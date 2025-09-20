Sedmibojařky čekají v sobotu večer místního času poslední dvě disciplíny – hod oštěpem a osmistovka. Jasné vedení zatím drží Američanka Anna Hallová.
ONLINE: Večerní program 8. dne MS v Tokiu
Sledujeme v podrobné online reportáži
Také desetibojaři si odškrtnou dvě disciplíny. Nejprve obsadí výškařský sektor, a pak si na oválu zaběhnou čtyřstovku. Po dopoledních třech disciplínách je na tom z českého dua lépe Stráský, který nasbíral 2548 bodů a je průběžně devátý. Kopecký má zatím 2511 bodů a patří mu 13. příčka.
O postup do nedělního finále budou od půl jedné bojovat mužské štafety na 4x400 metrů, hned po nich se na dráhu postaví ženy. Následují rozběhy mužských i ženských štafet na 4x100 metrů. Na obou vzdálenostech obhajují zlato Američané, v ženské kategorii mají zlatá čísla na čtvrtce Nizozemky a Američanky na stovce.
Chvíli před jednou začíná finále koulařek. Dopolední kvalifikaci ovládla olympijská šampionka Yemisi Onguleyeová, obhájkyně zlata Chase Jacksonová ale za výkonem Němky příliš nezaostala.
Ve dvě hodiny startuje boj o medaile mezi oštěpařkami. V něm chybí česká zástupkyně a překvapivě také obhájkyně zlata a olympijská šampionka Haruka Kitagučiová. Domácí hvězda si prožila hororovou kvalifikaci a skončila daleko za postupovými místy.
Cestu k prvnímu světovému zlatu tak má volnou třeba Mackenzie Littleová nebo vítězka kvalifikace Adriana Vilagošová.
V půl třetí začíná na oválu boj o medaile mezi ženami na pět kilometrů. Světové zlato obhajuje Faith Kipyegonová, která navíc stejně jako před dvěma lety v Budapešti může získat titul na patnáctistovce i pětce.
Sobotní program uzavírá finále mužské půlky. Světové zlato obhajuje Marco Arop, za hlavního favorita je ale spíš považován olympijský šampion Emmanuel Wanyonyi, který vede letošní tabulky.
Mistrovství světa v atletice v Tokiu
Program osmého dne šampionátu
12:00 sedmiboj ženy - oštěp