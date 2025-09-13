Hned v první den šampionátu jdou do akce ty největší hvězdy.
Odpolední program startuje rozběhy mužů na 3000 metrů s překážkami, následuje kvalifikace ženské dálky. V ní nechybí vládnoucí olympijská šampionka Tara Davisová-Woodhallová ani světová jednička Malaika Mihamboová. Zlato z posledního šampionátu naopak nebude obhajovat Ivana Vuletová.
ONLINE: Odpolední blok 1. dne MS v Tokiu
Sledujeme v podrobné reportáži.
V 11:55 začnou rozběhy ženské stovky. Hned ve druhém nastoupí Karolína Maňasová, jejíž letošní maximum činí 11,20 sekund, osobní má ještě o devět setin rychlejší. Posune si ho v boji o postup?
První bod splněn. Staněk po postupu: Válčil jsem, teď musím rychle vypnout
V sedmém rozběhu se představí olympijská šampionka z Paříže a aktuální jednička žebříčku Julien Alfredová, v předešlé skupině poběží obhájkyně mistrovského titulu Sha’Carri Richardsonová. Nestárnoucí Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, která své první světové zlato vybojovala už na šampionátu v Berlíně před 16 lety nastoupí v posledním rozběhu.
Krátce po poledni začíná kvalifikace mužské tyčky. Česko v ní má hned dva zástupce, vedle Matěje Ščerby ještě Davida Holého. Ten se řadí v rankingu o něco výš a i jeho maximum, ačkoliv z haly, je o pět centimetrů lepší než Ščerbovo.
Hlavní hvězdou závodu však samozřejmě bude Armand Duplantis. Od švédského fenoména, který obhajuje zlato z Budapešti, je olympijským šampionem, světovou jedničkou i historickým rekordmanem, neočekává japonské publikum nic než další perfektní výkon.
Škoda, že došly ochlazovací houbičky. Hlaváč o výhni v Tokiu i pomoci Stewartové
Rozběhy ženské patnáctistovky od 12:50 budou tentokrát bez české účasti, přesto se vyplatí je sledovat. Vítězka z Paříže i posledního mistrovství světa Faith Kipyegonová drží až pátý nejrychlejší čas sezony a tabulkám místo ní vládne Jessica Hullová. Už sobotní rozběhy můžou napovědět, zda zvládne Australanka v úterním finále Keňanku porazit.
Od půl druhé pak bude dráha patřit rozběhům mužské stovky. Ve druhé skupině nastoupí současná jednička žebříčku Kishane Thompson, ve třetím pak obhájce zlata a olympijský šampion Noah Lyles. Američanovy časy jsou zatím letos daleko za Thompsonovými. Šetřil pouze formu na vrchol sezony, nebo je skutečně jeho obhajoba v ohrožení?
MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat
Chvíli po druhé startuje finále koulařů. Tomáš Staněk se do něj probil hned prvním kvalifikačním pokusem o délce 20,67 metru. Nejlepší výkon kvalifikace předvedl Tom Walsh s 21,74 metru. V soutěži nechybí olympijský vítěz a obhájce zlata z Budapešti Ryan Crouser, který zapsal 21,37 metru.
Kromě koulařů budou hned v sobotu bojovat o medaile také ženy v běhu na 10 kilometrů. Ve startovním poli nechybí obhájkyně z Budapešti Gudaf Tsegayová ani šampionka z Paříže Beatrice Chebetová.
Koulař Staněk postoupil do finále MS, po zranění uspěl i rekordman Crouser
Program uzavře před půl čtvrtou závod smíšených štafet na 4x400 metrů. České kvarteto nesplnilo limit, a tak bohužel nebude obhajovat senzační bronz z Budapešti.