Ve večerním programu předposledního dne atletického světového šampionátu v Tokiu pokračuje desetiboj, jehož se zúčastní také Vilém Stráský a Ondřej Kopecký. Medaile si rozdělí koulařky, oštěpařky, půlkaři a běžkyně na 5 kilometrů. Rozběhy čekají štafety na 4x400 a 4x100 metrů. Dění na tokijském stadionu sledujte v podrobné online reportáži od 12:00.

Desetibojař Vilém Stráský během stovky na MS v Tokiu. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Sedmibojařky čekají v sobotu večer místního času poslední dvě disciplíny – hod oštěpem a osmistovka. Jasné vedení zatím drží Američanka Anna Hallová.

ONLINE: Večerní program 8. dne MS v Tokiu

Sledujeme v podrobné online reportáži

Také desetibojaři si odškrtnou dvě disciplíny. Nejprve obsadí výškařský sektor, a pak si na oválu zaběhnou čtyřstovku. Po dopoledních třech disciplínách je na tom z českého dua lépe Stráský, který nasbíral 2548 bodů a je průběžně devátý. Kopecký má zatím 2511 bodů a patří mu 13. příčka.

O postup do nedělního finále budou od půl jedné bojovat mužské štafety na 4x400 metrů, hned po nich se na dráhu postaví ženy. Následují rozběhy mužských i ženských štafet na 4x100 metrů. Na obou vzdálenostech obhajují zlato Američané, v ženské kategorii mají zlatá čísla na čtvrtce Nizozemky a Američanky na stovce.

Postup byl daleko. Diskař Bárta skončil v kvalifikaci na MS ve čtvrté desítce

Chvíli před jednou začíná finále koulařek. Dopolední kvalifikaci ovládla olympijská šampionka Yemisi Onguleyeová, obhájkyně zlata Chase Jacksonová ale za výkonem Němky příliš nezaostala.

Ve dvě hodiny startuje boj o medaile mezi oštěpařkami. V něm chybí česká zástupkyně a překvapivě také obhájkyně zlata a olympijská šampionka Haruka Kitagučiová. Domácí hvězda si prožila hororovou kvalifikaci a skončila daleko za postupovými místy.

Cestu k prvnímu světovému zlatu tak má volnou třeba Mackenzie Littleová nebo vítězka kvalifikace Adriana Vilagošová.

Nemohly jsme se ani hýbat. Sičaková o bídné kvalifikaci: Haruka mě mrzí ještě víc

V půl třetí začíná na oválu boj o medaile mezi ženami na pět kilometrů. Světové zlato obhajuje Faith Kipyegonová, která navíc stejně jako před dvěma lety v Budapešti může získat titul na patnáctistovce i pětce.

Sobotní program uzavírá finále mužské půlky. Světové zlato obhajuje Marco Arop, za hlavního favorita je ale spíš považován olympijský šampion Emmanuel Wanyonyi, který vede letošní tabulky.

Mistrovství světa v atletice v Tokiu

Program osmého dne šampionátu

12:00 sedmiboj ženy - oštěp
12:05 desetiboj muži - výška – Stráský, Kopecký
12:35 štafeta 4x400 m muži - rozběhy
12:54 koule ženy - finále
13:00 štafeta 4x400 m ženy - rozběhy
13:25 štafeta 4x100 m muži - rozběhy
13:45 štafeta 4x100 m ženy - rozběhy
14:05 oštěp ženy - finále
14:11 sedmiboj ženy - 800 m
14:29 5000 m ženy - fináe
14:55 desetiboj muži - 400 m – Stráský, Kopecký
15:22 800 m muži - finále

Atletika ONLINE: Pokračuje desetiboj i se dvěma Čechy, oštěpařky bojují o medaile

