Oba cíle splněny. A na Evropě chceme další rekord i medaili, hlásí štafeta

České kvarteto překvapilo v sobotním rozběhu, v němž obsadilo druhé místo a zajistilo si přímý postup do finále. V nedělním boji o medaile pak celou dobu figurovalo na osmé příčce, na níž dorazilo i do cíle. Netradičně běželo devět štafet.

Závod znovu odstartoval Matěj Krsek, který se na trati cítil dobře, ale v konkurenci světové elity z USA, Jamajky, Belgie či Botswany dokončil svůj úsek na osmé pozici. Předstihl pouze Poláka Klepackého.

„Říkal jsem, že v rozběhu jsem běžel na 90 procent, bylo to ale proto, že jsem to špatně rozběhl. Ve finále jsem to zkusil trošku jinak a myslím, že to bylo lepší. Tak na 95 procent,“ bilancoval.

V závěru proto ještě zkoušel stahovat soupeře před sebou. „Cítil jsem, že energii ještě mám. Nakopnul jsem to a síly mi zbyly tak akorát.“

Druhý člen štafety Maslák potvrdil, že si do Eugene přivezl hbité nohy. Už v rozběhu zaznamenal čtvrtý nejrychlejší čas z celého startovního pole, ve finále pak aktivně útočil.

„Měl jsem před sebou díru, kterou jsem se snažil docvaknout. Povedlo se mi to, ale pak mě soupeři v zatáčce lehce zbrzdili. Byli trochu pomalejší a já se jim musel přizpůsobit,“ přiblížil klíčový okamžik svého úseku.

Matěj Krsek se chystá rozběhnout českou štafetu na 4x400 metrů ve finále mistrovství světa v Eugene.

„Pak už jsem je nemohl předběhnout, nebyly síly. V zatáčce jsem je nechtěl předbíhat, protože bych běžel delší trať a dopadlo by to stejně. Možná kdybych běžel sám, bylo by to rychlejší. Ale jsem spokojený.“

Na třetím úseku měl Michal Desenský relativně klidnou práci, neboť startovní pole se už rozdrobilo na osamělé běžce.

MS Eugene 2022 Příloha iDNES.cz

„Soupeři mi trochu utekli, ale ke konci jsem je stahoval. Šetřil jsem síly do finiše, protože oni mají maximálku jinde.“

Pak ovšem zmínil jediný drobný zádrhel v českém soukolí: „S Patrikem se nám trošičku nepovedla předávka, na které jsme malinko ztratili.“

Příčinou bylo špatné načasování, které dál popsal finišman Patrik Šorm.

„Předávali jsme si osmí, takže jsem věděl, že kolem mě bude sedm kluků, kteří budou brzdit. Protože prvních zhruba pět metrů běžím poslepu a koukám na Michala, chtěl jsem se vyvarovat kolizí. Takže jsem schválně trochu počkal, abych neběžel moc dlouho poslepu. Možná jsme trošku ztratili, ale museli jsme hlavně doběhnout, bylo to finále.“

Patrik Šorm (vlevo) dovezl českou štafetu na 4x400 metrů ve finále mistrovství světa v Eugene na osmé pozici.

Ošemetný moment nicméně Češi zvládli, a tak mohl Šorm naplno rozbalit závěrečný úsek. Poláka Duszyńského stále držel za sebou, sedmému Francouzi Andantovi se naopak přibližoval.

„Myslel jsem, že ho stihnu, ale ještě mu zbyly nějaké síly.“

Coby finišman si mohl užít poslední rovinku, při níž diváci bouřili z plných hrdel. Domácí Američané totiž mířili za suverénním prvenstvím.

„Vím, že řval celý stadion, atmosféra byla skvělá. Stejně jako po celých deset dnů, což jsem v Americe moc nečekal. Ale místní mě překvapili. Je vidět, že fandí nejen svým, ale i všem,“ vyzdvihl Šorm.

Češi sice doběhli daleko za zlatými Američany, stříbrnými Jamajčany i bronzovými Belgičany, přesto se radovali. Zvítězili totiž ve svém souboji s národním rekordem. Loňský čas 3:02,42 vylepšili na 3:01,63.

„Běželi jsme národní rekord ve finále mistrovství světa, co víc si přát,“ shrnul Šorm.

Reprezentanti tak naznačili velký příslib směrem k mistrovství Evropy v Mnichově, které začíná už za tři týdny. Do finále v Eugene se probojovaly čtyři evropské štafety, Češi v jejich miniduelu obsadili třetí pozici. A v Mnichově by rádi vystoupali i opravdové pódium.

Česká štafeta ve složení Krsek, Maslák, Desenský, Šorm na mistrovství světa v Eugene.

„Na evropském šampionátu musíme vždycky bojovat o medaile,“ hlásí Šorm. „Věřím, že minimálně do pátého místa budeme a že zvládneme urvat medaili i pod otevřeným nebem,“ připomněl, že se štafetou slavil už bronzy z halových ME 2015 a 2017 i stříbro z loňského mistrovství.

V Mnichově tak Češi opět budou mít dvojí cíl. Získat placku a znovu posunout národní rekord.

„Věřím, že každý z nás se ještě dokáže připravit a nějakou desetinku stáhne. Když si to rychle spočítám v hlavě, tak věřím, že čas pod 3:01 je v našich možnostech,“ přemítá Šorm.

„Stejně tak věřím, že urveme placku. S ničím jiným tam jet nemůžeme.“