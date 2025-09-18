Atletika ONLINE: Vadlejch hází o medaile, výškařka Hrubá bojuje o postup

Čtvrteční program na atletickém světovém šampionátu v Tokiu přináší z českého pohledu další boj o medaile. Ve finále oštěpařů by rád svůj čtvrtý cenný kov z mistrovství světa přidal Jakub Vadlejch. Michaela Hrubá bojuje ve výškařském sektoru o postup z kvalifikace. Tokijské dění sledujte v podrobné online reportáži od 12:05.

Jakub Vadlejch se chystá na kvalifikační hod na MS v Tokiu. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Vadlejch v japonské metropoli obhajuje bronz z posledního šampionátu v Budapešti. Medaili stejné hodnoty získal už v roce 2022 v Eugene, ještě o pět let dříve vybojoval stříbro v Londýně. Zároveň je současný mistr Evropy z Říma.

ONLINE: Čtvrteční program na MS v Tokiu

Dění na atletickém šampionátu sledujeme v podrobné reportáži.

Čtyřiatřicetiletý oštěpař zkrátka velké akce umí – jediná, ze které si za poslední roky nepřivezl cenný kov, byla pařížská olympiáda.

Svou statistiku by rád potvrdil také tentokrát. I proto, že na stejném stadionu získal před čtyřmi lety olympijské stříbro. „Bude důležité házet nejdelší metry sezony, protože bez nich není šance. Kvalifikaci musím zlepšit,“ burcoval po kvalifikačním hodu 84,11 metru.

Oštěpařské finále začíná ve 12:23.

Tokio? Hned jsem vzpomínal. Vadlejch vyhlíží finále MS: Počasí ho může změnit

Jen o chvíli dřív startuje ve výškařském sektoru kvalifikace žen i s českou zástupkyní Michaelou Hrubou. Stříbrná medailistka z mistrovství světa do dvaceti let je aktuálně 20. ve světovém žebříčku. Aby se dostala mezi dvanáctku postupujících, bude si tak muset nejspíš zlepšit své osobní maximum 1,95 metru.

Čtvrteční program startují rozběhy žen na 5 kilometrů, poté bude ovál patřit rozběhům půlkařek.

Chvíli před druhou začíná finále trojskokanek. Zlato z Budapešti obhajuje Yulimar Rojasová, nechybí ani olympijská šampionka z Paříže Thea Lafondová.

OBRAZEM: Vládce Dvořák i zlatá Šárka. Vybavíte si všechny české medaile z MS?

Semifinále absolvují sprinteři i sprinterky na 200 metrů a také půlkaři.

Krátce po třetí uzavřou dění na stadionu finále mužské a ženské čtyřstovky. Mezi muži není ani jeden medailista z posledního šampionátu i olympiády, naopak se do finále probojoval Japonec Juki Nakajima a bude usilovat o domácí senzaci.

V ženském finále nechybí Sidney McLaughlinová-Levronová, která v semifinále zaběhla nejrychlejší čas sezony. Američanka v Paříži vládla čtvrtce s překážkami, nyní chce získat první individuální zlato i na hladké dráze.

Mistrovství světa v atletice

Program šestého dne šampionátu

12:05 5000 m ženy - rozběhy
12:15 výška ženy - kvalifikace – Hrubá
12:23 oštěp muži - finále – Vadlejch
12:55 800 m ženy - rozběhy
13:55 trojskok ženy - finále
14:02 200 m muži - semifinále
14:24 200 m ženy - semifinále
14:45 800 m muži - semifinále
15:10 400 m muži - finále
15:24 400 m ženy - finále

Výsledky

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka

Viseli na něm jak pořadatelé ve svítivých oranžových vestách, tak kolegové z realizačního týmu v tmavých teplákovkách. A pořádně nasupený Diego Simeone, kouč fotbalistů Atlétika Madrid, se v...

18. září 2025  12:39

Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy

Naskočil do rozjetého vlaku, který se nevyhnutelně řítil do propasti. Zastavit už ho nedokázal. Hokejový trenér Miloš Říha, jenž převzal loni v listopadu prostějovské Jestřáby, nakonec musel kousat...

18. září 2025  12:13

Svrčina v Chang-čou zdolal Berrettiniho, do druhého kola se letos podívá podruhé

Dalibor Svrčina porazil na úvod turnaje v Chang-čou osmého nasazeného Mattea Berrettiniho a slaví druhou letošní výhru na tenisovém okruhu ATP. Český reprezentant, jenž do hlavní soutěže postoupil až...

18. září 2025  12:01

Čtvrteční program na atletickém světovém šampionátu v Tokiu přináší z českého pohledu další boj o medaile. Ve finále oštěpařů by rád svůj čtvrtý cenný kov z mistrovství světa přidal Jakub Vadlejch....

18. září 2025

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...

18. září 2025  11:54

Češi se v žebříčku FIFA posunuli do nejlepší čtyřicítky, do čela jdou španělští fotbalisté

Čeští fotbalisté se v novém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o dvě příčky na 39. místo. Do čela pořadí národních týmů poskočilo Španělsko, první místo po více než dvou letech opustila...

18. září 2025  11:07

Bod pro Bodö je historický. I v Norsku si všímají Douděrova „cynického chování“

Bod fotbalového Bodö/Glimt za remízu 2:2 na Slavii ve středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů označila norská média za historický. Severský tým totiž uspěl hned při premiérové účasti v...

18. září 2025  10:30

Kvalifikace? Pro hvězdy stres, můžou všechno ztratit. Vadlejch ale recept zná

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když v útrobách tokijského Nového národního stadionu dorazil k rozhovoru, mnozí soupeři z jeho oštěpařské kvalifikační skupiny ještě házeli. I Jakub Vadlejch mohl. Za sebou měl jen dva pokusy a...

18. září 2025

Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Čeští volejbalisté po patnácti letech hrají na mistrovství světa. Turnaj se koná na Filipínách od 12. do 28. září a národní tým se snaží o překvapení v podobě postupu do osmifinále. S kým Češi...

16. září 2025  18:39,  aktualizováno  18.9 9:42

V Děčíně zase hledí vzhůru. Ať je to do třetice finále, přeje si kapitán Pomikálek

Místo míče popadli lopaty, pytle a pomáhali skládat metráky uhlí. I touhle netradiční teambuildingovou akcí basketbaloví Válečníci utužovali partu a ladili se na nový ročník NBL.

18. září 2025  9:33

Obrovská škoda! Pokazili jsme to, štvalo Staňka. U penalty stačilo střelce rozhodit

18. září 2025  9:10

Čeští volejbalisté potřebují porazit Čínu, srbská výhra nad Brazílií jim nepomohla

