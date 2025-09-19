Sedmibojařkám začíná program už v půl jedenácté středoevropského času, nejprve se představí na stovce s překážkami, posléze se přesunou do výškařského sektoru.
ONLINE: 7. den atletického MS v Tokiu
Sledujeme v podrobné reportáži.
V půl jedné startuje kvalifikace oštěpařek. Zlato z Budapešti obhajuje Japonka Kitagučiová, kterou připravuje v Domažlicích David Sekerák. Český trenér vede také Sičakovou, která se ve skupině B pokusí přehodit své osobní maximum 60,91 metru, aby se dostala do finále. Železná si letos osobní maximum posunula, na postup ale bude nejspíš potřebovat další kariérní zápis.
Ovál bude od jedné patřit rozběhům mužů na 5 kilometrů, pak je vystřídají půlkařky, které zabojují o finále. Mezitím se sedmibojařky přesunou do koulařského sektoru.
Chvíli před druhou se rozhoří boj o medaile mezi trojskokany. Zlato z posledního šampionátu v Budapešti obhajuje Hugues Fabrice Zango, nejlepší výkon sezony i první místo ve světovém žebříčku však drží Andy Díaz Hernández, který bral před rokem na olympiádě bronz.
Ve čtvrt na tři poběží o medaile muži na čtyřstovce překážek a hned po nich jejich kolegyně. Mezi muži obhajuje titul mistra světa Karsten Warholm, mezi ženami Femke Bolová. Vypjatou atmosféru finále na oválu aspoň na chvíli rozředí sedmibojařky, které si zaběhnou dvoustovku.
Páteční program uzavírají finále dvoustovky. Na zlato z Budapešti chce navázat Noah Lyles, bránit mu v tom bude mimo jiné i šampion z Paříže Letsile Tebogo. Po zlatu ze stovky by mezi ženami ráda získala další triumf Melissa Jeffersonová-Woodenová, má ale velkou konkurenci v podobě obhajující Shericky Jacksonové.
Mistrovství světa v atletice v Tokiu
Program 7. dne šampionátu
10:33 sedmiboj ženy - 100 m přek.