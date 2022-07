V táboře atletů před MS: nervozita, stesk, rituály i testování hlasitosti

„Stadion je moc hezký, ale úplně nevím, jestli má estetika vliv na výkon,“ pousmála se mílařka Kristiina Mäki, když pohledem přejela rozlehlé panorama vlnitých tribun se zelenými sedačkami.

Když se na jednu z nich usadil překážkář Petr Svoboda a zpocené čelo před pražícím sluncem zakryl kšiltovkou, prohlásil: „Čekám mistrovství světa s fenomenálními výkony. Amíci jsou doma, v každé disciplíně jsou v poslední době skvělí, navíc na stadionu je nový a brutálně rychlý tartan. Všechny podmínky nahrávají tomu, že bude neuvěřitelná úroveň. Že jsem tady a mohu být součástí tohohle celku, je pro mě vnitřní vítězství.“

Překážkář Petr Svoboda před začátkem mistrovství světa v Eugene

Světový šampionát v atletice zavítá do USA poprvé v historii, kulisy mu nabídne nově zrekonstruovaný stadion Hayward Field v Eugene, jinak tradiční dějiště Diamantové ligy.

A místní z městečka se zhruba 176 tisíci obyvateli obří sportovní kolos hrdě a radostně oslavují.

„Když se jdeme projít mimo naši vesničku, tak nás vítají cizí lidi. Američani jsou nadšení, mají úplně jinou mentalitu. S příjemným přístupem jde všechno líp,“ pochvaluje si přijetí dálkař Radek Juška.

Eugene skutečně mistrovstvím žije: na každém rohu vidíte plakáty poutající na přehlídku elitních atletů, dobrovolníci v nepřehlédnutelných fialových polokošilích ochotně pomáhají a se zájmem se vyptávají na dojmy návštěvníků ze všech koutů planety.

Hlavní dění vypukne v pátek v 9:05 místního času, tedy v 18:05 SELČ. O tři hodiny později půjde do akce první Češka. Chodkyně Eliška Martínková podstoupí závod na 20 kilometrů.

Do večerního bloku pak zasáhnou čtyři reprezentanti. Tyčkařka Amálie Švábíková, dálkař Juška a mílařky Mäki a Diana Mezuliáníková.

„Jsem trochu víc nervózní než obvykle,“ prozradila Mäki, finalistka loňských her v Tokiu. „Trochu jsem se uklidnila, když jsem viděla startovky. Pak už zhruba víte, jak závod bude vypadat. Ale těším se na něj.“

Pohled do rozpisu rozběhů jí ukázal, že nastoupí v 18:10 (v sobotu ve 3:10 SELČ) hned do první skupiny. Mezuliáníková figuruje ve třetí, která vyběhne o 22 minut později.

Češi v akci 1. den MS v Eugene 22:10 SELČ (13:10) - Martínková, chůze 20 km 2:20 (sobota, 17:20) - Švábíková, tyč, kvalifikace 3:00 (18:00) - Juška, dálka, kvalifikace 3:10 (18:10) - Mäki, Mezuliáníková, 1500 metrů, rozběhy Kompletní program ZDE

V 18:00 (3:00) začne kvalifikaci Juška, jenž se na vrcholné venkovní akci představí poprvé od roku 2018.



„Stýskalo se mi moc,“ přikývne, zatímco schovává oči před ostrými paprsky za sluneční brýle. „Ale kvůli dlouhé pauze začínám cítit lehkou nervozitu a motýlky v břiše.“

Trému se snažil zahnat prostřednictvím svých obvyklých zvyků, které popisoval s úsměvem a rozmáchlými gesty:

„Den před závodem je pro závodníka nejdůležitější, tělo by si mělo žít vlastním životem a jen se rozcvičit. Den předtím je proto nejlepší na poslední oholení nebo na ostříhání vlasů a nehtů.“



Překážkář Svoboda, který se na venkovní mistrovství světa vrací po sedmi letech, se zase na svůj sobotní rozběh naladil průzkumem startérů, kteří pokyny a výstřelem vyhlašují začátek klání.

„Starají se o to dva lidi, kteří se asi budou střídat. Paní má velkou pauzu mezi ‚On your marks‘ (na značky), ‚set‘ a výstřelem, pán zase mluví hrozně rychle, až vtipně. Aspoň vím, co čekat.“

Vzápětí se ale zamyslí a dodá: „Někdy je to spíš na škodu, protože spoléháš na to, co jsi viděl a slyšel, a startéři pak při závodě přepnou a mají to úplně naopak. Je dobré si aspoň vyzkoušet, kdo je jak slyšet.“

Oštěpařka Nikola Ogrodníková, která půjde do akce až ve středu, do té doby chce nastolit především klid v duši a mysli.

„Na velkých akcích je prvotní dostat se do psychické pohody. Těsně před odletem jsme měli třítýdenní soustředění, takže pro mě bylo důležité hodně spát a odpočívat. Pomáhá i čas strávený s ostatními atlety, se kterými se jinak moc nevidíme. Popovídat si s někým jiným je taky fajn.“