničkou i historickým rekordmanem, neočekává japonské publikum nic než další perfektní výkon.

Škoda, že došly ochlazovací houbičky. Hlaváč o výhni v Tokiu i pomoci Stewartové

Rozběhy ženské patnáctistovky od 12:50 budou tentokrát bez české účasti, přesto se vyplatí je sledovat. Vítězka z Paříže i posledního mistrovství světa Faith Kipyegonová drží až pátý nejrychlejší čas sezony a tabulkám místo ní vládne Jessica Hullová. Už sobotní rozběhy můžou napovědět, zda zvládne Australanka v úterním finále Keňanku porazit.

Od půl druhé pak bude dráha patřit rozběhům mužské stovky. Ve druhé skupině nastoupí současná jednička žebříčku Kishane Thompson, ve třetím pak obhájce zlata a olympijský šampion Noah Lyles. Američanovy časy jsou zatím letos daleko za Thompsonovými. Šetřil pouze formu na vrchol sezony, nebo je skutečně jeho obhajoba v ohrožení?

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Chvíli po druhé startuje finále koulařů. Tomáš Staněk se do něj probil hned prvním kvalifikačním pokusem o délce 20,67 metru. Nejlepší výkon kvalifikace předvedl Tom Walsh s 21,74 metru. V soutěži nechybí olympijský vítěz a obhájce zlata z Budapešti Ryan Crouser, který zapsal 21,37 metru.

Kromě koulařů budou hned v sobotu bojovat o medaile také ženy v běhu na 10 kilometrů. Ve startovním poli nechybí obhájkyně z Budapešti Gudaf Tsegayová ani šampionka z Paříže Beatrice Chebetová.

Koulař Staněk postoupil do finále MS, po zranění uspěl i rekordman Crouser

Program uzavře před půl čtvrtou závod smíšených štafet na 4x400 metrů. České kvarteto nesplnilo limit, a tak bohužel nebude obhajovat senzační bronz z Budapešti.

