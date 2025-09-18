Vadlejch v japonské metropoli obhajuje bronz z posledního šampionátu v Budapešti. Medaili stejné hodnoty získal už v roce 2022 v Eugene, ještě o pět let dříve vybojoval stříbro v Londýně. Zároveň je současný mistr Evropy z Říma.
ONLINE: Čtvrteční program na MS v Tokiu
Dění na atletickém šampionátu sledujeme v podrobné reportáži.
Čtyřiatřicetiletý oštěpař zkrátka velké akce umí – jediná, ze které si za poslední roky nepřivezl cenný kov, byla pařížská olympiáda.
Svou statistiku by rád potvrdil také tentokrát. I proto, že na stejném stadionu získal před čtyřmi lety olympijské stříbro. „Bude důležité házet nejdelší metry sezony, protože bez nich není šance. Kvalifikaci musím zlepšit,“ burcoval po kvalifikačním hodu 84,11 metru.
Oštěpařské finále začíná ve 12:23.
Jen o chvíli dřív startuje ve výškařském sektoru kvalifikace žen i s českou zástupkyní Michaelou Hrubou. Stříbrná medailistka z mistrovství světa do dvaceti let je aktuálně 20. ve světovém žebříčku. Aby se dostala mezi dvanáctku postupujících, bude si tak muset nejspíš zlepšit své osobní maximum 1,95 metru.
Čtvrteční program startují rozběhy žen na 5 kilometrů, poté bude ovál patřit rozběhům půlkařek.
Chvíli před druhou začíná finále trojskokanek. Zlato z Budapešti obhajuje Yulimar Rojasová, nechybí ani olympijská šampionka z Paříže Thea Lafondová.
Semifinále absolvují sprinteři i sprinterky na 200 metrů a také půlkaři.
Krátce po třetí uzavřou dění na stadionu finále mužské a ženské čtyřstovky. Mezi muži není ani jeden medailista z posledního šampionátu i olympiády, naopak se do finále probojoval Japonec Juki Nakajima a bude usilovat o domácí senzaci.
V ženském finále nechybí Sidney McLaughlinová-Levronová, která v semifinále zaběhla nejrychlejší čas sezony. Američanka v Paříži vládla čtvrtce s překážkami, nyní chce získat první individuální zlato i na hladké dráze.
Mistrovství světa v atletice
Program šestého dne šampionátu
12:05 5000 m ženy - rozběhy