Po dlouhém čekání a modlení štafeta zaválela. I díky panence pro štěstí

„Vždycky můžeme běžet ještě rychleji,“ pousmál se Patrik Šorm při výhledu na finále, které začne v noci na pondělí ve 4:35 SELČ.

„Bude to finále mistrovství světa, což pro nás bude obrovský hec. Už jen díky emocím se poběží rychleji. Aspoň doufám, protože mohou přijít i karamboly. Snad se jim vyhneme a nějakou štafetu předběhneme.“

„Čtyři spadnou a jednu předběhneme,“ doplnil s úsměvem Maslák.

V jízdě o medaile budou Češi čelit nadupaným Američanům, neméně rychlým Jamajčanům či mistrům předávek z Japonska.

Ale v rozběhu ukázali, že pokud všichni přiloží ruce i nohy k dílu, mohou rovněž pomýšlet na úspěch.

Cestu za postupem začal Matěj Krsek. Loni v Tokiu štafetě přihlížel jako náhradník jen z tribuny, nyní už dostal na starost klíčový start. I díky tomu, že na mistrovství republiky v Hodoníně triumfoval v osobním rekordu.

„Premiéra byla skvělá, moc jsem se těšil,“ usmíval se. „Cítil jsem se dobře, závod mi vyšel tak na 90 procent. První dvoustovka byla pocitově dobrá, pak mi trochu docházelo. Ale dobrý.“

Sám tak naznačil, že ve finále se může vymáčknout ještě víc: „Forma je, jen jsem ji ještě nedokázal prodat. Věřím, že se vyspím a budu ještě lepší.“

Matěj Krsek předává štafetový kolík Pavlu Maslákovi na mistrovství světa v Eugene

Krsek navzdory ne zcela aktivovaným motorům předával kolík na šestém místě v kontaktu s čelem.

A pak do treter šlápl Maslák. Nejzkušenější reprezentant svým úsekem prolétl v čase 44,73, napříč oběma rozběhy byl čtvrtý nejlepší.

„Jsem hodně překvapen, nečekal jsem, že bych mohl běžet tak rychle,“ přiznal. „Kdybych si měl tipnout, tak bych hádal čas třeba 45,6, asi o sekundu pomalejší. Ale běžel jsem s rychlými soupeři.“

A protivníky pak skvěle přechytračil na seběhu, po němž se prosmýkl před Němce. „Byl těsně nade mnou, tak jsem si říkal, že ho nemůžu pustit před sebe. Lehce jsem zrychlil a povedlo se mi to prodat dál. Plynule jsem se zařadil za Francouze, Botswaňana a Belgičana a vyvezl jsem se do cíle.“

Jelikož vedoucí sestava Botswany na třetí předávce zaváhala, Michal Desenský vbíhal do svého úseku na třetí pozici.

Michal Desenský na třetím úseku běhu na 4x400 metrů na mistrovství světa v Eugene

„Naštěstí jsem se soupeřů chytl od začátku. A když pak začali na dvoustovce zpomalovat, tak jsem Francouze předběhl a držel se Belgičana, abych byl pořád v kontaktu.“

Pro finišmana Šorma druhou příčku uhájil, vytáhlý reprezentant pak už postupovou pozici bezpečně dopravil do cíle. „Měl jsem víceméně hotovou práci, kluci ji skoro celou odvedli za mě,“ děkoval kolegům. „Já už jen hlídal druhý postupový flek, což bylo relativně jednoduché.“

I proto přiznal, že se v poslední čtyřstovce úplně nevyždímal: „Chtěli jsme běžet rychle, ale když jsem viděl, že jsme na postupovém místě, tak šel čas trochu stranou. Zkusíme ho běžet ve finále.“

Patrik Šorm v cíli běhu na 4x400 metrů na mistrovství světa v Eugene.

Češi tak budou chtít posunout národní rekord, který v rozběhu vyrovnali.

Na šanci předvést skvělý výkon si v Eugene museli pořádně počkat. V individuálním závodě startoval pouze Šorm, zbytek reprezentantů se celé dva týdny jen připravoval.

„Byly to dlouhé dny čekání a modlení, že to vyjde. A vyšlo to,“ shodli se výtečně naladění Češi.

„Postup do finále je trochu překvapení, ale tajně jsme doufali, že by to mohlo dopadnout. Je tu šestnáct nejlepších, trochu se k nám přiklonilo štěstíčko,“ zhodnotil Desenský.

Maslák tuto přízeň připsal na vrub Krskovi: „Matěj je tu poprvé a hned jsme ve finále. Budeme si ho s sebou vozit jako panenku pro štěstí.“

A Češi věří, že kouzlo bude fungovat i ve finále.